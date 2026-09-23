Phá dỡ mặt bằng khu đất được Thaiholdings bắt tay Vingroup đề xuất xây cao ốc 99 tầng
Bên trong khu đất được đề xuất xây dựng cao ốc 99 tầng số 5 Đào Duy Anh (Hà Nội) máy móc được huy động để khẩn trương phá dỡ công trình, dọp dẹp mặt bằng.
Mới đây, liên danh gồm Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, Công ty Cổ phần Thaiholdings và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup) đã có văn bản đề xuất UBND Thành phố Hà Nội xem xét, chấp thuận chủ trương nghiên cứu quy hoạch và cho phép lập dự án đầu tư Hanoi Twin Towers 99.
Tòa tháp đôi được đề xuất xây dựng trên khu đất 3,5 ha tại số 5-7 Đào Duy Anh (Tp.Hà Nội) với tổng vốn đầu tư khoảng 3-3,5 tỷ USD.
Theo ghi nhận, khu đất số 7 Đào Duy Anh hiện là Khách sạn Kim Liên cùng các hạng mục dịch vụ đi kèm, còn số 5 Đào Duy Anh hiện được sử dụng cho hoạt động kinh doanh, thương mại và một số cơ sở dịch vụ.
Tuy nhiên, những ngày nay, nhiều công trình tại khu đất số 5 Đào Duy Anh đang được phá dỡ, giải phóng mặt bằng. Đây là động thái mới sau khi khu đất này được đề xuất xây dựng thành cao ốc.
Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/pha-do-mat-bang-khu-dat-duoc-thaiholdings-bat-tay-vingroup-de-xuat-xay-cao-oc-99-tang-204260923121552669.htm