Phá dỡ mặt bằng khu đất được Thaiholdings bắt tay Vingroup đề xuất xây cao ốc 99 tầng

Mới đây, liên danh gồm Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, Công ty Cổ phần Thaiholdings và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup) đã có văn bản đề xuất UBND Thành phố Hà Nội xem xét, chấp thuận chủ trương nghiên cứu quy hoạch và cho phép lập dự án đầu tư Hanoi Twin Towers 99.

Tòa tháp đôi được đề xuất xây dựng trên khu đất 3,5 ha tại số 5-7 Đào Duy Anh (Tp.Hà Nội) với tổng vốn đầu tư khoảng 3-3,5 tỷ USD.

Theo ghi nhận, khu đất số 7 Đào Duy Anh hiện là Khách sạn Kim Liên cùng các hạng mục dịch vụ đi kèm, còn số 5 Đào Duy Anh hiện được sử dụng cho hoạt động kinh doanh, thương mại và một số cơ sở dịch vụ.

Tuy nhiên, những ngày nay, nhiều công trình tại khu đất số 5 Đào Duy Anh đang được phá dỡ, giải phóng mặt bằng. Đây là động thái mới sau khi khu đất này được đề xuất xây dựng thành cao ốc.

Dự án Hanoi Twin Towers 99 được đề xuất xây dựng trên khu đất 3,5 ha tại số 5-7 Đào Duy Anh (Tp.Hà Nội) với tổng vốn đầu tư khoảng 3-3,5 tỷ USD (Ảnh chụp ngày 11/8).

Theo ghi nhận hiện trạng, khu đất số 7 là Khách sạn Kim Liên cùng các hạng mục dịch vụ đi kèm, còn số 5 là các hạng mục quán ăn và cơ sở kinh doanh dịch vụ (Ảnh chụp ngày 11/8).

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin ngày 23/9, loạt công trình, cơ sở kinh doanh dịch vụ tại khu đất số 5 Đào Duy Anh đang được phá dỡ.

Theo đó, bên trong khu đất, máy xúc cùng nhiều thiết bị được huy động phá dỡ các công trình.

Nhiều công trình đã được tháo dỡ, phế thải được thu gom, vận chuyển ra ngoài.

Đây được cho là động thái mới sau khi khu đất này được đề xuất xây dựng cao ốc 99 tầng.

Diện mạo khu đất thay đổi rõ rệt sau khi được đề xuất xây cao ốc 99 tầng.

Theo đề xuất, công trình là một tổ hợp đa chức năng đẳng cấp quốc tế, bao gồm: Trung tâm hội nghị quốc tế, Trung tâm biểu diễn nghệ thuật, Casino, Trung tâm thương mại, Văn phòng hạng A, Khách sạn 6 sao và khu nhà ở cao cấp…

Theo phương án của nhà đầu tư, dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn quý III-IV/2030. Tiến độ thực tế còn phụ thuộc vào quá trình xem xét chủ trương đầu tư, quy hoạch và các thủ tục pháp lý liên quan.