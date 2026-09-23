Phú Thọ gỡ khó cho doanh nghiệp, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ giải quyết

Sáng 23/9, Phú Thọ tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư quý III/2026, đặt yêu cầu giải quyết thực chất vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết, sau hội nghị đối thoại năm 2025, các cơ quan đã giải quyết 53/69 kiến nghị. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, củng cố tinh thần đồng hành giữa chính quyền và doanh nghiệp. Trong 8 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao, nhiều dự án được khởi công. Tuy nhiên, một số vướng mắc vẫn chưa được giải quyết triệt để, tiến độ xử lý còn chậm, chưa đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp.

Hội nghị tập trung vào những vấn đề tác động trực tiếp tới hoạt động đầu tư, sản xuất. Các doanh nghiệp đề nghị tỉnh tháo gỡ khó khăn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng; kịp thời xử lý vướng mắc về chính sách thuế, nhất là hoàn thuế.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu đề xuất, kiến nghị tại hội nghị.

Cùng với thủ tục, nhu cầu hoàn thiện hạ tầng được nhiều doanh nghiệp đặt ra. Các kiến nghị tập trung vào giao thông kết nối, trạm điện, nhà máy xử lý nước thải và hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Doanh nghiệp cũng mong được hướng dẫn kịp thời trong quá trình triển khai dự án. Vấn đề lao động được gắn với nhu cầu phát triển mạng lưới cung ứng nhân lực chất lượng cao, mở rộng tuyến xe buýt liên tỉnh, bổ sung điểm dừng, đỗ tại khu công nghiệp. Các doanh nghiệp đề nghị ưu tiên nhà ở xã hội, nhà ở công nhân để đáp ứng nhu cầu của người lao động.

Một số ý kiến đề xuất cơ chế đủ mạnh để thu hút đầu tư công nghệ cao, từng bước hình thành chuỗi giá trị trên địa bàn. Việc công khai, cập nhật thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phát triển đô thị và nông thôn cũng được doanh nghiệp quan tâm.

Lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp phát biểu giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp.

Tiếp thu kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ngành, địa phương trực tiếp lắng nghe, trả lời đúng trọng tâm. Nội dung thuộc thẩm quyền phải giải quyết ngay; vấn đề vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo, đề xuất phương án, xác định lộ trình và thời gian xử lý. Đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm, không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Tinh thần xuyên suốt là doanh nghiệp gặp khó khăn ở đâu, chính quyền phải có mặt ở đó, đưa đối thoại thành chuyển biến thực chất.

Tại hội nghị, các cơ quan chuyên môn đã giải đáp, hướng dẫn và thống nhất phương án xử lý từng kiến nghị. Công việc được triển khai theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi.

Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu tiếp tục cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục; triển khai hiệu quả cơ chế “Luồng xanh 24 giờ”, “Luồng xanh 50%” đối với các dự án trọng điểm, tháo gỡ điểm nghẽn cho sản xuất, kinh doanh. Các kiến nghị vượt thẩm quyền cần được tổng hợp theo nhóm để báo cáo cấp có thẩm quyền. Với cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh đề nghị thực hiện nghiêm cam kết đầu tư, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm với xã hội.