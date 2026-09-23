Những lỗi phong thủy dễ mắc phải khi thiết kế hành lang trong nhà và cách hóa giải

Hành lang là nơi kết nối các không gian trong nhà nhưng thường bị xem nhẹ khi thiết kế. Từ trần, sàn đến ánh sáng, một số cách bố trí hợp lý có thể giúp lối đi thông thoáng, đẹp mắt và hài hòa hơn theo quan niệm phong thủy.

Hành lang là khu vực quen thuộc trong hầu hết các ngôi nhà, dù chiều dài và diện tích có thể khác nhau. Đây không chỉ là lối kết nối giữa các phòng mà còn góp phần định hình cảm giác về không gian của toàn bộ ngôi nhà. Theo quan niệm phong thủy, hành lang được xem là nơi dẫn khí, vì vậy cách bố trí khu vực này cũng cần được chú ý.

Một hành lang được thiết kế hợp lý không chỉ giúp việc di chuyển thuận tiện mà còn có thể trở thành điểm nhấn, khiến ngôi nhà trở nên sáng thoáng và hấp dẫn hơn. Từ trần, sàn đến ánh sáng, một số điều chỉnh nhỏ có thể giúp cải thiện cả công năng lẫn tính thẩm mỹ của khu vực này.

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Xử lý trần hành lang để tránh cảm giác thấp và bí

Do hành lang thường có chiều dài tương đối lớn, một số ngôi nhà có thể xuất hiện dầm ngang trên trần. Theo quan niệm phong thủy, dầm phía trên lối đi thường được xem là yếu tố không thuận lợi, đồng thời về mặt thị giác cũng khiến trần nhà có cảm giác thấp hơn, tạo sự nặng nề và bí bách.

Trong trường hợp này, gia chủ có thể cân nhắc sử dụng trần giả để che phần dầm. Cách xử lý này giúp bề mặt trần trở nên đồng nhất, đồng thời giảm cảm giác ngột ngạt khi di chuyển qua hành lang.

Tuy nhiên, nếu hành lang không có dầm, việc lắp trần giả không nhất thiết phải thực hiện. Vì đây là khu vực thường xuyên đi lại, việc duy trì chiều cao trần hợp lý sẽ giúp không gian thông thoáng hơn. Gia chủ có thể giữ thiết kế trần đơn giản hoặc sử dụng các đường viền thạch cao ở phần tiếp giáp với tường để tạo điểm nhấn.

Hệ thống đèn cũng có thể được kết hợp với thiết kế trần nhằm tạo cảm giác ấm cúng. Những mẫu đèn có kích thước phù hợp, ánh sáng vừa phải sẽ giúp hành lang bớt đơn điệu mà không làm không gian trở nên rối mắt.

Chọn vật liệu lát sàn hành lang hài hòa với tổng thể

Sàn hành lang cũng là yếu tố cần được quan tâm khi thiết kế nhà ở. Thông thường, việc sử dụng chất liệu và màu sắc tương đồng với sàn phòng khách giúp tạo sự liền mạch giữa các khu vực, đồng thời khiến không gian có cảm giác rộng và thống nhất hơn.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, gia chủ vẫn có thể tạo điểm nhấn riêng cho hành lang bằng cách sử dụng thảm hoặc thiết kế lát sàn có tính trang trí. Chẳng hạn, một tấm thảm họa tiết hình học có thể tạo hiệu ứng thị giác, giúp hành lang trông sinh động và có chiều sâu hơn.

Với những hành lang dài, việc bố trí một vài tấm thảm có họa tiết phù hợp cũng là cách đơn giản để phá cảm giác đơn điệu. Dù vậy, nên ưu tiên các thiết kế có màu sắc hài hòa với nội thất xung quanh, tránh sử dụng quá nhiều họa tiết hoặc màu sắc tương phản khiến lối đi trở nên chật chội.

Hành lang dài và hẹp cần được bố trí hợp lý

Trong những ngôi nhà có diện tích lớn, hành lang thường có xu hướng dài hơn. Tuy nhiên, nếu hành lang quá dài và hẹp, không gian có thể tạo cảm giác thiếu cân đối. Theo quan niệm phong thủy, một hành lang quá dài, đặc biệt khi chiếm phần lớn chiều dài ngôi nhà, có thể tạo cảm giác ngôi nhà bị chia tách thành các khu vực riêng biệt.

Với trường hợp này, gia chủ có thể sử dụng cửa hoặc vách ngăn nhẹ ở vị trí phù hợp để tạo sự phân chia không gian. Cách làm này đồng thời giúp từng khu vực có cảm giác rõ ràng hơn mà không nhất thiết phải xây dựng tường kín.

Ngoài ra, những chiếc tủ thấp đặt dọc hai bên hành lang có thể vừa đáp ứng nhu cầu lưu trữ vừa giúp giảm cảm giác trống trải. Tranh ảnh, gương hoặc các món đồ trang trí cũng có thể được sử dụng để tạo điểm nhấn cho bức tường. Tuy nhiên, với hành lang hẹp, cần tránh bố trí đồ nội thất quá lớn hoặc đặt vật dụng chắn lối đi. Khoảng lưu thông thông thoáng vẫn nên được ưu tiên để đảm bảo sự thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày.

Đảm bảo ánh sáng hành lang luôn đầy đủ

Ánh sáng là một trong những yếu tố quan trọng đối với hành lang. Một lối đi thiếu sáng không chỉ khiến việc di chuyển bất tiện mà còn làm tổng thể ngôi nhà trở nên tối và kém sức sống.

Trong quan niệm phong thủy truyền thống, hành lang sáng sủa thường được gắn với cảm giác thông thoáng, tích cực. Vì vậy, nếu hành lang trong nhà tương đối tối, gia chủ có thể cải thiện bằng cách bổ sung hệ thống chiếu sáng phù hợp.

Đèn âm trần là lựa chọn phổ biến bởi thiết kế gọn gàng, không chiếm nhiều diện tích. Bên cạnh đó, đèn LED dây có thể được bố trí ở trần, tủ hoặc các đường viền trang trí để tạo hiệu ứng ánh sáng nhiều lớp.

Điều quan trọng là hệ thống đèn cần được bố trí hài hòa, tránh tạo những vùng quá sáng hoặc quá tối. Với hành lang dài, các nguồn sáng có thể được phân bổ đều theo chiều dài lối đi để tạo cảm giác liền mạch.

Ngoài ra, khi đèn bị hỏng hoặc chập chờn, gia chủ nên sửa chữa, thay thế kịp thời. Một hệ thống chiếu sáng hoạt động ổn định không chỉ giúp đảm bảo an toàn khi đi lại mà còn góp phần duy trì vẻ gọn gàng, sáng thoáng cho không gian.

Nhìn chung, hành lang tuy chỉ là khu vực phụ nhưng lại có vai trò kết nối toàn bộ ngôi nhà. Việc chú ý đến chiều cao trần, vật liệu sàn, cách bố trí nội thất và ánh sáng sẽ giúp khu vực này vừa thuận tiện trong sinh hoạt vừa hài hòa về mặt thẩm mỹ. Dưới góc nhìn phong thủy, những điều chỉnh hợp lý cũng có thể giúp tạo cảm giác cân bằng, thông thoáng và dễ chịu hơn cho không gian sống.