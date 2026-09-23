Người dân tự nguyện hiến đất, mở đường cho dự án cầu Đá Đen

Vận động, rà soát từng thửa đất

Ngày 23/9, phóng viên ghi nhận trên công trường Dự án đầu tư xây dựng cầu Đá Đen, thuộc tuyến đường tỉnh 520 qua xã Thanh Kỳ (Thanh Hóa), không khí thi công diễn ra khẩn trương. Sau những ngày mưa, trời hửng nắng, máy móc và nhân lực được huy động tối đa, tranh thủ từng giờ để thu dọn, phát quang, tạo mặt bằng và triển khai các hạng mục công trình.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Đá Đen trên tuyến đường tỉnh Sim - Bến Sung - Thanh Tân (đường tỉnh 520) được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận bổ sung hạng mục công trình theo Công văn số 19127/UBND-THĐT ngày 11/9/2026. Phần tuyến bổ sung qua thôn Thanh Tân dài khoảng 1,7 km, gồm hai đoạn tuyến và phạm vi hai nút giao.

Thi công dự án cầu Đá Đen, xã Thanh Kỳ.

Tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng gần 7.000 m2, ảnh hưởng 41 hộ dân. Trong thời gian ngắn, xã Thanh Kỳ đã tập trung tuyên truyền, vận động, rà soát từng thửa đất, từng hạng mục bồi thường, hỗ trợ để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Trực tiếp có mặt trên công trường chỉ đạo giải phóng mặt bằng,ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ, cho biết địa phương xác định đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội nên đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

"Chúng tôi đang tập trung cao độ cho phần việc còn lại, phân công cán bộ bám sát từng khu vực, từng hộ dân để kịp thời tuyên truyền, vận động và tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Với sự đồng thuận của người dân, xã phấn đấu hoàn thành 100% mặt bằng sạch, bàn giao cho đơn vị thi công chậm nhất tới 10/10", ông Sơn nói.

Ông Đặng Hồng Sơn (áo xanh) Chủ tịch UBND xã chỉ đạo GPMB tại thôn Thanh Tân.

Tại thôn Thanh Tân, nhiều hộ không chỉ đồng thuận với chủ trương mà còn tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng sớm.

Gia đình ông Lê Văn Thép là một trong những hộ tiên phong. Ông cho biết gia đình đã tự nguyện hiến khoảng 200 m2 đất để phục vụ dự án.

"Bà con chúng tôi rất đồng thuận và ủng hộ, chỉ mong tuyến đường sớm hoàn thành để việc giao thương thuận lợi hơn", ông Thép nói.

Cùng với hiến đất, người dân phối hợp phát quang cây cối, di chuyển tài sản, tạo điều kiện để đơn vị thi công nhanh chóng tiếp cận công trường.

Trao đổi với phóng viên, ông Lưu Quốc Trực, Chỉ huy trưởng công trình Đầu tư xây dựng cầu Đá Đen, Công ty CP Sun Việt, việc địa phương và người dân đồng thuận giúp nhà thầu thuận lợi trong tổ chức thi công.

"Địa phương và bà con tạo điều kiện rất thuận lợi cho đơn vị thi công tiếp cận hiện trường. Nhà thầu sẽ tập trung tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức tăng ca, tăng chuyến để phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ", ông Trực nói.

Nhiều hộ dân xã Thanh Kỳ tự nguyện hiến đất mở đường.

Phấn đấu giải ngân trên 1000 tỷ đồng

Không chỉ Thanh Kỳ, nhiều dự án đầu tư công trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn đang được tập trung tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn.

Dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn có tổng mức đầu tư 1.345 tỷ đồng, gồm hai tuyến với tổng chiều dài 13,4 km. Công trình được kỳ vọng tăng cường kết nối cao tốc, Quốc lộ 1A với khu vực Cảng Nghi Sơn.

Đến nay, dự án đã được bàn giao 12,1/13,4 km mặt bằng, đạt 90,3%. Giá trị xây lắp hoàn thành khoảng 359 tỷ đồng trên tổng số 727 tỷ đồng, tương đương 49,38% giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên, khoảng 1,3 km mặt bằng còn lại, gồm 0,1 km tại phường Tân Dân và 1,2 km tại xã Trường Lâm, đang ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công đồng bộ.

Tại phường Tân Dân, những trường hợp còn vướng chủ yếu liên quan đến bồi thường vật kiến trúc, nguồn gốc đất và chính sách hỗ trợ.

Dự án quốc lộ 1A với Cảng Nghi Sơn.

Ông Hoàng Bá Trung, Chủ tịch UBND phường Tân Dân, cho biết địa phương đang rà soát từng trường hợp, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với phương án GPMB.

Một số hộ xây nhà ở trên cùng thửa đất nhưng chưa tách thửa đề nghị được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian thực hiện GPMB. Địa phương đang đề xuất cấp có thẩm quyền nghiên cứu chính sách phù hợp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và tạo điều kiện xử lý dứt điểm mặt bằng.

Bên cạnh đó, có 7 hộ có nhà ở bị dự án ảnh hưởng một phần chưa đồng thuận với phương án bồi thường. Các hộ lo ngại phần công trình còn lại sau khi thu hồi không bảo đảm kết cấu, vì vậy đề nghị được xem xét phương án xử lý phù hợp hơn.

Theo địa phương, đây là những trường hợp cần được giải quyết trên cơ sở vừa tuân thủ quy định, vừa sát với thực tế để hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tại phường Đào Duy Từ, khối lượng GPMB còn lại tập trung tại Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, nay thuộc phường Nghi Sơn.

Theo ông Lê Duy Trung, Chủ tịch UBND phường Đào Duy Từ, một trong những vấn đề phức tạp là khu vực 24,39 ha đất nuôi trồng thủy sản thuộc Dự án 327, liên quan 26 hộ dân.

Các hộ không đồng thuận với phương án thu hồi đất không bồi thường về đất nên đã khởi kiện. Tòa án đã thụ lý 26/26 vụ. Việc hoàn thiện phương án đối với các trường hợp này phụ thuộc vào tiến độ xét xử và hiệu lực của các bản án.

Ngoài khu vực trên, khoảng 10,1 ha có quá trình sử dụng đất phức tạp, liên quan nhiều hộ nuôi trồng thủy sản và khoảng 325 lượt hộ có kiến nghị bồi thường về đất.

GPMB vẫn là điểm nghẽn cần tháo gỡ để tạo dư địa giải ngân đầu tư công

Khu vực 12,83 ha khác cũng gặp khó do hồ sơ, bản đồ qua các thời kỳ không trùng khớp, hiện trạng sử dụng đất biến động, khiến việc xác định ranh giới, diện tích và đối tượng sử dụng đất mất nhiều thời gian.

Theo số liệu của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, năm 2026, Ban được giao kế hoạch vốn đầu tư công gần 1.440 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến hết tháng 8, giá trị giải ngân mới đạt khoảng 420 tỷ đồng, tương đương 19,9%.

Theo ông Trịnh Huy Triều, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, căn cứ các kế hoạch của Trung ương và tỉnh về phát triển kinh tế năm 2026 và những năm tiếp theo, đơn vị xác định rõ trách nhiệm, tập trung cao độ để hoàn thành các mục tiêu được giao.

Ban phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn được giao, với tổng số vốn trên 1.000 tỷ đồng; đồng thời đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành 14 dự án đầu tư với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng và tập trung khởi công các dự án mới, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20.000 tỷ đồng.