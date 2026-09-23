Vùng địa đầu đông bắc Tổ quốc hướng tới điểm đến nghỉ dưỡng biển cao cấp

Cơ sở hạ tầng du lịch vùng địa đầu đông bắc Tổ quốc đang từng ngày thay đổi hướng tới trở thành một điểm đến du lịch biển đẳng cấp. (Ảnh: TP)

Nằm tại thành phố Móng Cái cũ, vùng địa đầu đông bắc của Tổ quốc, vùng đất Trà Cổ trước đây, nay thuộc phường Móng Cái 1, thành phố Quảng Ninh từ lâu được biết đến với bãi biển dài, cát trắng mang nét đặc trưng riêng. Không chỉ sở hữu lợi thế về tự nhiên, điểm đến này còn nằm trong không gian giao thoa giữa thiên nhiên, văn hóa và các tuyến kết nối quan trọng của khu vực.

Trên nền tảng những lợi thế đó, tháng 1/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (nay là thành phố Quảng Ninh) đã phê duyệt Dự án Khu đô thị và du lịch cao cấp Trà Cổ, với diện tích 20,47ha, từng bước định hướng hình thành nơi đây một không gian đô thị, nghỉ dưỡng và dịch vụ đồng bộ bên biển.

Theo quy hoạch, dự án gồm 268 căn nhà ở đô thị, trong đó có các căn hộ liền kề, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập; 66 căn biệt thự nghỉ dưỡng, gồm biệt thự biển bungalow và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp cùng tổ hợp khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao.

Từ một vùng đất còn nhiều nét hoang sơ, các công trình, tuyến đường và không gian tiện ích lần lượt được hình thành thời gian qua, từng bước tạo nên diện mạo mới cho khu vực, đã và đang định hướng trở thành một không gian đón khách du lịch đến với Trà Cổ-Móng Cái nghỉ ngơi, trải nghiệm và khám phá vùng đất địa đầu.

Cùng với quá trình xây dựng các khu nhà ở và biệt thự, khách sạn, hệ thống cây xanh, vui chơi, thể thao, bể bơi và các tiện ích nghỉ dưỡng cũng đang được hoàn thiện, tạo nên một quần thể du lịch nghỉ dưỡng biển ngày càng đồng bộ.

Lễ khai trương khu khách sạn và resort 5 sao Trà Cổ Long Beach. (Ảnh: TP)

Bên cạnh đó, hệ thống tuyến cao tốc Hà Nội-Hạ Long-Móng Cái và vị trí gần Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, lại sát cửa khẩu quốc tế sang nước bạn Trung Quốc, đã góp phần tăng cường kết nối du lịch Móng Cái với các địa phương của thành phố Quảng Ninh cũng như cả nước cùng thị trường du lịch Trung Quốc và các nước ASEAN.

Mới đây nhất, một khách sạn và resort 5 sao có tên gọi Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort ở đường gom Tràng Vĩ đã khai trương tại khu đô thị, được kỳ vọng bổ sung vào không gian đô thị, nghỉ dưỡng và dịch vụ biển cao cấp Trà Cổ, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch tại Móng Cái.

Khu khách sạn và resort này được xây dựng trên diện tích 21.422m², gồm 11 tầng, 170 phòng nghỉ, trung tâm hội nghị sức chứa 500 khách, cùng hệ thống tiện ích gồm bãi biển riêng, bể bơi, khu vui chơi trẻ em và một khu thể thao thư giãn hiện đại.

Công trình đi vào vận hành, trở thành hạng mục cuối cùng được đưa vào khai thác trong khu du lịch biển Trà Cổ, đồng thời hoàn thiện diện mạo của một quần thể đô thị, nghỉ dưỡng và du lịch ven biển tại vùng đất địa đầu đông bắc của đất nước.

Không chỉ hướng tới là một điểm đến du lịch thông thường, mô hình nghỉ dưỡng tại đây được phát triển theo hướng cao cấp để du khách có thể lưu trú lâu hơn, kết hợp nghỉ ngơi, vui chơi, khám phá, gặp gỡ và trải nghiệm trong cùng một quần thể.

Việc Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort đi vào vận hành cũng đánh dấu sự chuyển tiếp từ giai đoạn đầu tư, xây dựng sang giai đoạn khai thác và phát triển các giá trị của toàn khu.

Với việc thêm một khu khách sạn và resort 5 sao, Trà Cổ-Móng Cái đang trở thành một điểm đến du lịch biển cao cấp thu hút khách. (Ảnh: TP)

Từ những công trình được hình thành trên vùng đất ven biển trong quần thể khách sạn và resort, Trà Cổ Long Beach Luxury hướng tới trở thành một không gian sống và nghỉ dưỡng gắn với cảnh quan của vùng đất Trà Cổ-Móng Cái, góp phần tạo thêm sản phẩm, dịch vụ thu hút khách du lịch giá trị cao và phục vụ cư dân trong khu vực.

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, dự án khách sạn và resort hướng tới tạo dựng một không gian phát triển bền vững, trong đó cảnh quan biển được gìn giữ, hạ tầng tiếp tục được hoàn thiện, các giá trị văn hóa-thiên nhiên được phát huy và chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao.

Với những công trình đầu tư lớn và đẳng cấp, từ một vùng biển giàu tiềm năng, chính quyền thành phố Quảng Ninh mong muốn Trà Cổ-Móng Cái sẽ trở thành điểm đến nghỉ dưỡng, trải nghiệm và lưu trú cao cấp của khu vực, đóng góp vào sự phát triển của du lịch Quảng Ninh và du lịch Việt Nam, đồng thời mở thêm lựa chọn lưu trú và trải nghiệm cho du khách khi đến với vùng biển địa đầu đông bắc.