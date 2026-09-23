Công ty Điện lực Lai Châu - Nối mạch nguồn sáng nơi biên giới

Qua quá trình khảo sát, đánh giá thực tế và yêu cầu phát triển phụ tải, phương án đầu tư được điều chỉnh theo hướng đồng bộ, phù hợp hơn với nhu cầu cung cấp điện khu vực. Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư, theo thiết kế được phê duyệt, dự án gồm 4,77km đường dây 110kV mạch kép và trạm biến áp (TBA) công suất 2x25MVA (giai đoạn 1 lắp 01 MBA 25MVA), ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, điều khiển, giám sát từ xa, tạo nền tảng nâng cao năng lực, độ tin cậy và chất lượng cung cấp điện cho khu vực.

Ông Võ Mạnh Hồng – Phó Giám đốc CTĐL Lai Châu cho biết: Công trình khi hoàn thành sẽ bổ sung nguồn, nâng cao năng lực cấp điện cho 3 xã: Hua Bum, Bum Nưa, Bum Tở và các khu vực lân cận, chủ động đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng. Việc đồng bộ với TBA 220kV Mường Tè còn tạo điều kiện giải tỏa tối ưu nguồn thủy điện vừa và nhỏ trong khu vực lên hệ thống điện quốc gia. Cùng với đó, công trình góp phần tăng cường liên kết, từng bước hình thành mạch vòng lưới điện trung áp, qua đó nâng cao độ ổn định, tin cậy và chất lượng cung cấp điện. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để ngành Điện chủ động phục vụ sản xuất, sinh hoạt, đồng thời tạo dư địa cho phát triển kinh tế - xã hội tại các xã vùng sâu, vùng biên của tỉnh.

Họp triển khai thực hiện Dự án “Đường dây và TBA 110kV Mường Tè”.

Một dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai dự án là tháng 11/2025, EVNNPC quyết định chuyển giao nhiệm vụ quản lý Dự án "Đường dây và TBA 110kV Mường Tè" từ Ban Quản lý dự án lưới điện về CTĐL Lai Châu. Tiếp nhận nhiệm vụ, CTĐL Lai Châu đã chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và các thủ tục đầu tư, tạo cơ sở đưa dự án sang giai đoạn triển khai xây dựng. Ngày 6/5/2026, dự án được EVNNPC phê duyệt; kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thông qua ngày 22/5/2026. Đến ngày 29/7/2026, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tiếp tục được phê duyệt. Đến nay, nhiều hạng mục đã hoàn thành: hai gói thầu tư vấn đã hoàn tất, rà phá bom mìn hoàn thành ngày 25/8/2026. Gói xây lắp đường dây 110kV đã xét thầu xong và được Tổng công ty phê duyệt kết quả ngày 18/09/2026; gói tư vấn giám sát đang hoàn tất xét thầu kỹ thuật.

Tháng 5/2026, EVNNPC đã phê duyệt dự án và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tháng 7/2026, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tiếp tục được phê duyệt. Đến nay, nhiều hạng mục như: gói thầu tư vấn, rà phá bom mìn đã hoàn thành. Gói xây lắp đường dây 110kV đã xét thầu xong, đã được Tổng công ty phê duyệt kết quả; gói tư vấn giám sát đang hoàn tất xét thầu kỹ thuật.

Ông Mai Văn Mạnh – Trưởng Ban Quản lý dự án, CTĐL Lai Châu cho biết: Công tác giải phóng mặt bằng dự án đang được đơn vị phối hợp triển khai đồng bộ tại 3 xã: Hua Bum, Bum Nưa và Bum Tở. Tại Hua Bum, Bum Nưa các bước kê khai, kiểm đếm, công khai niêm yết phương án và thông báo thu hồi đất đã hoàn tất; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Riêng tại Bum Tở, cơ quan chức năng đang xác minh nguồn gốc đất khu vực dự kiến bố trí cột 17 và TBA 110kV. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, sớm bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để nhà thầu triển khai thi công, bảo đảm tiến độ công trình.

CTĐL Lai Châu đang chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong từng khâu để bảo đảm tiến độ dự án. Cùng với đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, đơn vị đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thi công. Đặc biệt, gói thầu xây dựng, mua sắm, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh và kết nối TBA 110kV Mường Tè dự kiến mở thầu và khởi công trong những ngày cuối tháng 9/2026. Việc đẩy nhanh các phần việc theo đúng trình tự, kế hoạch sẽ tạo tiền đề đưa công trình sớm đi vào xây dựng, từng bước hoàn thiện hạ tầng điện, nâng cao năng lực cấp điện và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Mô phỏng dự án.

Nhu cầu điện phục vụ sản xuất và đời sống ngày càng lớn, Dự án "Đường dây và TBA 110kV Mường Tè" đang mở ra một bước chuyển mới cho hạ tầng năng lượng. Công trình khi hoàn thành sẽ rút ngắn bán kính cấp điện, tăng cường liên kết, tạo mạch vòng lưới trung áp, nâng cao độ ổn định và chất lượng điện năng. Đồng bộ với TBA 220kV Mường Tè, công trình còn góp phần giải tỏa tối ưu nguồn thủy điện vừa và nhỏ lên hệ thống điện quốc gia. Từ đó, lưới điện không chỉ được củng cố, mà còn đi trước một bước, tạo nền tảng vững chắc để các địa phương khu vực triển khai dự án phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.