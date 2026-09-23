Khách du lịch tăng mạnh, khách sạn Hà Nội vẫn phải tìm thêm nguồn cầu

Thay vì chỉ trông vào lượng khách tăng, thị trường lưu trú Hà Nội đang có thêm dư địa từ khách công tác, MICE và các sản phẩm du lịch mới. Khả năng giữ chân du khách lâu hơn, tăng số đêm phòng và doanh thu từ dịch vụ ngoài phòng sẽ ngày càng quan trọng khi nguồn cung mới gia nhập.

*Nguồn khách tăng nhưng chưa đủ lấp đầy nguồn cung mới

Đà tăng của du lịch đang tạo nền tảng tích cực cho thị trường khách sạn Hà Nội. Tuy nhiên, lượng khách tăng không đồng nghĩa công suất phòng tăng tương ứng, bởi một bộ phận du khách chỉ tham quan trong ngày hoặc lưu trú ngắn.

Các chuyên gia của Công ty Savills Việt Nam dẫn chứng số liệu 2 quý đầu của năm 2026 cho thấy, Hà Nội đón 18,01 triệu lượt khách, tăng 15,7% so với cùng kỳ, trong khi tổng thu từ khách du lịch tăng 19,1%, đạt 74.230 tỷ đồng. Công suất phòng khách sạn bình quân đạt 65,64% (theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Trong đó, riêng quý II, Savills Việt Nam ghi nhận công suất khoảng 70% tại 65 khách sạn với 10.967 phòng được khảo sát. Nhu cầu đến từ ba nhóm chính gồm khách du lịch, khách công tác và khách MICE. Các số liệu này cho thấy thị trường vẫn còn khoảng trống để tăng công suất, ngay cả khi lượng khách đang tăng. Bài toán vì vậy không chỉ là thu hút thêm du khách mà là chuyển lượng khách này thành nhu cầu lưu trú thực tế.

Du khách tham quan phố cổ bằng xích lô, khám phá nhịp sống và kiến trúc đặc trưng của Thủ đô dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Đây sẽ là vấn đề đáng chú ý khi nguồn cung tiếp tục mở rộng. Theo Savills, khoảng 1.900 phòng từ 6 dự án dự kiến gia nhập thị trường Hà Nội trong năm 2026, trong đó 5 dự án thuộc phân khúc 5 sao. Nguồn cung mới giúp thị trường nâng chất lượng và năng lực phục vụ, nhưng cũng làm gia tăng cạnh tranh giữa các khách sạn trong việc thu hút khách, duy trì công suất và giá phòng.

Với nhóm cao cấp, áp lực này rõ hơn khi khách hàng có nhiều lựa chọn. Hiệu quả khai thác vì vậy sẽ phụ thuộc vào khả năng tạo khác biệt về sản phẩm, dịch vụ và thu hút những nhóm khách có mức chi tiêu cao.

*Kéo dài thời gian lưu trú để tạo thêm nguồn cầu

Một hướng tăng trưởng được đặt ra là kéo dài thời gian lưu trú thay vì chỉ tăng số lượng khách. Hà Nội đặt mục tiêu nâng thời gian lưu trú bình quân lên 2,5-3,5 ngày vào năm 2030, đồng thời đưa tỷ trọng chi tiêu ban đêm lên 25-30% tổng chi tiêu của khách du lịch. Nếu đạt được, đây sẽ là nguồn cầu đáng kể cho ngành lưu trú, đồng thời tạo thêm dư địa cho nhà hàng, giải trí và các dịch vụ bổ trợ trong khách sạn.

Việc phát triển các sản phẩm du lịch mới, kết nối nhiều điểm đến và mở rộng hoạt động về đêm có thể góp phần giữ du khách ở lại lâu hơn. Các trải nghiệm văn hóa, lịch sử, di sản, ẩm thực và giải trí không chỉ tạo thêm lý do lưu trú mà còn mở rộng khả năng chi tiêu của khách.

Dòng khách công tác và MICE cũng được xem là một nguồn cầu quan trọng. Khác với khách du lịch thuần túy, nhóm MICE có thể tạo doanh thu đồng thời từ phòng nghỉ, hội họp, ẩm thực và các dịch vụ đi kèm. Theo bà Trần Thị Thu Huyền - Khoa Du lịch và Khách sạn, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, MICE là phân khúc có giá trị gia tăng cao và Hà Nội có nhiều điều kiện để phát triển nhờ hệ thống lưu trú cao cấp, di sản văn hóa và khả năng kết nối quốc tế. Tuy nhiên, phân khúc này vẫn chưa được khai thác hết tiềm năng do những hạn chế về hạ tầng chuyên biệt, sản phẩm bổ trợ và hoạt động xúc tiến.

Hướng dẫn viên giới thiệu về cầu Long Biên - công trình mang dấu ấn lịch sử của Hà Nội dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Điều này cũng cho thấy dư địa của thị trường không chỉ nằm ở việc thu hút thêm khách mà còn ở khả năng hình thành những dòng khách có mức chi tiêu và nhu cầu dịch vụ cao hơn. Với khách sạn cao cấp, MICE có thể tạo nguồn doanh thu đồng thời từ phòng nghỉ, hội nghị, ẩm thực và các dịch vụ liên quan.

Ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội, cho rằng quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm được kỳ vọng tạo thêm các điểm đến ngoài khu vực lõi lịch sử, qua đó phân bổ lại dòng khách và mở rộng không gian phát triển của thị trường lưu trú.

Theo ông Matthew Powell, khi mạng lưới điểm đến được mở rộng và kết nối thuận tiện hơn, Hà Nội có thêm cơ sở để hình thành những hành trình dài ngày, thay vì tập trung nhu cầu vào một số điểm đến quen thuộc ở khu vực trung tâm. Đối với các khách sạn, điều này đồng nghĩa nguồn cầu trong thời gian tới có thể đến từ cả sự gia tăng lượng khách và khả năng khai thác sâu hơn trên mỗi lượt khách.

Khi nguồn cung cao cấp tiếp tục gia nhập, công suất phòng sẽ không còn là chỉ tiêu duy nhất để đánh giá hiệu quả. Số đêm lưu trú, giá phòng bình quân, cơ cấu khách và doanh thu từ các dịch vụ ngoài phòng sẽ ngày càng quyết định khả năng sinh lời.

Vì vậy, triển vọng của thị trường khách sạn Hà Nội không chỉ nằm ở việc thành phố tiếp tục đón thêm bao nhiêu khách, mà còn ở khả năng biến dòng khách này thành những chuyến đi dài hơn và mức chi tiêu cao hơn. Đây cũng là cách để thị trường hấp thụ nguồn cung mới trong những năm tới.