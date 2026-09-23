Phường Nùng Trí Cao hoàn thành hỗ trợ 17 hộ khó khăn về nhà ở

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại 4 hộ đang xây dựng nhà mới ở các tổ dân phố: Vĩnh Quang, Kỳ Sầm, Trường Sinh, Kim Pha để nắm tình hình thi công, việc huy động các nguồn lực, những khó khăn, vướng mắc và nguyện vọng của các gia đình.

Đoàn kiểm tra của Đảng ủy phường Nùng Trí Cao kiểm tra tại hộ gia đình tổ dân phố Kỳ Sầm. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('56c2cd5e67a0bbcf14574e964399a2d5')

Qua kiểm tra, các hộ cơ bản đã khởi công, đang triển khai xây dựng theo kế hoạch. Nguồn kinh phí từ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Xóa nhà dột nát và các nguồn xã hội hóa cùng nguồn lực của gia đình được huy động để xây dựng nhà ở kiên cố.

Lãnh đạo Đảng ủy phường đề nghị các tổ dân phố tiếp tục bám sát từng hộ, kịp thời hỗ trợ trong quá trình thi công; các gia đình phát huy nội lực, sử dụng hiệu quả nguồn vốn được hỗ trợ. Đối với những trường hợp cần hỗ trợ nhân công, tổ dân phố chủ động phối hợp huy động lực lượng giúp đỡ. Đối với các hộ vướng mắc về thủ tục đất đai, UBND phường và các phòng chuyên môn trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ theo quy định, không để vướng mắc về thủ tục ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng.

Theo kế hoạch năm 2026, phường Nùng Trí Cao hỗ trợ 25 hộ khó khăn về nhà ở, gồm 15 hộ xây mới và 10 hộ sửa chữa. Đến hết tháng 9 đã hoàn thành hỗ trợ 17/25 hộ, đạt 68% kế hoạch, tổng kinh phí 830 triệu đồng, 3 hộ đang triển khai xây dựng, 4 hộ chuẩn bị các điều kiện thực hiện và 1 hộ xin rút nhu cầu hỗ trợ.

Việc kiểm tra thực tế nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực, bảo đảm chương trình hỗ trợ nhà ở được triển khai đúng đối tượng, đúng quy định và tiến độ, giúp các gia đình khó khăn sớm ổn định chỗ ở.