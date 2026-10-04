Giọt nước mắt ăn năn của Đông Hùng

Tối 3/10, chung kết 1 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 chính thức lên sóng. Nhà sản xuất mang đến bất ngờ cho 22 anh tài khi hai thành viên Toki Thành Thỏ và 14 Casper được "hồi sinh", tiếp tục đồng hành cùng các đồng đội sau quãng thời gian phải rời chương trình.

Ngay khi nhập cuộc, hai thành viên tiếp tục bước vào phần lựa chọn đội hình để chuẩn bị cho những màn trình diễn cuối cùng. Toki Thành Thỏ lựa chọn về Nhà Lẫy Lừng của thủ lĩnh Huỳnh Lập. Trong khi 14 Casper quyết định lựa chọn về với Nhà Lục Lạc.

Chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai với sự góp mặt của 24 nghệ sĩ, lấy chủ đề "Và từ đó" mở ra chặng tranh tài cuối cùng giữa hai liên minh Kỳ Tích và Khải Hoàn. Ba vòng đấu gồm Tiên Phong, Tiến Công và Đại Chiến sẽ diễn ra và kết quả quả cuối cùng quyết định những vị trí ra mắt Gia tộc anh tài toàn năng, bên cạnh một suất được xác định thông qua bảng xếp hạng anh tài được yêu thích do khán giả bình chọn.

Huỳnh Lập, OSAD bại trận

Sau quá trình thảo luận, Thanh Duy và Mew Amazing được trao vai trò thủ lĩnh cho liên minh Kỳ tích với các anh tài: Trịnh Thăng Bình, Đinh Mạnh Ninh, Cheng, 14 Casper, BB Trần, Duy Khánh, K.O, Thỏ DALAB, Thái Lê Minh Hiếu và Hoàng Tôn. Trong khi đó, liên minh Khải Hoàn được dẫn dắt bởi OSAD và Huỳnh Lập, gồm Hà An Huy, Đông Hùng, Toki Thành Thỏ, Hồ Đông Quan, Jun Phạm, Thơm Da LAB, Thái VG, It’s Charles, Hoàng Rob và Hoàng Dũng.

Theo thông báo từ phía nhà sản xuất, khi giành chiến thắng tại vòng Tiên Phong, liên minh sẽ mang về 2 vị trí ra mắt Gia tộc anh tài toàn năng. Giành chiến thắng tại vòng đấu Tiến Công, liên minh sẽ mang về 4 vị trí ra mắt. Nếu giành chiến thắng tại vòng đấu Đại Chiến, liên minh sẽ mang về 4 vị trí.

Căn cứ vào số suất ra mắt mà các liên minh giành được sau 3 vòng đấu, xét theo thứ tự từ cao xuống thấp trên bảng xếp hạng, điểm hỏa lực cá nhân tổng hợp sẽ tìm ra được 10 anh tài đầu tiên bước vào Gia tộc anh tài toàn năng. 6 vị trí tiếp theo sẽ được xác định dựa trên điểm hỏa lực cá nhân tổng hợp, xét trên top 13 anh tài còn lại của 2 liên minh.

Vị trí ra mắt cuối cùng sẽ thuộc về nghệ sĩ đứng đầu bảng xếp hạng anh tài được yêu thích do khán giả bình chọn. Cuối cùng, tổng cộng 17 anh tài được ra mắt trong Gia tộc anh tài toàn năng của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Ở vòng đấu Tiên Phong, liên minh Khải Hoàn xuất quân với hai thành viên Huỳnh Lập và OSAD. Bộ đôi mang tới tiết mục Trốn tìm. Với ca khúc này, OSAD đảm nhận vai trò viết lời mời. Tiết mục dàn dựng với ý tưởng về hai thám tử cùng lên đường truy tìm một cô gái. Trong hành trình đó, họ phát hiện ra nhiều sự thật bất ngờ, thú vị.

OSAD, Huỳnh Lập mở màn sân khấu chung kết 1.

Trốn tìm mang lại không khí vui tươi, nhẹ nhàng cho sân khấu mở màn. OSAD là nhân tố chính với phần hát và rap cho tiết mục. Huỳnh Lập cũng mang tới màu sắc mới cho Trốn tìm. Sân khấu được dàn dựng chỉn chu, với sự hỗ trợ của vũ đoàn. Dù vậy, tổng thể tiết mục khá an toàn, không có đoạn hook ấn tượng, khó thu hút khán giả nghe lại.

Ở đội đối thủ, hai thủ lĩnh Thanh Duy và Mew Amazing chọn Bầu trời mới - bản hit 57 triệu view của nhóm DALAB. Trên một bản gốc đã nổi tiếng, Mew Amazing cùng Thanh Duy và Cheng viết thêm X-part và thay đổi concept, câu chuyện của tiết mục. Bầu trời mới qua góc nhìn của Thanh Duy và Mew Amazing là câu chuyện về một người trẻ đứng trước những lựa chọn quan trọng của cuộc đời sau khi tốt nghiệp.

Nhân vật chính tồn tại trong hai vũ trụ song song là Thanh Duy. Anh là nghệ sĩ ở vũ trụ này. Nhưng ở một vũ trụ khác, anh chọn làm một nhân viên văn phòng bình thường.

Câu chuyện được đẩy đến cao trào khi hai thế giới cuối cùng va vào nhau. Hai phiên bản của nhân vật đối thoại và an ủi lẫn nhau, cùng nhận ra rằng không có một công thức duy nhất cho một cuộc đời đúng nghĩa.

Thanh Duy trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Trên sân khấu của Anh trai vượt ngàn chông gai, Bầu trời mới phiên bản Thanh Duy và Mew Amazing được kể lại bằng âm nhạc một cách lớp lang, có nhiều cung bậc cảm xúc. Từ không khí sôi động, náo nhiệt ở đầu, tiết mục mang tới những phân đoạn căng thẳng, cao trào ở giữa trước khi khép lại bằng cảm xúc sâu lắng.

So với Trốn tìm, Bầu trời mới cho thấy sự dụng công và nhiều ý tưởng sáng tạo, sự thay đổi rõ nét hơn. Kết quả sau đó được chứng minh khi màn trình diễn đến từ Thanh Duy và Mew Amazing giành chiến thắng trước liên minh Khải Hoàn.

Với thành tích này, liên minh Kỳ Tích mang về hai vị trí ra mắt đầu tiên trong Gia tộc anh tài toàn năng.

Đông Hùng, Thơm Da LAB lấy nước mắt khán giả

Với vòng đấu Tiến Công, Thỏ DALAB, Hoàng Tôn, Đinh Mạnh Ninh, 14 Casper và Cheng của liên minh Kỳ Tích chọn tiết mục Em tôi. Tiết mục khai thác câu chuyện những người lính đang làm nhiệm vụ, bất ngờ nhận tin quê nhà chìm trong bão lũ. Nỗi đau ập đến khi một người anh nhận tin dữ em trai bị dòng nước cuốn trôi trong lúc tham gia cứu người.

Hai thành viên Cheng, 14 Casper tham gia viết X-part. Cheng cũng là người góp công lớn trong việc lên ý tưởng câu chuyện cho Em tôi.

Tiết mục Em tôi gây xúc động cho khán giả.

Sân khấu Em tôi nâng mức đầu tư khi huy động lượng lớn diễn viên hỗ trợ, vũ công và đạo cụ, tiểu cảnh. Hoàng Tôn, Đinh Mạnh Ninh gây xúc động với giọng hát đẹp, truyền cảm. 14 Casper và Cheng cũng hoàn thiện trọn vẹn tiết mục. Thỏ DALAB mờ nhạt trong tiết mục này khi không hát quá nhiều.

Đối đầu với Em tôi của liên minh Kỳ Tích, liên minh Khải Hoàn đưa đến Cơm nhà cho trận đấu vocal. Tiết mục gồm các thành viên It’s Charles, Toki Thành Thỏ, Thơm Da LAB, Đông Hùng và Thái VG. Cơm nhà là câu chuyện về những đứa con xa nhà và luôn đau đáu về bữa cơm bên mẹ trong quá khứ.

Thơm Da LAB, như mọi khi, được trao vai trò hát intro cho tiết mục. Giọng hát và cách xử lý đặc trưng của nam ca sĩ thu hút người nghe. Đông Hùng, It’s Charles, Toki Thành Thỏ, mang đến những màu sắc âm nhạc khác nhau, tạo nên một câu chuyện với nhiều mảnh ghép.

Thái VG mang tới Cơm nhà với phần rap, kể lại câu chuyện về hành trình của anh khi sống ở Mỹ, bên cạnh một người mẹ vất vả nuôi ba người con.

Chia sẻ sau khi hoàn thành tiết mục, Đông Hùng bật khóc. Anh nhớ lại những lúc cãi vã và nhận ra mình từng quên mất rằng người phụ nữ ấy cũng mang trong mình những mất mát riêng. Ca sĩ chia sẻ: "Lúc cãi lời mẹ, tôi đã không nghĩ đến việc rằng người phụ nữ ấy đã là người mồ côi mẹ của mình". Đông Hùng ăn năn và cảm thấy có lỗi với đấng sinh thành.

Từ câu chuyện cá nhân, anh nhắn nhủ những người vẫn còn cha mẹ hãy trân trọng từng bữa cơm và từng khoảnh khắc được ở bên gia đình. Anh cũng nhắc rằng cha mẹ cũng đang học cách làm cha, làm mẹ lần đầu tiên: "Họ cũng mới lần đầu làm bố làm mẹ. Đừng trách họ".

Cơm nhà đến từ liên minh Khải Hoàn.

Cả hai tiết mục Cơm nhà và Em tôi đều lấy nước mắt của khán giả tại trường quay và dàn anh tài. Kết quả chung cuộc, liên minh Khải Hoàn nhận 1.540 điểm trong khi Em tôi của liên minh Kỳ Tích là 1.530 điểm. Với kết quả này, liên minh Khải Hoàn giành chiến thắng trong trận đấu vocal của vòng Tiến Công.

Ở phần đấu perform của vòng Tiến Công, liên minh Kỳ Tích chọn tiết mục 60 năm cuộc đời. Dàn anh tài diện trang phục lộng lẫy màu sắc và trình diễn ca khúc sôi động.

So với bản gốc, 60 năm cuộc đời trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai có những giây phút sâu lắng hơn, mang tới nhiều ký ức được gửi gắm từ các anh tài. Theo thủ lĩnh Mew Amazing: "Ngày xưa, khi nghe 60 năm cuộc đời của cố nhạc sĩ Y Vân, chúng tôi chỉ nhìn nó dưới lăng kính là một bài hát rất sôi động. Nhưng sau này, khi ở gần tứ tuần hết rồi, nghe lại bài hát đó, chúng tôi lại có một chút xíu suy tư hơn về cuộc sống ngắn ngủi của một con người và làm sao mình phải sống thật là ý nghĩa. Đó chính là thông điệp mà cả đội muốn gửi gắm".

Tương tự màu sắc của liên minh Kỳ tích, các thành viên của Khải Hoàn cũng mang tới sân khấu rực rỡ, sôi động với ca khúc Tóc ngắn.

OSAD và Hà An Huy viết thêm lời mời cho tiết mục này. Trong khi đó, Huỳnh Lập, Jun Phạm và Hoàng Rob là các thành viên xây dựng ý tưởng cho sân khấu với hình ảnh một khu chợ quen thuộc ở Việt Nam, với những sạp hàng, giỏ nhựa.

Ở cuối tiết mục, dàn anh tài gửi gắm thông điệp về sự độc bản, tự tin và quyền được là chính mình của mỗi người phụ nữ, đồng thời đặt vấn đề về những định kiến giới trong cách con người ăn mặc, thể hiện bản thân.

Sự sáng tạo về góc nhìn, cách thể hiện giúp Tóc ngắn thắng áp đảo trước 60 năm cuộc đời. Sau hai vòng đấu, liên minh Khải Hoàn đang sở hữu bốn vị trí trong Gia tộc Anh Tài Toàn Năng, trong khi liên minh Kỳ Tích có hai vị trí.

An Anh