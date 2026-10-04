Những ngôi sao từng bị hãng đĩa 'quay lưng': Lady Gaga, Bruno Mars làm gì để đổi vận?

Lady Gaga

Trước khi trở thành biểu tượng nhạc Pop thế kỷ 21 với 16 giải Grammys, hai Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar, “mẹ quái vật” từng bị hãng đĩa Island Def Jam ký hợp đồng rồi sa thải chỉ sau 3 tháng. Nhà sản xuất L.A. Reid khi ấy nhận xét phong cách của cô là dị hợm, thiếu tính thương mại, khiến bản demo ca khúc Just Dance bị bỏ xó.

Không nản chí, Lady Gaga tiếp tục “gõ cửa”Interscope Records để phát hành cho bằng được ca khúc này. Kết quả, Just Dance leo thẳng lên vị trí hạng 1 Billboard Hot 100, mở ra sự nghiệp huyền thoại của cô. Sau này, chính NSX L.A. Reid đã phải thừa nhận trên tạp chí Rolling Stone rằng việc hủy hợp đồng với Lady Gaga là “sai lầm chuyên môn lớn nhất trong cuộc đời tôi”.

Ed Sheeran

Sở hữu mái tóc cam và phong cách ăn mặc giản dị, nam ca sĩ người Anh từng bị hơn 40 hãng đĩa lớn nhỏ quay lưng vì cho rằng ngoại hình của anh không đủ sức hút để trở thành ngôi sao, dù giới chuyên môn thừa nhận các sáng tác của anh rất bắt tai.

Thay vì bỏ cuộc, Ed Sheeran tự bỏ tiền sang Los Angeles hát dạo, kiên trì xây dựng tên tuổi qua mạng xã hội. Cơ hội đổi đời đến khi anh lọt vào mắt xanh của diễn viên kiêm ca sĩ Jamie Foxx. Ngay sau đó, bản hit The A Team ra đời và bùng nổ, khiến những hãng đĩa từng ngó lơ anh phải quay lại tranh giành chữ ký.

Katy Perry

Trước khi trở thành một trong những giọng ca bán đĩa chạy nhất thế giới, Katy Perry cũng trải qua hành trình đầy chông gai. Album đầu tay của cô là một đĩa nhạc gospel chỉ bán được vài trăm bản trước khi hãng đĩa đóng cửa. Sau đó, cô tiếp tục bị Red Hill, Island Def Jam rồi Columbia Records lần lượt thanh lý hợp đồng, khiến 2 năm công sức cùng bản demo sơ khai của ca khúc I Kissed a Girl gần như bị đóng băng vĩnh viễn.

Ở tuổi 23 gần như trắng tay, Katy Perry cuối cùng được Capitol Records đón nhận. Ngay lập tức, I Kissed a Girl gây bùng nổ, mở ra một kỷ nguyên âm nhạc ghi nhận hàng loạt kỷ lục thế giới cho nữ ca sĩ.

Bruno Mars

Ít ai ngờ rằng chàng ca sĩ đa tài Bruno Mars từng bị Motown Records sa thải khi mới 18 tuổi, chỉ sau vài tháng ngắn ngủi ký hợp đồng. Thời điểm đó, họ đánh giá âm nhạc của anh còn non nớt, phong cách mơ hồ và chưa sẵn sàng để trở thành một ca sĩ solo chuyên nghiệp. Hãng đĩa thậm chí đã thẳng thừng khuyên anh nên tạm lùi bước để định hình lại lối đi riêng cho bản thân.

Không để thất bại đó dập tắt đam mê, Bruno Mars vượt qua giai đoạn túng quẫn bằng cách gia nhập nhóm sản xuất The Smeezingtons, âm thầm đứng sau sáng tác những bản hit đình đám cho các nghệ sĩ khác như Nothin' on You, Forget You để chứng minh thực lực của bản thân. Chính khoảng thời gian ấy đã giúp anh được ký hợp đồng với Atlantic Records, mở ra sự nghiệp lẫy lừng với hàng loạt bản hit gây bão toàn cầu.

The Beatles

Ngay cả những tượng đài lớn như The Beatles cũng không tránh khỏi những lời từ chối để đời. Năm 1962, hãng đĩa Decca Records đã từ chối ký hợp đồng với nhóm nhạc người Anh này với lý do được xem là ngớ ngẩn trong lịch sử âm nhạc: “Các ban nhạc chơi guitar đang lỗi thời rồi”.

Chỉ vài tháng sau, The Beatles ký hợp đồng với EMI và nhanh chóng tạo nên cơn sốt toàn cầu, còn giám đốc điều hành Dick Rowe của Decca thì bị báo giới gắn cho biệt danh “Người đàn ông đã từ chối The Beatles”.

Có thể thấy, ngay cả những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong ngành công nghiệp âm nhạc đôi khi vẫn đánh giá sai giá trị thực sự của một nghệ sĩ. Điều làm nên sự khác biệt giữa Lady Gaga, Ed Sheeran, Katy Perry, Bruno Mars hay The Beatles cũng như hàng nghìn cái tên bị từ chối khác chính là sự kiên trì theo đuổi đến cùng con đường mình đã chọn, bất chấp mọi lời phán xét ban đầu. Chính những lời từ chối tưởng chừng là dấu chấm hết ấy lại trở thành bước đệm cho những sự nghiệp huyền thoại.