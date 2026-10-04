Phan Mạnh Quỳnh khiến khán giả lặng người, Uyên Linh gây ấn tượng

Tối 3/10, đêm diễn Musique de Salon 22 với chủ đề Âm nhạc và Điện ảnh II tại Hà Nội đã khép lại, để lại nhiều ấn tượng về một chương trình nơi âm nhạc, hình ảnh và những câu chuyện điện ảnh được kết nối trên cùng một sân khấu.

Nhạc sĩ Đức Trí chỉ huy dàn nhạc.

Với 5 giọng ca: Trọng Bắc, Uyên Linh, Thùy Chi, Nguyên Hà và Phan Mạnh Quỳnh - những nghệ sĩ sở hữu màu sắc và cách truyền tải cảm xúc riêng cùng Musique de Salon Orchestra (dàn nhạc thính phòng gồm 40 nghệ sĩ tài năng) dưới sự dẫn dắt của Giám đốc Âm nhạc - nhạc sĩ Đức Trí, những thanh âm quen thuộc được kể lại bằng một diện mạo khác.

Ngay từ những phút đầu tiên, khán giả tại khán phòng như bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Thay vì giữ nguyên cảm giác của một bản nhạc phim, các ca khúc được phát triển theo ngôn ngữ của một đêm hòa nhạc trực tiếp. Mỗi nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu không chỉ đơn thuần là biểu diễn một bài hát mà còn là người dẫn đường đưa khán giả trở về với những ký ức điện ảnh sống động.

Ca sĩ Trọng Bắc.

Trọng Bắc mở đầu chuỗi cảm xúc bằng bản tình ca bất tận Love Story trong phim điện ảnh cùng tên. Giọng hát trầm ấm, giàu chất tự sự của anh đã chạm đến từng nhịp đập trái tim người nghe, khắc họa một tình yêu vừa da diết vừa có phần nuối tiếc.

Tiếp đó, với Thương (nhạc phim Cây táo nở hoa) và Con đường thiên lý (nhạc phim Đò dọc), anh tiếp tục đưa khán giả đi qua những nốt trầm của số phận và tình người. Khán giả cũng được sống lại trong không khí những thước phim xúc động qua 2 ca khúc Lấy chồng người ta và Huyền thoại bất tử, nơi ánh sáng đèn dầu và khung cảnh quê hương hiện lên đầy vỗ về.

Ca sĩ Nguyên Hà.

Nguyên Hà xuất hiện mang theo sự dịu dàng và thanh bình. Với Bỗng dưng muốn khóc và Em kể anh nghe, giọng hát trong veo của cô cất lên như chắp cánh cho những kỷ niệm tuổi trẻ. Khi cô thể hiện Nhắm mắt thấy mùa hè và Bí mật của gió khiến khán giả như được hòa mình vào không gian lãng mạn, nhẹ nhàng gạt bỏ những muộn phiền thường nhật. Giai điệu Tháng năm rực rỡ sau đó đã khép lại phần trình diễn của cô trong những tiếng pháo tay không ngớt.

Ca sĩ Thuỳ Chi.

Khi Thùy Chi cất giọng, cả hội trường như lặng đi. Bài hát Chị tôi (nhạc phim Người Hà Nội) qua tiếng hát da diết của cô đã gợi lại hình ảnh những người phụ nữ Việt Nam sắt son, dịu dàng mà kiên cường. Đến Những bàn chân lặng lẽ (series phim Cảnh sát hình sự) tiếng hát của Thùy Chi đã tạo nên một khoảnh khắc lắng đọng như sự tri ân sâu sắc đến những người hùng thầm lặng. Sự nhẹ nhàng, tinh tế tiếp tục được giữ vững qua ca khúc Giữ em đi (nhạc phim Mùa oải hương năm ấy).

Ca sĩ - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh.

Lối hát như kể chuyện mộc mạc của Phan Mạnh Quỳnh đã mang lại những khoảng lặng đắm chìm trong khán phòng. Ca khúc Có chàng trai viết lên cây (phim Mắt biếc) vang lên đầy hoài niệm, khiến không ít khán giả rơm rớm nước mắt khi tìm thấy một phần thanh xuân của chính mình trong đó. Chuỗi bài hát Sau lời từ khước (phim Mai) và Từ đó (Mắt biếc)tiếp tục chứng minh khả năng chạm đến cảm xúc sâu thẳm nhất của người nghe qua những giai điệu vừa mộc mạc vừa khắc khoải.

Ca sĩ Uyên Linh.

Uyên Linh gây ấn tượng khi cất lên ca khúc Chờ người nơi ấy (phim Mỹ nhân kế) khoe giọng hát nội lực, nồng nàn. Tiếp tục giữ lửa cho đêm nhạc, Uyên Linh chinh phục người nghe bằng Nếu có một ngày (nhạc phim Gái già lắm chiêu) và màn trình diễn bùng nổ với ca khúc quốc tế I have Nothing (phim The Bodyguard).

Không thể không nhắc đến những điểm nhấn khí nhạc xuất sắc trong đêm. Trích đoạn Tây du ký tự khúc cùng các tác phẩm kinh điển thế giới như The Incredibles và Magnificent Seven do Musique de Salon Orchestra trình diễn thuyết phục.

Ảnh: BTC