Sau thành công của Mưa đỏ, Nguyễn Hùng trở lại màn ảnh để nối dài hào quang phòng vé

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Nguyễn Hùng đến từ Mưa Đỏ. Thời gian qua, Nguyễn Hùng là cái tên nhận được nhiều chú ý ở cả mảng phim ảnh lẫn âm nhạc. Nhờ vai Hải trong Mưa đỏ, tên tuổi anh bất ngờ vụt sáng. Bên cạnh đó, hai ca khúc Phép màu và Còn gì đẹp hơn đưa anh vượt nhiều gương mặt để giành nhiều giải thưởng danh giá.

Cuộc sống của Nguyễn Hùng rẽ sang hướng khác hoàn toàn so với trước. Giọng ca sinh năm 1999 ví mình như “bước sang một trang mới của cuộc đời”. Những năm gần đây, Nguyễn Hùng còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất và dần khẳng định dấu ấn trên màn ảnh rộng. Chỉ sau hai dự án điện ảnh, nam nghệ sĩ đã sở hữu "gia tài" phòng vé hơn 758 tỷ đồng.

Nguyễn Hùng đảm nhận vai nam chính trong phim điện ảnh Bò sữa bay (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Vào đầu năm 2026, Nguyễn Hùng lại tiếp tục góp mặt trong Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Tác phẩm gây chú ý nhờ cách kể chuyện bằng nhạc kịch táo bạo, khai thác chân thành tuổi trẻ, những khát vọng và cảm xúc mộng mơ giữa đời thực, đồng thời thu về hơn 44 tỷ đồng doanh thu. Đây cũng là dự án điện ảnh nhạc kịch thành công nhất của phòng vé Việt.

Khác hẳn hình ảnh người lính trong Mưa Đỏ, Nguyễn Hùng ở đây cho thấy sự linh hoạt khi thử sức với thể loại phim ca nhạc. Anh thể hiện khá trọn vẹn chiều sâu nội tâm của Duy Khang thông qua ánh mắt, biểu cảm và những chuyển biến tâm lý khi đứng trước các ngã rẽ lớn.

Sau những thành công đó, Nguyễn Hùng lại tiếp tục thử sức khi lần đầu vào vai chính điện ảnh đầu tay trong phim Bò sữa bay. Nam diễn viên thú nhận từng áp lực, không dám nhận vai khi được mời tham gia. Từ lúc nghe đạo diễn kể về ý tưởng phim, anh rất sợ mình không thể “tải” được các cảnh hành động, đồng thời lo lắng tập nói giọng Bắc không chuẩn.

“Điều khiến tôi lo lắng và áp lực nhất là không biết bản thân có đủ khả năng đảm nhận vai trò trung tâm của một bộ phim điện ảnh. Tôi cố tình để vai này sang cho một số nam diễn viên khác. Sau đó nhận tin họ đều có vai, trong khi đó mình là vai chính. Tôi từng suy sụp nhưng sau khi được đạo diễn thuyết phục thì đã quyết định nhận vai”, Nguyễn Hùng chia sẻ.

Nam diễn viên kể ban đầu anh từng tìm cách “nhường” vai cho Huy Tít và Võ Điền Gia Huy. Tuy nhiên, sau đó cả ba đều được nhận vai, còn anh được giao nhân vật chính.

“Như mọi người đã biết, tôi xuất hiện với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ nhiều hơn là diễn viên. Dự án lần này tôi được đóng chính, nhưng cũng tương đối nhiều thử thách vì bộ phim có nhiều yếu tố tình cảm, hành động, tình cảm gia đình và rất nhiều thứ khác nữa. Và tôi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm”, anh nói.

Trong phim, Nguyễn Hùng có nhiều cảnh đóng cặp cùng Hoa hậu Tiểu Vy và diễn viên Ngọc Xuân. Nói về Tiểu Vy, anh ấn tượng với khả năng diễn xuất và sự tập trung của nàng hậu. Lần hợp tác giúp anh có thêm thiện cảm với Tiểu Vy vì sự lễ phép, hiền lành và hòa đồng.

Ngoài Nguyễn Hùng, Bò sữa bay quy tụ dàn diễn viên Tú Oanh, Võ Điền Gia Huy, Tiểu Vy, Lãnh Thanh....

Nguyễn Hùng và diễn viên Ngọc Xuân trong phim Bò sữa bay.