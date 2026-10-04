Diệp Lâm Anh bật mí cảnh quay Tùng Mint 'không hề diễn' trong Trại Buôn Người

Năm 2026, Tùng Mint "rã đông" khi xuất hiện trong đội hình dàn Anh Tài tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Hành trình "vượt chông gai" của Tùng Mint tạo dấu ấn trong lòng Gai Con khi cùng các anh em mang đến nhiều sân khấu bùng nổ như Mời Buồn Sang Chơi, Tình Nhân Ơi, Xuân Thì. Dù phải dừng chân trước thềm Chung kết, Tùng Mint dành sự trân trọng cho hành trình nhiều kỷ niệm, nơi giúp anh thay đổi bản thân và vượt qua những khó khăn riêng.

Và như dòng trạng thái được lưu lại trước khi "tốt nghiệp" khóa K26 rằng "Cánh cửa này sắp khép lại cũng là lúc cánh cửa khác sẽ mở ra", Anh Tài Tùng Mint đã "sống một cuộc đời khác". Cuối tháng 9, màn tái xuất ở "vũ trụ điện ảnh" của Tùng Mint trong Trong Buôn Người được khán giả đón nhận và phản hồi tích cực.

Dù có thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng nhưng nam diễn viên Bước Nhảy Xì-Tin vẫn giữ vững phong độ, hóa thân tròn trịa vào nhân vật Nguyễn Thanh Tùng, mã số 198, thuộc tuyến trinh sát nằm vùng (cảnh sát ngầm) trong đường dây "đào lửa" và buôn người. Nhìn chung, đây là một vai diễn có độ khó cao, đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa diễn xuất, thể lực, khả năng kiểm soát cảm xúc và sự chính xác trong những phân cảnh hành động.

Tùng Mint cho biết trong quá trình chuẩn bị, anh phải làm quen với những yêu cầu thể chất đặc thù, đồng thời kiểm soát từng chuyển động để các cảnh hành động giữ được cảm giác chân thực. Anh nhìn nhận thử thách lớn nhất không chỉ ở việc thực hiện một pha hành động mà còn phải hiểu vì sao nhân vật lại hành động như vậy.

Độ lăn xả qua những phân cảnh hành động mãn nhãn hay bộc lộ cảm xúc của nam diễn viên vì thế chinh phục được nhiều khán giả. Đáng chú ý, cùng với lời khen dành cho chuyên môn nghiệp vụ diễn xuất, Tùng Mint cũng được nhiều đồng nghiệp "khui" sự thật đằng sau những thước phim chân thực.

Trên trang cá nhân, Chị Đẹp Diệp Lâm Anh hào hứng chia sẻ cảm xúc sau khi xem phim: "Đánh đấm thùm thụp, đã con mắt". Trong đó, nữ ca sĩ tiết lộ phân cảnh "ưng cái bụng" nhất do Anh Tài Tùng Mint diễn: "Anh Tùng Mint ở nhà bị vợ hất đĩa cơm quen rồi phải không? Nên trong Trại Buôn Người ưng nhất anh diễn cảnh đấy nhé. Nhìn nó như kiểu "bố quen lắm rồi".

Sau khi được Diệp Lâm Anh "nói hộ tiếng lòng" về trường hợp "những lần diễn viên không hề diễn", giọng ca sinh năm 1986 gật gù đáp lại: "Xin đa tạ đã hiểu nỗi lòng "bố quen lắm rồi". Anh đã được tôi luyện từ ở nhà nên ra set quay cũng không bỡ ngỡ lắm".

Cùng đi chung với Diệp Lâm Anh, Đàm Thu Trang cũng thích thú nêu cảm nhận: "Nghĩ cũng khổ thân ông anh Tùng Mint, từ đầu tới cuối phim không lúc nào mặt không dính "siro". Ở nhà đã bị vợ hành rồi giờ vô tới phim khỏi cần diễn".