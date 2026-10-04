Gìn giữ những không gian sống xanh

Tuyến đường tự quản “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” tại tổ dân phố Cẩm Trà, phường Trung Thành.

Một không gian tươi đẹp gồm vườn hoa, tuyến đường liên xóm và khu thể thao ở tổ 2, phường Gia Sàng được Chi hội Phụ nữ trực tiếp quản lý, chăm sóc. Công việc dọn cỏ, vệ sinh, chăm cây... được mọi người thay nhau làm thường xuyên. Từ mô hình đó, bà con các khu vực lân cận cũng nhắc nhở nhau cùng giữ gìn, tạo dựng cảnh quan đẹp nơi mình sinh sống.

Những mô hình tạo dựng vườn hoa, cùng các hoạt động gìn giữ và sử dụng không gian chung sạch, đẹp ở các khu dân cư đang có sức lan tỏa. Một người không vứt rác, một hộ tự giác dọn dẹp, vệ sinh trước cửa nhà, một nhóm phụ nữ duy trì tuyến đường sạch, đẹp... Khi được duy trì thường xuyên, những việc làm nhỏ ấy sẽ tạo nên sự thay đổi về cảnh quan và ý thức cộng đồng.

Theo ông Trần Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Gia Sàng, để các mô hình cảnh quan phát huy hiệu quả, địa phương xác định vai trò của các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư rất quan trọng. Chính quyền có thể hỗ trợ, định hướng, tạo điều kiện, nhưng việc duy trì hằng ngày phải dựa vào người dân.

“Chúng tôi không đặt nặng việc làm thật nhiều tuyến đường trong một thời gian ngắn, mà quan tâm hơn đến việc mô hình nào đã làm thì phải duy trì được. Khi người dân thấy đây là không gian sống của mình, họ sẽ có trách nhiệm giữ gìn lâu dài hơn” - ông Bình cho biết.

Hội viên phụ nữ Tổ dân phố 2, phường Gia Sàng bên vườn hoa khoe sắc do các chị em tự tay chăm sóc.

Tại Tổ dân phố Cẩm Trà, phường Trung Thành, mô hình tuyến đường tự quản được triển khai với sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và người dân. “Trước đây, nhiều người nghĩ việc vệ sinh đường là việc của tổ dân phố hoặc của công nhân môi trường. Bây giờ chúng tôi xác định nhà mình ở đâu thì đoạn đường trước cửa nhà cũng là trách nhiệm của mình. Mỗi người giữ một chút thì cả tuyến đường sẽ sạch. Chúng tôi vận động nhân dân không chỉ tham gia ngày ra quân mà cùng nhau chăm sóc nhắc nhở và giữ gìn các tuyến đường hằng ngày” - ông Trần Nhật Hoa, Tổ trưởng Tổ dân phố Cẩm Trà cho biết.

Với vị thế là đô thị trọng điểm phía Nam của tỉnh, quá trình đô thị hóa tại Phổ Yên đòi hỏi những yêu cầu cao hơn và bao quát hơn trong công tác xây dựng cảnh quan. “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” không chỉ là câu chuyện về hoa, cây xanh hay vệ sinh đường phố, mà còn liên quan trực tiếp đến trật tự đô thị và cách mỗi người ứng xử với không gian công cộng. Vì vậy, phường Phổ Yên chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, hộ kinh doanh trong việc giữ gìn trật tự, vệ sinh và mỹ quan đô thị.

Theo Thượng tá Nguyễn Kim Quyết, Trưởng Công an phường Phổ Yên: “Không phải cứ mỗi đợt kiểm tra, tuyến phố mới được sạch, đẹp. Quan trọng là người dân tự giác chấp hành ngay cả khi không có lực lượng kiểm tra. Khi mỗi người không xả rác, không lấn chiếm vỉa hè, biết giữ gìn cây xanh và tài sản công cộng thì nếp sống văn minh mới thực sự hình thành.”

Sự chủ động của người dân không chỉ giúp mô hình “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” được duy trì bền vững tại các địa phương, mà còn góp phần thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, cùng nhau xây dựng văn minh đô thị từ những hành động nhỏ nhất. Qua đó góp phần khơi dậy tinh thần tự giác và sự chủ động của người dân trong xây dựng nếp sống văn minh, mang lại những giá trị bền vững cho cộng đồng.