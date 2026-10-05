Tiếng hát người cao tuổi góp phần gìn giữ hồn quê phương Nam

Tham dự Liên hoan có khoảng 300 đại biểu người cao tuổi, 8 đội nghệ thuật đến từ các tỉnh, thành phố trong khu vực mang đến những tiết mục đặc sắc, truyền tải thông điệp về ý thức bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

Đội của thành phố Cần Thơ trình bày phần thi.

Ông Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh: Người cao tuổi trong gia đình và xã hội luôn giữ vai trò là cây cao bóng cả, là trụ cột tinh thần của mỗi gia đình. Đây cũng là lực lượng miệt mài gìn giữ, trao truyền ngọn lửa đam mê văn nghệ dân gian, dân ca cho thế hệ trẻ. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn khẳng định văn hóa soi đường cho quốc dân đi và Người dành sự quan tâm đặc biệt đối với người cao tuổi, đánh giá cao cống hiến của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp ấy, Đảng và Nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện để người cao tuổi "sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc", tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu và đóng góp tích cực vào phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở.

Liên hoan diễn ra đúng vào Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, tiếp nối thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Diễn ra từ ngày 4 - 5/10, Liên hoan góp phần thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây cũng là ngày hội lớn của 8 đội nghệ thuật đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, thành phố Đồng Nai và các tỉnh An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Phần dự thi của đội thành phố Đồng Nai.

Mỗi đội thi đại diện một vùng đất, một miền quê mang đến những tiết mục mang đậm sắc thái văn hóa độc đáo. Đó là tiếng hò, điệu lý ngọt ngào của miền Tây sông nước; là nhịp điệu đờn ca tài tử đậm đà nghĩa tình phương Nam; âm hưởng hào sảng của vùng đất Đồng Nai, lời ngợi ca Tây Ninh trung dũng kiên cường đến những giai điệu đằm thắm, ngọt ngào từ Đất mũi Cà Mau anh hùng. Những làn điệu dân ca hội thành một bản giao hòa sâu lắng, minh chứng sinh động cho sức sống mãnh liệt của di sản văn hóa truyền thống trong đời sống cộng đồng.

Liên hoan là sân chơi bổ ích để người cao tuổi giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa các địa phương, nâng cao đời sống tinh thần mà còn là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền tải thông điệp mạnh mẽ về ý thức bảo tồn di sản văn hóa dân tộc cho thế hệ mai sau.

Trao cờ cho đại diện 3 đơn vị đạt giải Nhất.

Tại lễ bế mạc tối 5/10, Ban Tổ chức trao Giải Xuất sắc toàn đoàn cho đội đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và đội nghệ thuật người cao tuổi thành phố Cần Thơ. Ba giải Nhất được trao cho các đơn vị: Cà Mau, Đồng Tháp, Vĩnh Long. Đồng giải Nhì là 3 đơn vị: Tây Ninh, Đồng Nai và An Giang. Ngoài ra, Ban Tổ chức tôn vinh 2 cụ cao tuổi nhất tham gia liên hoan là cụ ông Hoàng Thanh Vân (An Giang, 81 tuổi) và cụ bà Lê Vũ Tuyết (Tây Ninh, 80 tuổi) là tấm gương sáng về tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Dịp này, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam đề nghị các cấp Hội Người cao tuổi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của người cao tuổi; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo môi trường thuận lợi để người cao tuổi tiếp tục cống hiến, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và năng khiếu nghệ thuật.