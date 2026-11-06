Gieo những yêu thương

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Đông Hải còn tích cực chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua mô hình dân vận khéo “Chiến sĩ đồng hành - Ươm mầm tương lai”. Những suất hỗ trợ tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện trách nhiệm, tình cảm của người lính, góp phần tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường.

Từ trách nhiệm đến hành động

Qua phối hợp nắm tình hình địa bàn, khảo sát tại các trường học, Ban CHQS phường nhận thấy nhiều học sinh tuy hoàn cảnh gia đình thiếu thốn nhưng vẫn chăm ngoan, có ý thức học tập và nghị lực vươn lên. Từ thực tế đó, đơn vị đã xây dựng mô hình “Chiến sĩ đồng hành - Ươm mầm tương lai”, tập trung nhận đỡ đầu, hỗ trợ lâu dài cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây cũng là một trong những cách làm cụ thể nhằm phát huy vai trò của lực lượng quân sự địa phương trong công tác dân vận, chăm lo an sinh xã hội và củng cố tình đoàn kết quân - dân.

Điểm nổi bật của mô hình là việc hỗ trợ được duy trì định kỳ hằng tháng, thay vì chỉ trao tặng những phần quà nhất thời. Ban CHQS phường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, nhà trường và các tổ chức đoàn thể khảo sát, lựa chọn đúng đối tượng; đồng thời vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng tham gia. Nguồn kinh phí được huy động từ quỹ đơn vị và xã hội hóa, trong đó có sự đồng hành của Công ty TNHH Trang trí nội thất Crest cùng các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Đông Hải động viên, tặng quà cho em Nguyễn Ngọc Bảo Trân.

Hiện nay, đơn vị nhận đỡ đầu 4 học sinh Trường Tiểu học Đông Hải, mỗi em được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, bắt đầu từ tháng 4-2026. Ngoài kinh phí hỗ trợ hàng tháng, đơn vị thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các em vào dịp lễ, Tết và khi gia đình gặp khó khăn. Đơn vị cũng phối hợp với nhà trường, gia đình theo dõi tình hình học tập, rèn luyện của các em để kịp thời hỗ trợ.

Trung tá Trần Nguyễn Minh Hoài - Chính trị viên phó Ban CHQS phường Đông Hải chia sẻ: “Chúng tôi xác định, chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là trách nhiệm, tình cảm của người quân nhân đối với thế hệ tương lai. Vì vậy, Ban CHQS phường mong muốn duy trì mô hình thường xuyên, lâu dài; đồng thời vận động thêm các tổ chức, cá nhân cùng chung tay để có thêm nhiều học sinh được giúp đỡ, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đến trường”.

Tiếp thêm nghị lực cho những mầm xanh

Đằng sau 4 suất hỗ trợ là những hoàn cảnh gia đình khác nhau. Em Trần Thị Như Ý (học lớp 2) có cha làm nghề biển với thu nhập bấp bênh; mẹ sức khỏe không tốt, không có việc làm ổn định. Em Nguyễn Lê Quốc Đăng (học lớp 4) thì mẹ mất sớm, cha thường xuyên đi biển xa, hiện em sống nhờ gia đình người dì làm nghề bán hàng rong. Gia đình em Bùi Ngọc Như (học lớp 3) thuộc diện hộ nghèo, mẹ làm nghề bán vé số dạo. Còn em Nguyễn Ngọc Bảo Trân (học lớp 4) thì mắc bệnh thận; cha mẹ đi làm ăn xa, em sống với bà ngoại. Ông ngoại của Trân bị tai biến, nằm một chỗ, khiến hoàn cảnh của gia đình càng thêm vất vả.

Bà Nguyễn Thị Hồng (58 tuổi, trú Tổ dân phố 23, phường Đông Hải), bà ngoại của em Bảo Trân chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình cháu Trân còn nhiều khó khăn, bản thân cháu lại mắc bệnh. Được Ban CHQS phường và các mạnh thường quân quan tâm, hỗ trợ hằng tháng, gia đình tôi rất mừng và biết ơn. Sự giúp đỡ này không chỉ san sẻ phần nào khó khăn mà còn là nguồn động viên để cháu tiếp tục cố gắng học tập”.

Đối với những gia đình còn chật vật mưu sinh, khoản hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng tuy không lớn nhưng góp phần trang trải chi phí học tập, sinh hoạt cho các em. Quan trọng hơn, sự đồng hành thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ giúp các em cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia, có thêm động lực vượt qua khó khăn.

Theo Trung tá Trần Nguyễn Minh Hoài, tuy mới triển khai nhưng mô hình bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục duy trì mô hình, đồng thời hướng đến tổ chức các hoạt động giao lưu, sinh hoạt truyền thống, giáo dục kỹ năng sống, lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm cho các em. Ban CHQS phường cũng sẽ đẩy mạnh vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cùng chung tay, phấn đấu mở rộng số lượng học sinh được nhận đỡ đầu. Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong công tác dân vận, chăm lo cho thế hệ trẻ và củng cố thế trận lòng dân ngay từ cơ sở.

THẾ ANH