Tiểu luận "ăn liền" và sự quá tải của giảng viên

Chỉ mất 5 phút, với thao tác nạp file dữ liệu giáo trình, tài liệu vào công cụ Gemini và soạn câu lệnh cho AI xử lý, Q. H. (năm thứ hai, ngành Truyền thông tại Hà Nội) đã hoàn thành bài tiểu luận giảng viên giao về nhà làm để lấy kết quả đánh giá cuối học phần. Q. H. tiết lộ, kết quả bài làm còn được giảng viên đánh giá cao. Không chỉ một môn, nam sinh thừa nhận đã từng sử dụng AI để thực hiện các bài luận hay bài xây dựng dự án ở nhiều học phần khác.

Sự "đổ bộ" của AI không chỉ dừng lại ở bậc đại học mà còn lan sang bậc sau đại học. Mới đây, một giảng viên của ĐH Bách khoa Hà Nội đã phải lên tiếng trên mạng xã hội về tình trạng học viên cao học dùng AI để làm luận văn thạc sĩ dài hàng trăm trang một cách cẩu thả.

Trao đổi với phóng viên về thực trạng này, TS Lê Đông Phương (Nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục đại học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) cho biết, tình trạng này xuất hiện ở nhiều trường đại học và không còn là chuyện mới xảy ra.

Thực tế, với sự tiến bộ vượt trội của các công cụ AI, nếu cách hành văn và ngôn ngữ máy móc trước kia dễ dàng bộc lộ sơ hở, thì nay nhờ tốc độ cập nhật nhanh chóng, các công cụ viết đang ngày càng hoàn thiện. Trong khi đó, các phần mềm kiểm tra (check) đạo văn hay phát hiện AI lại tỏ ra khá hạn chế và chậm nhịp. Điều này dẫn đến việc sử dụng AI trong các bài tiểu luận mang về nhà, hoặc các bài tập lớn ít yếu tố thực hành đang ngày càng phổ biến rộng rãi trong giới sinh viên.

TS Lê Đông Phương nhận định: "Làm bài tập lớn hay viết tiểu luận vốn là phương thức kiểm tra rất phổ biến nhằm đánh giá khả năng tiếp thu và vận dụng kiến thức của người học. Tuy nhiên, sự xuất hiện của AI đã làm thay đổi hoàn toàn bản chất của phương pháp này".

Theo TS Lê Đông Phương, sự ảnh hưởng của AI thể hiện rõ nhất ở các ngành khoa học xã hội và hành vi, nơi văn bản do máy móc tổng hợp có văn phong khá giống với những gì sinh viên tự làm.

“Từ khi có công cụ tìm kiếm, việc thu thập tài liệu đã dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng đến nay, trí tuệ nhân tạo thậm chí còn tự nhặt ý và tổng hợp tài liệu. Chỉ cần một đoạn lệnh ngắn chừng nửa trang, AI có thể sản xuất cho sinh viên một bản báo cáo gần như hoàn chỉnh. Thực chất, việc ủy thác cho AI viết bài cũng không khác gì việc đi thuê người khác làm hộ. Bản thân người học không tự tư duy, không làm gì cả thì giá trị thu về sẽ bằng không”, TS Lê Đông Phương phân tích.

Mấu chốt vẫn là ý thức của người học

Việc sinh viên sử dụng AI giải quyết bài tập trong vài ngày thay vì vài tuần đang vô hình trung tạo ra áp lực khổng lồ lên đội ngũ giảng viên. "Thử tưởng tượng, một giảng viên dạy môn Đại cương với 80 sinh viên, nếu tất cả nộp tiểu luận dài 40 trang vào tuần cuối cùng, việc đọc kỹ lưỡng từng bài là bất khả thi. Khi bắt đầu nhận thấy các bài luận na ná giống nhau, giảng viên dễ rơi vào trạng thái quá tải", TS Lê Đông Phương chia sẻ.

Sức ép này thực chất đã lan rộng trên toàn cầu. Vừa qua, GS Richard Borcherds, nhà toán học từng đoạt Huy chương Fields đang giảng dạy tại ĐH California, Berkeley (Mỹ) đã gây xôn xao khi quyết định ngừng chấm điểm đúng sai cho bài tập về nhà của sinh viên. Lý do là học trò của ông hoàn toàn có thể dùng AI để giải quyết bài toán, và ông chỉ cần chấm điểm để xác nhận rằng sinh viên đó có nộp bài đúng hạn.

Bình luận về sự việc này, TS Lê Đông Phương cho rằng, đây là một hệ lụy tất yếu. Theo ông, khi ý thức của người học chưa cao, sử dụng công cụ mang tính chất đối phó để "trốn việc" thì bài toán đánh giá của các trường đại học sẽ bị xô lệch.

“Nếu không cẩn thận, việc đánh giá sẽ chuyển từ kiểm tra kiến thức sang chỉ kiểm tra ý thức. Tương tự như vị giáo sư ở Mỹ, khi biết sinh viên dùng AI, giảng viên sẽ chỉ cho điểm cốt để xác nhận các em có nộp bài. Lúc này, việc nộp bài và chấm điểm trên giấy không còn mang lại giá trị học thuật thực chất nào cho sinh viên nữa”, TS Lê Đông Phương nhấn mạnh.

Trở lại với giấy bút và vấn đáp

Cùng chung quan điểm về việc siết chặt khâu đánh giá, theo TS Lê Đông Phương, đã đến lúc các trường đại học cần suy nghĩ lại xem hình thức viết luận nên áp dụng vào lúc nào và đánh giá kết quả ra sao. Việc đánh giá theo cách đếm chữ, gạch ý cho điểm đã không còn phù hợp. Ông cho rằng, giải pháp xác thực nhất hiện nay là quay trở lại hình thức kiểm tra vấn đáp.

“Sinh viên muốn dùng phần mềm gì để viết, hoặc thậm chí nhờ ai viết cũng được, nhưng hãy ngồi xuống và dành 5 phút để trình bày lại đúng những nội dung đó. Nếu không tự làm mà chỉ dựa vào máy móc, các em sẽ lúng túng ngay trước câu hỏi của giảng viên”, TS Lê Đông Phương gợi mở.

Kiểm tra vấn đáp hay thi viết tay trực tiếp chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian và vất vả hơn cho cả người dạy lẫn người học. Dù vậy, theo TS Lê Đông Phương, sự thay đổi này là cần thiết để trả giáo dục đại học về đúng với ý nghĩa cốt lõi của khái niệm "higher education" - giáo dục ở trình độ cao. Ở đó, người học phải tự tư duy, đúc kết và chứng minh được quá trình tạo ra kiến thức của riêng mình, thay vì chỉ học vẹt hay chép lại từ máy móc.