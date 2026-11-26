Hoạt động “Tiếp sức mùa tuyển quân” nhằm động viên, khích lệ các thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027 - Ảnh: T.H

Tại điểm khám tuyển, các tổ chức đoàn thể đã chuẩn bị những phần quà, nước uống và đồ ăn nhẹ, góp phần tiếp thêm tinh thần, tạo không khí vui tươi, ấm áp, giúp các thanh niên yên tâm, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Toàn xã Kim Điền hiện có 9 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ - Ảnh: T.H

Hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của cấp uỷ, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đối với công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; đồng thời lan tỏa tình cảm, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương đối với thế hệ trẻ.

Được biết, xã Kim Điền được giao 11 chỉ tiêu tuyển quân năm 2027, hiện đã có 9 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.