PGS-TS Lê Thị Mỹ Hạnh (phải) chụp hình với tân cử nhân Nguyễn Thị Mỹ Hoa (tốt nghiệp thủ khoa, năm 2026)

Hai năm đưa kế toán vào truyện tranh

Doanh Doanh, Ba Lợi, Mẹ Chi, cô Xuất, anh Khô… là những cái tên ngộ nghĩnh, gợi liên tưởng ngay đến thế giới kế toán đầy màu sắc. Đây là các nhân vật trong cuốn truyện tranh hướng nghiệp “Biệt đội kế toán – Hành trình giải mã những con số”, do PGS-TS Lê Thị Mỹ Hạnh và TS Trần Khánh Lâm đồng chủ biên. Qua hành trình khởi nghiệp của cô bé Doanh Doanh, những khái niệm chuyên môn vốn khô khan nay được hóa giải thành câu chuyện đời thường gần gũi, giúp người trẻ dễ dàng khám phá nghề.

PGS-TS Lê Thị Mỹ Hạnh (thứ 8 từ trái qua, hàng thứ 2) tại lễ ra mắt sách “Biệt đội kế toán – Hành trình giải mã những con số”. Ảnh: NVCC

Đằng sau nét vẽ hồn nhiên ấy là khoảng thời gian hai năm miệt mài thực hiện của cả tập thể. Khởi động từ tháng 8-2023, dự án nhận được sự hỗ trợ từ Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), với sự tham gia của giảng viên, sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng cùng đội ngũ sáng tạo. Tháng 9-2025, cuốn sách chính thức ra mắt tại Đường sách TPHCM.

Với một nhà giáo từng biên soạn nhiều sách chuyên ngành, việc chuyển đổi phong cách sang truyện tranh đặt ra thách thức hoàn toàn khác: Kiến thức chuyên môn phải được cô đọng thành các tình huống vừa có sức cuốn hút, vừa đảm bảo tính chính xác học thuật. “Chúng tôi muốn dùng câu chuyện và hình ảnh gần gũi để học sinh, sinh viên và những ai quan tâm có thể bước đầu khám phá nghề kế toán một cách tự nhiên nhất”, cô Hạnh chia sẻ.

Lựa chọn ấy xuất phát từ thực tế giảng dạy, khi cô quan sát thấy sinh viên năm nhất thường mang theo nhiều bỡ ngỡ, hoài nghi. Để giữ chân các em với nghề, người thầy phải giúp sinh viên trả lời được câu hỏi: Mình đang học gì và kiến thức ấy tạo ra giá trị gì?

Bản thân cô Hạnh cũng từng đứng trước ngã rẽ lớn. Năm 1997, từ Đà Nẵng, cô theo ba vào TPHCM với dự định học Sư phạm Toán. Thế nhưng, cơ duyên đã đưa đẩy cô đến với ngành kế toán. Dù đã được nhận vào làm tại một công ty liên doanh trước khi tốt nghiệp, trong một lần đến thăm PGS-TS Võ Văn Nhị nhân ngày 20-11, chính lời động viên của thầy đã thắp lên trong cô ngọn lửa đam mê giảng dạy. Ngày 1-5-2002, cô chính thức bước lên bục giảng.

PGS-TS Lê Thị Mỹ Hạnh.

Càng gắn bó, cô Hạnh càng nhận ra tư duy kế toán giúp con người thấu hiểu sự vận hành của doanh nghiệp: nguồn lực huy động ra sao, kinh doanh thế nào, kết quả và dòng tiền ra sao. Phía sau những con số là sự minh bạch và niềm tin. Từ góc nhìn đó, cô cùng đồng nghiệp tăng cường bài tập tình huống, lồng ghép câu chuyện khởi nghiệp vào học liệu và kết nối doanh nghiệp để sinh viên trải nghiệm từ năm nhất. Tiếp nối thành công, cô và cộng sự đang chuẩn bị ra mắt bộ truyện tiếp theo: “Biệt đội kiểm toán – Sứ mệnh minh bạch”.

Giúp học trò có bản lĩnh, vượt qua trở ngại

Không chỉ truyền lửa qua trang sách, PGS-TS Lê Thị Mỹ Hạnh còn miệt mài dẫn dắt sinh viên nghiên cứu khoa học, đặt trọng tâm vào việc rèn luyện tư duy phản biện. Cô vẫn nhớ kỷ niệm về nhóm sinh viên Minh Tâm. Khi thực hiện đề tài, nhóm thu được kết quả trái ngược hoàn toàn với phần lớn các công trình trước đó và rơi vào hoang mang. Thay vì phủ nhận, cô Hạnh bình tĩnh hướng dẫn các em đối chiếu cơ sở khoa học, rà soát dữ liệu và xem xét đa chiều. Trải nghiệm đó giúp nhóm học được cách làm khoa học nghiêm túc và có thêm bản lĩnh bảo vệ quan điểm dựa trên bằng chứng thuyết phục.

PGS-TS Lê Thị Mỹ Hạnh (thứ 2, từ phải qua) trò chuyện với gia đình em Nguyễn Thị Mỹ Hoa, trong ngày Mỹ Hoa tốt nghiệp 23-10-2026.

“Tôi muốn sinh viên được nói ra ý tưởng và có trách nhiệm tìm hiểu đến cùng ý tưởng ấy”, cô Hạnh bộc bạch. Sự cẩn trọng ấy cũng là kim chỉ nam trong các nghiên cứu quốc tế của cô, đơn cử như bài báo đăng trên Journal of Competitiveness (2024) hay Managerial and Decision Economics (2020) từng được Wiley vinh danh trong nhóm bài trích dẫn nhiều nhất. Từ những đêm thức trắng rà soát dữ liệu, cô truyền lại cho học trò bài học: Mối liên hệ thống kê chưa đủ khẳng định quan hệ nhân quả, người làm khoa học phải luôn tìm về gốc rễ trước khi kết luận.

Bên cạnh chuyên môn, cô Hạnh luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến đời sống tinh thần của sinh viên. Câu chuyện về Nguyễn Thị Mỹ Hoa là một minh chứng. Có thời điểm, Hoa liên tiếp trượt chứng chỉ tiếng Anh, rơi vào căng thẳng tột độ và có ý định bỏ học. Nhớ lại buổi chiều ngồi trò chuyện cùng cô Hạnh, Hoa chia sẻ rằng sự lắng nghe chân thành và những chia sẻ từ khó khăn trong quá khứ của cô đã giúp em vực dậy tinh thần để tiếp tục ôn tập. Nhờ sự đồng hành tận tình, Mỹ Hoa đã vượt qua chính mình, tốt nghiệp thủ khoa ngành Kế toán với điểm trung bình 9,04 và đạt danh hiệu Cử nhân ưu tú.

Nhìn lại chặng đường đã qua, cô Hạnh tâm sự: “Niềm hạnh phúc lớn nhất của người thầy là trao cho học trò niềm tin để các em tự bước đi trên đôi chân của mình”.

“Có lúc liên tiếp chưa đạt mục tiêu tiếng Anh, em thất vọng, nghi ngờ bản thân và nghĩ đến việc bỏ cuộc. Cô Mỹ Hạnh đã dành thời gian lắng nghe, chia sẻ những khó khăn cô từng trải qua, giúp em bình tâm và nhìn lại những điều mình đã làm được. Tốt nghiệp xuất sắc với điểm trung bình 9,04, trở thành thủ khoa ngành Kế toán và đạt danh hiệu Cử nhân ưu tú, em biết thành quả ấy có sự đồng hành của gia đình, nhà trường và thầy cô. Với riêng cô Hạnh, em biết ơn vì cô đã tin em trong lúc em hoài nghi chính mình, giúp em có thêm nghị lực để tiếp tục”, NGUYỄN THỊ MỸ HOA (Tân cử nhân ngành Kế toán, Trường ĐH Tôn Đức Thắng)