Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) là một trong những điểm sáng tại cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học hạnh phúc 2026”. Nhà trường ghi dấu ấn khi lọt Top 10 trường học hạnh phúc toàn quốc khối tiểu học, đồng thời thuộc Top 10 trường có số lượng bài dự thi nhiều nhất toàn quốc và Top 10 trường được yêu thích nhất trên Diễn đàn Trẻ em Việt Nam.

Đằng sau những kết quả ấy không chỉ là sự hưởng ứng nhiệt tình của thầy cô, học sinh và phụ huynh, mà còn là tinh thần đoàn kết, nỗ lực kết nối của một tập thể vừa trải qua dấu mốc sáp nhập ba trường. Trò chuyện với Tạp chí Trẻ em Việt Nam, Nhà giáo Bùi Thị Ngọc Dung - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, đã chia sẻ về ý nghĩa của cuộc thi cũng như hành trình vun đắp những giá trị yêu thương, sẻ chia và kiến tạo môi trường giáo dục hạnh phúc.

Nhà giáo Bùi Thị Ngọc Dung tin rằng, hạnh phúc được vun đắp từ sự tận tâm của người thầy, sự hồn nhiên của trẻ thơ, sự đồng hành của cha mẹ và trách nhiệm của mỗi thành viên trong tập thể. Ảnh: TT

PV: Cô đánh giá như thế nào về ý nghĩa của cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học hạnh phúc”? Theo cô, cuộc thi có vai trò như thế nào trong việc lan tỏa những giá trị nhân văn, khơi dậy tình yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong hành trình xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc?

Nhà giáo Bùi Thị Ngọc Dung: Năm học 2026-2027 đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi Trường Tiểu học Chu Văn An chính thức đi vào hoạt động sau khi sáp nhập ba trường Tiểu học Chu Văn An, Tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trần Tế Xương. Mỗi ngôi trường đều có truyền thống, bản sắc và những thành tích đáng tự hào được vun đắp qua nhiều thế hệ. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra không chỉ là ổn định tổ chức, đội ngũ mà còn làm sao để cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh cùng cảm nhận mình đang thuộc về một mái nhà chung.

Trong bối cảnh ấy, cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học hạnh phúc 2026” có ý nghĩa đặc biệt đối với nhà trường. Đây không chỉ là sân chơi để chia sẻ những câu chuyện đẹp, mà còn là cơ hội để các thành viên cùng nhìn lại hành trình đã qua, kết nối tình cảm, khơi dậy niềm tự hào và xây dựng tinh thần đoàn kết trong tập thể mới.

Ngay từ khi phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của Ban Giám hiệu, các tổ chuyên môn, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh tại các phân hiệu. Những bài viết, hình ảnh, lời động viên và sự tham gia bình chọn của mỗi thành viên đều thể hiện tình yêu, trách nhiệm đối với mái trường.

Sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh góp phần đưa Trường Tiểu học Chu Văn An vào Top 10 trường có số lượng bài dự thi nhiều nhất toàn quốc.

Đáng quý hơn, khoảng cách giữa các ngôi trường trước đây dần được xóa nhòa. Dù làm việc và học tập tại những phân hiệu khác nhau, mọi người đều hướng về một mục tiêu chung, cùng chia sẻ niềm vui, động viên nhau và tự hào về ngôi trường mới.

Theo tôi, giá trị lớn nhất của cuộc thi không nằm ở kết quả bình chọn hay thứ hạng, mà ở những chuyển biến tích cực trong nhận thức và tình cảm của mỗi thành viên. Cuộc thi giúp mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong việc kiến tạo môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, nơi học sinh được yêu thương, tôn trọng và phát triển.

PV: Trường Tiểu học Chu Văn An đã và đang triển khai những hoạt động, giải pháp cụ thể nào để hiện thực hóa các giá trị cốt lõi của một ngôi trường hạnh phúc? Đặc biệt, cô có thể chia sẻ những chuyển biến, dấu ấn nổi bật và câu chuyện ý nghĩa trong quá trình xây dựng môi trường hạnh phúc với cán bộ, giáo viên và học sinh?

Nhà giáo Bùi Thị Ngọc Dung: Với Trường Tiểu học Chu Văn An, trường học hạnh phúc không chỉ hiện diện trong những khẩu hiệu hay hình ảnh truyền thông, mà phải được cảm nhận từ những điều gần gũi nhất trong đời sống học đường hằng ngày.

Đó là khi mỗi học sinh được lắng nghe, tôn trọng, khuyến khích phát huy năng lực và được tạo cơ hội để tiến bộ; mỗi thầy cô tìm thấy niềm vui trong công việc, nhận được sự sẻ chia, đồng hành từ đồng nghiệp; mỗi phụ huynh cảm thấy tin tưởng và thực sự trở thành người bạn đồng hành cùng nhà trường trong quá trình giáo dục con em mình.

Để hiện thực hóa những giá trị đó, chúng tôi chú trọng xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực, đề cao sự tôn trọng, lắng nghe và tinh thần sẻ chia giữa các thành viên. Trong mỗi lớp học, giáo viên quan tâm đến cảm xúc, đặc điểm và khả năng riêng của từng học sinh, đồng hành với các em trong quá trình hình thành nhân cách, kỹ năng và sự tự tin.

Niềm vui tại Trường Tiểu học Chu Văn An không chỉ đến từ những thành tích đạt được mà còn lan tỏa từ sự trưởng thành của học sinh, tinh thần đồng lòng của đội ngũ giáo viên và niềm tin yêu của phụ huynh.

Đặc biệt, trong năm học đầu tiên sau sáp nhập, nhà trường xác định tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận trong đội ngũ là một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng môi trường hạnh phúc. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên không chỉ tiếp nối truyền thống của ngôi trường cũ mà còn có trách nhiệm góp phần hình thành bản sắc của tập thể mới. Chúng tôi khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa những cách làm hay, cùng tháo gỡ khó khăn và trân trọng những đóng góp của mỗi cá nhân.

Điều đáng quý là từ quá trình kết nối ấy, sự gắn bó giữa các thành viên ngày càng được củng cố. Những người từng công tác ở các ngôi trường khác nhau nay cùng chia sẻ trách nhiệm, cùng hướng đến mục tiêu chung.

Chúng tôi tin rằng, giá trị của một ngôi trường không chỉ được đo bằng thành tích, mà còn thể hiện qua nụ cười của học sinh, sự tận tâm của thầy cô và cảm giác an tâm, tin tưởng của cha mẹ khi gửi gắm con em mình.

Trường Tiểu học Chu Văn An xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, nơi mỗi ngày đến trường là một ngày vui và mỗi học sinh đều có cơ hội tỏa sáng.

Mỗi học sinh được yêu thương, tôn trọng, lắng nghe và khuyến khích phát huy năng lực là một trong những giá trị cốt lõi của trường học hạnh phúc.

PV: Tại gala trao giải ban tổ chức sẽ ra mắt cuốn sách Trường học hạnh phúc 2026 do Nhà thơ Trần Đăng Khoa – Chủ tịch Hội đồng Chung khảo viết lời đề tựa, là nơi lưu giữ, kết nối và lan tỏa những câu chuyện, sáng kiến, trải nghiệm ý nghĩa ở nhiều ngôi trường. Cô mong chờ điều gì khi những giá trị và thông điệp từ cuốn sách được lan tỏa đến các nhà trường, các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh?

Nhà giáo Bùi Thị Ngọc Dung: Tôi cảm thấy vui mừng và tự hào khi những nỗ lực, tâm huyết của các nhà trường trên hành trình xây dựng trường học hạnh phúc được ghi nhận, lưu giữ và lan tỏa thông qua cuốn sách. Theo tôi, giá trị của cuốn sách không chỉ nằm ở việc tập hợp những bài viết hay, những câu chuyện đẹp mà còn ở khả năng kết nối, truyền cảm hứng và khơi gợi những hành động thiết thực trong mỗi môi trường giáo dục.

Tôi mong muốn rằng, khi cuốn sách được lan tỏa rộng rãi, những thông điệp về tình yêu thương, sự tôn trọng, lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia sẽ không chỉ dừng lại trong phạm vi ngành giáo dục mà còn được kết nối đến từng gia đình, từng phụ huynh và học sinh.

Qua những câu chuyện chân thực từ các nhà trường, mỗi thầy cô có thể tìm thấy những kinh nghiệm, cách làm phù hợp để vận dụng; phụ huynh thêm thấu hiểu và đồng hành với nhà trường; còn học sinh cảm nhận rõ hơn giá trị của yêu thương, sự tôn trọng và sẻ chia trong cuộc sống.

Một tập thể vững mạnh được tạo nên từ những trái tim cùng chung nhịp đập, những tấm lòng cùng hướng về học sinh và những người thầy luôn âm thầm cống hiến. Ảnh: Trường Tiểu học Chu Văn An

Thông qua sự tham gia của Trường Tiểu học Chu Văn An trong cuốn sách năm nay, tôi muốn gửi gắm một thông điệp: Trường học hạnh phúc không phải là nơi mọi thứ đều hoàn hảo hay không có khó khăn, mà là nơi mỗi người luôn được yêu thương, tôn trọng, lắng nghe và có cơ hội trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Đặc biệt, câu chuyện của Trường Tiểu học Chu Văn An sau sáp nhập cũng là lời khẳng định rằng, dù xuất phát từ những truyền thống khác nhau, mỗi tập thể đều có thể cùng nhau xây dựng một mái trường chung bằng sự thấu hiểu, đồng lòng và trách nhiệm.

Trân trọng cảm ơn Nhà giáo Bùi Thị Ngọc Dung đã chia sẻ những góc nhìn và thông điệp ý nghĩa!