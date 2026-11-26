Tham gia sân chơi quốc tế giúp Nhung có cơ hội chia sẻ hiểu biết về dược liệu Việt Nam. Ảnh: NVCC

Tình yêu dành cho cây thuốc

Với Nguyễn Phạm Tuyết Nhung, tình yêu dành cho dược liệu được vun đắp từ chính gia đình. Từ nhỏ, Nhung đã có cơ hội tiếp xúc với những loại cây quen thuộc, nghe ba kể về đặc điểm, cách sử dụng và giá trị của chúng trong y học cổ truyền. Chứng kiến cha mình vận động bà con nông dân trồng dược liệu, Nhung càng thêm gắn bó với cây thuốc. “Có lẽ tình yêu với cây thuốc đến với em một cách tự nhiên từ những điều ba làm mỗi ngày. Càng lớn, em càng nhận ra đây là những giá trị cần được gìn giữ và phát triển”, Nhung chia sẻ.

Nhung từng theo học song ngành dược học tại Trường Cao đẳng Y tế Huế và ngôn ngữ Trung, chuyên ngành tiếng Trung thương mại tại Trường Đại học Phú Xuân. Sau khi tốt nghiệp, cô nhận được học bổng tại Học viện Sư phạm Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Cuối năm 2025, Nhung trở về Việt Nam và tiếp tục theo đuổi ngành dược học tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. Hiện, cô còn là Phó Chủ nhiệm phụ trách chuyên môn của CLB Tiếng Trung, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, thỉnh thoảng tham gia hỗ trợ dịch thuật, phiên dịch tiếng Trung tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Từ nền tảng chuyên môn và ngoại ngữ, Nhung có cơ hội tham gia các sân chơi học thuật liên quan đến y học cổ truyền. Cuối năm 2025, trong cuộc thi trực tuyến “Thông thạo tiếng Hán Bát Quế Hạnh Lâm - Nói về Trung y bằng tiếng Hán” do Đại học Trung Y Dược Quảng Tây tổ chức, cô thực hiện video với chủ đề “So sánh Bách bộ Việt Nam và Bách bộ Trung Quốc khác nhau như thế nào” và đoạt giải Nhì.

Tiếp đó, giữa năm 2026, tại vòng chung kết cuộc thi Kỹ năng nghề Y học cổ truyền Việt Nam - Trung Quốc, Nhung tiếp tục đại diện Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đoạt giải Nhì phần thi năng lực tổng hợp. Lần này, cô lựa chọn thổ phục linh làm chủ đề dự thi, giới thiệu đặc điểm nhận biết, môi trường sinh trưởng và quá trình sơ chế loại dược liệu quen thuộc này.

Với cô, những cuộc thi không chỉ là nơi thử sức mà còn là cơ hội giới thiệu dược liệu Việt Nam đến bạn bè quốc tế. “Khi giới thiệu về những cây thuốc của Việt Nam, em cảm thấy rất tự hào. Có những loại cây tưởng chừng quen thuộc, bình dị ở quê mình nhưng lại chứa đựng nhiều giá trị. Em muốn tìm hiểu nhiều hơn để có thể hiểu đúng, hiểu sâu và giới thiệu những giá trị ấy đến nhiều người hơn”, Nhung bộc bạch.

Khát vọng nâng tầm dược liệu quê hương

Những trải nghiệm học tập và giao lưu tại Trung Quốc giúp Nhung có thêm góc nhìn về cách một quốc gia khai thác, nghiên cứu và phát triển nguồn dược liệu. Cô nhận thấy y học cổ truyền Trung Quốc không chỉ được duy trì như một di sản mà còn được đầu tư vào nghiên cứu, chế biến và phát triển sản phẩm từ cây thuốc. Điều này khiến Nhung suy nghĩ nhiều hơn về tiềm năng của nguồn dược liệu Việt Nam.

Theo cô, Việt Nam có lợi thế về sự đa dạng của hệ thực vật và nguồn tri thức y học cổ truyền được tích lũy qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, để phát huy những lợi thế ấy cần có sự kết nối giữa người trồng, nhà nghiên cứu và cơ sở sản xuất, từ bảo tồn cây thuốc, phát triển vùng nguyên liệu đến nâng cao chất lượng sơ chế, chế biến.

Sau khi hoàn thành chương trình đại học, Nhung dự định tìm kiếm học bổng để học thạc sĩ tại Trung Quốc. Cô đặt mục tiêu trong khoảng 5 năm tới có thể tiếp tục học tập, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu để trở về đóng góp cho ngành dược liệu trong nước. Khát vọng ấy cũng gắn với mong muốn tiếp nối niềm đam mê của cha, người đã dành nhiều tâm huyết vận động bà con phát triển cây thuốc tại địa phương.

“Em không nghĩ mình có thể làm được điều gì lớn lao ngay lập tức. Trước mắt, em muốn học thật tốt, tìm hiểu những kinh nghiệm phát triển dược liệu ở các nước, đặc biệt là Trung Quốc. Em hy vọng sau này khi trở về, những kiến thức mình tích lũy được sẽ có thể đóng góp một phần cho quê hương, để những cây thuốc của Việt Nam không chỉ được gìn giữ mà còn phát huy được giá trị vốn có”, Nhung chia sẻ.