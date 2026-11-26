Sáng 26/11, Trường ĐH Thương mại tổ chức hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2026.

Trường ĐH Thương mại công bố dự kiến mở mới 5 chương trình đào tạo, gồm:

- Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ACCA (chương trình tiên tiến, thuộc ngành Kiểm toán).

- Truyền thông số (chương trình đào tạo chuẩn, thuộc ngành Công nghệ truyền thông).

- Tiếng Hàn thương mại (chương trình đào tạo chuẩn, thuộc ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc).

- Hải quan và Thương mại quốc tế (chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế, thuộc ngành Kinh doanh quốc tế).

- Kinh tế và Quản lý môi trường (chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế, thuộc ngành Quản lý kinh tế).

Đại diện các khoa, viện của Trường ĐH Thương mại chia sẻ về định hướng và chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo mới. Ảnh: Thanh Hùng

Chia sẻ với VietNamNet, ông Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Trường ĐH Thương mại cho biết, 3 chương trình gồm Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ACCA, Hải quan và Thương mại quốc tế, Kinh tế và Quản lý môi trường sẽ bắt đầu tuyển sinh từ năm 2027.

Hai chương trình còn lại, gồm Truyền thông số và Tiếng Hàn thương mại, đang được xem xét tuyển sinh trong năm 2027 hoặc 2028.

Theo nhà trường, chương trình Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ACCA định hướng ứng dụng, trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về kiểm toán, kế toán và kiến thức toàn diện về tài chính, quản trị cùng các lĩnh vực liên quan. Người học được rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức liên ngành, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào công việc; phát triển tư duy phân tích, phản biện, kỹ năng giao tiếp và làm việc trong môi trường quốc tế.

Chương trình Truyền thông số hướng đến đào tạo cử nhân có nền tảng kiến thức về truyền thông, công nghệ số và môi trường kinh doanh. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng sáng tạo, biên tập, sản xuất nội dung và triển khai hoạt động truyền thông trên nền tảng số; ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong truyền thông của doanh nghiệp, tổ chức, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại số.

Đại diện các doanh nghiệp, tổ chức tham gia góp ý cho nhà trường để hoàn thiện chương trình đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực và kỳ vọng xã hội. Ảnh: Thanh Hùng

Chương trình Tiếng Hàn thương mại định hướng ứng dụng, trang bị cho sinh viên kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa Hàn Quốc, tiếng Hàn thương mại và kinh tế - thương mại. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng sử dụng tiếng Hàn trong giao tiếp, biên phiên dịch và các hoạt động kinh doanh.

Chương trình Hải quan và Thương mại quốc tế đào tạo cử nhân có nền tảng kiến thức về kinh tế, kinh doanh, quản lý và kiến thức chuyên sâu về hải quan, thương mại quốc tế. Người học được trang bị năng lực thực hiện, phân tích và cải tiến nghiệp vụ hải quan, xuất nhập khẩu, giao dịch thương mại quốc tế theo quy định pháp luật và thông lệ quốc tế.

Tại hội thảo, nhà trường đã lắng nghe ý kiến từ các doanh nghiệp, tổ chức và đơn vị kiểm định về yêu cầu kiến thức, kỹ năng, phẩm chất nghề nghiệp đối với nguồn nhân lực. Những góp ý thực tiễn này là cơ sở để nhà trường xây dựng ngành học mới, hoàn thiện chương trình đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và kỳ vọng của xã hội.