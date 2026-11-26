Đoàn xã Nông Sơn trao tặng xe đạp tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC.

Gieo mầm yêu thương

Tại xã Nông Sơn, mô hình “Heo đất măng non” do Liên đội Trường Tiểu học Nông Sơn phát động đang lan tỏa tinh thần tiết kiệm, sẻ chia trong học sinh. Không chỉ là một hoạt động gây quỹ, mỗi con heo đất còn góp phần nuôi dưỡng lòng nhân ái, giúp các em biết quan tâm, chia sẻ với bạn bè có hoàn cảnh khó khăn.

Cô Trương Hoài Thương, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nông Sơn cho biết, mô hình được triển khai từ ngày 2/11/2026 đến hết năm học 2026-2027. Theo đó, mỗi chi đội, lớp nhi đồng đăng ký nuôi một heo đất, vận động học sinh tự nguyện tiết kiệm từ tiền ăn sáng, tiền mừng tuổi, tiền thưởng học tập.

Bên cạnh việc tiết kiệm, nhà trường còn tổ chức gây quỹ thông qua bán các sản phẩm thủ công, sách truyện cũ và thu gom phế liệu tái chế. Từ những việc làm nhỏ, học sinh được khuyến khích hình thành thói quen tiết kiệm, biết trân trọng giá trị lao động và sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.

Theo kế hoạch của Trường Tiểu học Nông Sơn, 60% kinh phí thu được sẽ được giữ lại tại các lớp để hỗ trợ học sinh khó khăn; 30% nộp về Hội đồng Đội cấp xã và 10% đóng góp vào Quỹ học bổng “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Đà Nẵng”.

Việc phân bổ nguồn quỹ không chỉ giúp hoạt động gây quỹ được thực hiện thiết thực mà còn tạo điều kiện để các lớp chủ động chăm lo, hỗ trợ những học sinh cần được giúp đỡ ngay tại trường.

Từ phong trào học đường, tinh thần sẻ chia tiếp tục được tuổi trẻ xã Nông Sơn lan tỏa đến cộng đồng thông qua chương trình “Tiếp bước em đến trường”. Đoàn xã tích cực vận động, kết nối các nhà hảo tâm, tiếp nhận xe đạp cũ còn sử dụng tốt và đồng phục học sinh để trao tặng những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Trần Vũ Ngọc, Bí thư Đoàn xã Nông Sơn cho biết, những chiếc xe đạp, bộ đồng phục được trao tặng tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng mang ý nghĩa thiết thực, giúp học sinh thuận tiện hơn trong việc đi lại, học tập. Qua đó, các em có thêm niềm vui, động lực để đến lớp đều đặn, nỗ lực vươn lên.

Tại xã Quế Phước tinh thần nhân ái cũng được vun đắp từ những hoạt động gần gũi trong trường học. Liên đội Trường Tiểu học Trần Quý Cáp vừa phát động phong trào “Heo đất măng non” đến các chi đội và lớp nhi đồng.

Trường hiện có 7 phân hiệu và 1 điểm trường chính. Để phong trào lan tỏa rộng khắp, Liên đội đã trao 30 con heo đất đến 15 lớp, vận động 645 học sinh cùng tham gia. Cùng với đó, mô hình “Kế hoạch nhỏ” tiếp tục được duy trì nhằm gây quỹ xây dựng công trình măng non và trao học bổng cho học sinh nghèo.

Từ những đồng tiền tiết kiệm, những quyển sách cũ hay vật liệu tái chế được thu gom, học sinh góp sức tạo nên nguồn quỹ ý nghĩa, giúp bạn bè có thêm điều kiện học tập. Những hoạt động giản dị ấy không chỉ mang lại sự hỗ trợ thiết thực mà còn góp phần vun đắp tinh thần “lá lành đùm lá rách” ngay từ môi trường học đường.

Giáo viên cùng học sinh của Trường Tiểu học ở xã Quế Phước neo đất giúp đỡ học sinh khó khăn. Ảnh: ĐVCC.

Tiếp sức học trò nghèo

Không chỉ dừng lại ở những phần quà, học bổng, tuổi trẻ xã Quế Phước còn triển khai nhiều công trình, phần việc hướng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo thêm những điểm tựa để các em vững bước đến trường.

Anh Nguyễn Đình An, Bí thư Đoàn xã Quế Phước cho biết, trong năm 2026, Đoàn xã đã phối hợp với các tổ chức, đơn vị đồng hành triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho thanh thiếu nhi trên địa bàn.

“Từ những đồng tiền tiết kiệm trong heo đất đến các suất học bổng, phần quà và công trình thanh niên, mỗi hoạt động đều góp thêm một nhịp cầu yêu thương. Những việc làm ý nghĩa, nhân văn này góp phần nuôi dưỡng lòng nhân ái, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em nhỏ miền núi vững bước trên hành trình tri thức”, anh An chia sẻ.

Bạn học sinh tham gia quyên góp nuôi heo đất giúp đỡ bạn học có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC.

Những món quà nghĩa tình đã mang đến niềm vui cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Em Ngô Gia Huy, học sinh lớp 7, Trường THCS Lương Thế Vinh nói: “Em rất vui khi được nhận chiếc xe đạp này. Từ nay, việc đến trường sẽ thuận tiện hơn, nhất là vào những ngày mưa gió. Em xin cảm ơn các cô chú, anh chị đã quan tâm, giúp đỡ và hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mọi người”.

Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, một chiếc xe đạp, bộ đồng phục hay suất học bổng không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho gia đình mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để các em nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống.