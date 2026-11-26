Đó là hướng tiếp cận được nhà báo Nguyễn Thu Hà, Trưởng Ban Chuyên đề – Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam đề xuất tại tọa đàm “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực báo chí đáp ứng yêu cầu thực tiễn”, ngày 26/11 tại Quảng Ninh.

AI vừa là nội dung học, vừa là công cụ giảng dạy

Theo nhà báo Nguyễn Thu Hà, một trong những vấn đề cần đặt ra hiện nay là tốc độ thay đổi của công nghệ đang vượt xa khả năng cập nhật của nhiều chương trình bồi dưỡng. AI đã tham gia vào các khâu tìm kiếm, xử lý, kiểm chứng và phân phối thông tin; trong khi yêu cầu đối với nhà báo cũng mở rộng sang khai thác dữ liệu, sản xuất đa phương tiện, tương tác với công chúng và quản trị rủi ro. Điều này khiến những giáo án được duy trì trong nhiều năm khó theo kịp thực tiễn nghề nghiệp.

Từ đó, bà Hà đề xuất thay đổi cách tiếp cận: AI không chỉ là nội dung để nhà báo học mà còn là công cụ để giảng viên đổi mới phương pháp giảng dạy. "Nếu ở phương diện thứ nhất, học viên cần hiểu khả năng, giới hạn, đạo đức và cách ứng dụng AI vào nghề báo, thì ở phương diện thứ hai, công nghệ có thể hỗ trợ xây dựng giáo án, mô phỏng tình huống, thiết kế bài tập theo năng lực và đưa ra phản hồi cho người học", bà Hà chia sẻ.

Nhà báo Nguyễn Thu Hà, Trưởng Ban Chuyên đề – Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam

Điểm đáng chú ý là khả năng đưa những tình huống tác nghiệp phức tạp vào lớp học thông qua mô phỏng. Chẳng hạn, AI có thể đóng vai người phát ngôn trong một cuộc phỏng vấn, trả lời theo kịch bản và chủ động né tránh những câu hỏi khó. Học viên phải tìm cách truy vấn, đặt câu hỏi tiếp nối, đưa ra căn cứ để làm rõ vấn đề. Sau phần thực hành, cả lớp cùng đánh giá độ sắc bén, tính thuyết phục và giới hạn đạo đức của các câu hỏi.

Theo bà Hà, AI cũng có thể được tích hợp vào các nghiệp vụ cụ thể như nghiên cứu nhân vật, thiết kế câu hỏi phỏng vấn, tổng hợp tài liệu, gợi ý cấu trúc tin bài, so sánh chính sách, hệ thống hóa lập luận; hỗ trợ bóc băng, tạo phụ đề, lựa chọn đoạn hình ảnh nổi bật trong sản xuất truyền hình. Tuy nhiên, nguyên tắc cần được giữ vững là giảng viên đặt vấn đề, AI đưa ra gợi ý, còn giảng viên phải kiểm chứng và hoàn thiện nội dung.

Mỗi khóa học phải tạo ra một sản phẩm báo chí

Một trong những đề xuất có tính thực tiễn cao, bà Nguyễn Thu Hà nhấn mạnh là thay đổi cách đánh giá hiệu quả bồi dưỡng. Thay vì chủ yếu dựa vào thời lượng tham gia hay lượng kiến thức được truyền đạt, mỗi khóa học cần hướng tới một sản phẩm cụ thể như tin, video, bộ câu hỏi phỏng vấn hoặc kế hoạch phân phối nội dung.

Cách làm này buộc học viên phải vận dụng kiến thức và công cụ được trang bị để giải quyết một nhiệm vụ nghề nghiệp thực tế. Chất lượng sản phẩm cũng trở thành căn cứ để giảng viên đánh giá mức độ tiếp thu, khả năng ứng dụng và những kỹ năng người học còn thiếu.

Các đại biểu tập trung theo dõi, trao đổi về những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực báo chí.

Bên cạnh đó, bà Hà đề xuất tổ chức các phòng thực hành AI theo chuyên đề, kéo dài từ 2-4 giờ, tập trung giải quyết một nhiệm vụ báo chí cụ thể. Thay vì giới thiệu dàn trải nhiều công cụ, mỗi buổi thực hành có thể đi sâu vào một công đoạn như xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn, kiểm tra thông tin, xử lý dữ liệu hoặc sản xuất video. "Đây là cách tiếp cận giúp học viên nhìn thấy ngay khả năng ứng dụng công nghệ vào công việc hằng ngày", bà nói.

Quá trình bồi dưỡng cũng cần được tổ chức theo mô hình kết hợp trước, trong và sau khóa học. Trước khi lên lớp, học viên được khảo sát năng lực đầu vào, tiếp cận video ngắn và tài liệu tự học. Thời gian trực tiếp cần ưu tiên cho thực hành, xử lý tình huống, phản biện và xây dựng sản phẩm nhóm. Sau khóa học, việc cung cấp tài nguyên bổ sung, tiếp nhận phản hồi và theo dõi khả năng áp dụng vào thực tế sẽ giúp đánh giá hiệu quả đào tạo một cách thực chất hơn.

Giảng viên phải trở thành người thiết kế trải nghiệm học tập

Cùng với thay đổi phương pháp tổ chức lớp học, bà Nguyễn Thu Hà cho rằng vai trò của đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm cũng cần được định hình lại. Từ vị trí chủ yếu truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp, giảng viên cần chuyển sang vai trò thiết kế trải nghiệm học tập, kết hợp vốn sống thực tiễn với công cụ số và phương pháp sư phạm.

Các đại biểu tham dự tọa đàm về đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số.

AI có thể hỗ trợ giảng viên chuẩn bị đề cương, tư liệu, bài tập, câu hỏi kiểm tra; mô phỏng các tình huống như họp báo, phỏng vấn né tránh hoặc khủng hoảng truyền thông; đồng thời góp ý bản nháp theo những tiêu chí đã xác định. Tuy nhiên, việc sử dụng công cụ phải đi kèm kiểm soát chuyên môn. Giảng viên không thể giao toàn bộ quá trình xây dựng bài giảng cho AI, mà phải chủ động lựa chọn, thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung.

Để tạo nền tảng triển khai lâu dài, bà Hà kiến nghị Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng khung năng lực số và AI theo từng nhóm nghề; tích hợp nội dung thực hành vào các chương trình bồi dưỡng; tổ chức đào tạo chuyên biệt cho giảng viên kiêm nhiệm và hình thành kho học liệu dùng chung có thẩm định, cập nhật. Cùng với đó là xây dựng cộng đồng giảng viên số, nơi các giảng viên chia sẻ giáo án, tình huống, công cụ và kinh nghiệm tổ chức lớp học.

Về lộ trình, bà đề xuất triển khai trong 12 tháng: ba tháng đầu khảo sát năng lực, lựa chọn 5-10 bài giảng thí điểm; giai đoạn tháng 4-6 tập trung bồi dưỡng giảng viên, thử nghiệm lớp học kết hợp; sáu tháng cuối chuẩn hóa học liệu, đo lường kết quả và nhân rộng mô hình.

Bà Nguyễn Thu Hà nhấn mạnh: "Công nghệ có thể làm thay đổi phương pháp, nhưng sự thật, đạo đức và bản lĩnh nghề báo vẫn phải là nền tảng. Đây cũng là giới hạn cần được xác lập trong mọi đổi mới đào tạo: ứng dụng công nghệ không phải để thay thế tư duy nghề nghiệp, mà để người làm báo có thêm năng lực thực hành, phản biện và sáng tạo những sản phẩm có giá trị".