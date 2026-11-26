Cán bộ Sở GD&ĐT Hà Nội giám sát khâu nhập thực phẩm tại Trường Mầm non La Phù, xã An Khánh. Ảnh: Đình Tuệ.

Những tác động sâu sắc

Trong bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình góp ý dự thảo Thông tư quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, dịch vụ căng tin trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông vừa được Bộ GD&ĐT công bố, một điểm nhấn đáng chú ý nhận được sự đồng thuận cao từ nhiều địa phương là yêu cầu nâng cao năng lực ứng phó khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại trường học.

Theo bà Nguyễn Ngọc Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thường (xã Phù Đổng, Hà Nội), việc này tạo ra một cú hích tích cực. Đối với nhà trường, quy định này buộc ban giám hiệu và đội ngũ y tế học đường phải xây dựng quy trình phản ứng chuẩn hóa thay vì xử lý theo cảm tính. Từ việc nhận diện triệu chứng sớm, sơ cứu ban đầu, phân luồng chuyển tuyến y tế đến việc niêm phong mẫu lưu thức ăn và thông báo minh bạch cho cơ quan chức năng đều được lượng hóa thành trách nhiệm cụ thể.

Đối với phụ huynh, sự minh bạch và chuẩn bị sẵn sàng kịch bản ứng phó giúp giải tỏa tâm lý bất an. Khi biết nhà trường có phương án bảo vệ con em mình ngay cả trong tình huống xấu nhất, niềm tin giữa gia đình và nhà trường được củng cố dựa trên cơ sở khoa học và pháp lý thay vì những lời cam kết chung chung.

Về phía học sinh, bà Nguyễn Ngọc Lan cho rằng, các em không còn là đối tượng thụ hưởng thụ động mà được trang bị kiến thức nhận biết thực phẩm ôi thiu, cách báo cáo kịp thời các dấu hiệu bất thường về sức khỏe cho thầy cô, hình thành kỹ năng tự bảo vệ bản thân ngay từ ghế nhà trường.

Tất cả số liệu về thực phẩm đều được kiểm tra kỹ càng dưới sự giám sát của phụ huynh học sinh. Ảnh: Đình Tuệ.

Từ thực tế công tác, ông Trần Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Hậu (xã Nam Lý, Ninh Bình) cho hay, trước những vụ việc liên quan đến an toàn thực phẩm trong trường học gây xôn xao dư luận thời gian qua, việc luật hóa quy trình phản ứng khẩn cấp không chỉ là đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn mà còn đặt ra những chuyển biến sâu sắc, tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức đối với nhà trường, phụ huynh và học sinh.

Khi sự cố ngộ độc thực phẩm xảy ra, không ít cơ sở giáo dục rơi vào trạng thái lúng túng, xử lý chậm trễ làm mất đi "thời gian vàng" trong cấp cứu và khoanh vùng nguyên nhân. Vì vậy, việc định hình rõ cơ chế, trách nhiệm phối hợp của nhà trường với các bộ phận liên quan trong bảo đảm an toàn thực phẩm học đường là điều vô cùng quan trọng.

Dù vậy, thách thức lớn nhất đối với các nhà trường chính là sự thiếu hụt về nhân lực y tế chuyên trách và cơ sở vật chất. Hiện nay, nhiều trường học, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa hoặc các trường quy mô nhỏ vẫn chưa có nhân viên y tế đúng chuyên ngành; giáo viên kiêm nhiệm thường thiếu kỹ năng xử trí cấp cứu ngộ độc hàng loạt.

Bên cạnh đó, trang thiết bị y tế tối thiểu, tủ lưu mẫu đúng quy chuẩn hay kinh phí tổ chức diễn tập định kỳ vẫn là gánh nặng đối với ngân sách hạn hẹp của nhiều cơ sở giáo dục công lập. Ngoài ra, tâm lý "sợ trách nhiệm" hoặc e ngại truyền thông của một bộ phận cán bộ quản lý có thể trở thành rào cản khiến việc kích hoạt quy trình báo cáo khẩn cấp bị trì hoãn.

Cần các giải pháp đồng bộ

Nhân viên nuôi dưỡng tại Hà Nội chuẩn bị sơ chế thực phẩm tại trường. Ảnh: Đình Tuệ.

Theo bà Nguyễn Thị Vân Hồng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Chương Dương (phường Hồng Hà, Hà Nội), Bộ GD&ĐT nên có hướng dẫn chung về quy trình xử lý khi phát hiện học sinh có dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm, từ việc dừng cung cấp suất ăn, sơ cứu phù hợp, liên hệ cơ sở y tế, chuyển học sinh đến nơi điều trị, bảo quản mẫu thức ăn, bảo toàn hiện trường đến việc báo cáo cơ quan chức năng và thông tin tới cha mẹ học sinh.

Cần phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của từng bên, tránh tình trạng lúng túng, chờ đợi chỉ đạo khi sự cố xảy ra. Tổ chức tập huấn, diễn tập thực tế theo định kỳ. Cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ bán trú, bảo vệ và người lao động trong trường đều cần được trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện dấu hiệu bất thường và xử lý tình huống. Học sinh cũng cần được hướng dẫn chủ động thông báo cho thầy cô khi có biểu hiện bất thường về sức khỏe sau khi ăn.

"Nhà trường không phải là cơ sở chuyên môn về y tế nên không thể tự mình giải quyết toàn bộ sự cố. Cần có cơ chế phối hợp thường trực giữa nhà trường, trạm y tế, bệnh viện, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý an toàn thực phẩm và đơn vị cung cấp suất ăn. Đặc biệt, phải tính đến phương án cấp cứu, vận chuyển và tiếp nhận trong trường hợp nhiều học sinh đồng thời có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm", bà Vân Hồng nêu rõ.

"Vấn đề nâng cao năng lực y tế học đường cần được quan tâm thực chất. Với những trường có hàng nghìn học sinh, chỉ một nhân viên y tế sẽ rất khó đáp ứng yêu cầu khi xảy ra sự cố trên diện rộng. Do đó, cùng với việc quy định trách nhiệm của nhà trường cần có giải pháp về nhân lực, trang thiết bị y tế và nguồn kinh phí bảo đảm cho công tác ứng phó", bà Nguyễn Thị Vân Hồng kiến nghị.

Dưới góc nhìn chuyên gia, ông Lê Trung Kiên - Phó Viện trưởng Viện Tâm lý Giáo dục và Đào tạo (IPET) cho biết, cần chú trọng công tác truyền thông khi xảy ra sự cố. Nhà trường phải cung cấp thông tin kịp thời, trung thực, minh bạch tới cha mẹ học sinh; không né tránh, che giấu nhưng cũng không vội vàng kết luận nguyên nhân khi chưa có kết quả xác minh của cơ quan chuyên môn. Việc bảo vệ sức khỏe học sinh phải được đặt lên trên những lo ngại về uy tín của nhà trường hay đơn vị cung cấp thực phẩm.

Khi hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ GD&ĐT cần tránh việc chỉ bổ sung trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục mà chưa tính đến những điều kiện để thực hiện. Nếu các nhà trường phải xây dựng thêm phương án, hồ sơ, tổ chức tập huấn, diễn tập nhưng không được hỗ trợ về chuyên môn, nhân lực và kinh phí thì rất dễ dẫn đến việc thực hiện mang tính hình thức.

"Mục tiêu cuối cùng là khi sự cố thực sự xảy ra, mỗi người đều biết mình phải làm gì, phối hợp với ai và hành động như thế nào để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của học sinh trong thời gian nhanh nhất. Việc tiếp thu ý kiến địa phương để siết chặt năng lực ứng phó sự cố an toàn thực phẩm là bước đi đúng đắn, thể hiện tư duy quản trị hiện đại, chủ động lường trước rủi ro để bảo vệ an toàn cao nhất cho học sinh", ông Lê Trung Kiên trao đổi.