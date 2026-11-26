Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể trong công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học và đồng hành cùng sinh viên, cô đã góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm và xây dựng môi trường giáo dục ngày càng thân thiện.

Học và làm theo Bác từ tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc

Sinh ra và lớn lên trong gia đình dân tộc Cao Lan, cô Hoàng Thị Ngọc Hà luôn trân trọng giá trị của tri thức, cơ hội học tập và những điều kiện thuận lợi để được rèn luyện, trưởng thành. Trong quá trình công tác tại Trường Đại học Tân Trào, trên mỗi cương vị được giao, cô luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với cô, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải là những điều xa vời mà được thể hiện ngay trong ý thức tự giác, thái độ làm việc nghiêm túc, tinh thần tận tụy và trách nhiệm với tập thể, với người học. Dù ở bất kỳ nhiệm vụ nào, cô cũng luôn đề cao hiệu quả công việc, sự phối hợp với đồng nghiệp và tinh thần đổi mới, sáng tạo.

Trên cương vị Phó Trưởng phòng Đào tạo, cô tích cực tham mưu, phối hợp triển khai các nhiệm vụ về tuyển sinh, truyền thông giáo dục và hoạt động đào tạo. Đặc biệt, cô luôn chủ động đổi mới phương thức truyền thông, quảng bá tuyển sinh, khai thác hiệu quả các nền tảng số, đa dạng hóa nội dung và hình thức tiếp cận người học, góp phần lan tỏa hình ảnh, thương hiệu của Trường Đại học Tân Trào và quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Tuyên Quang.

Trong giai đoạn 2024–2026, cô đã tham gia biên tập, quản lý và duyệt đăng tải 5.005 tin, bài, video trên các kênh truyền thông của Nhà trường, trong đó có 360 tin, bài quảng bá về tỉnh Tuyên Quang. Cô cũng tích cực tham mưu xây dựng, hoàn thiện nhiều văn bản quan trọng phục vụ công tác quản lý, điều hành như Quy chế tuyển sinh, Đề án tuyển sinh, Quy định về công tác truyền thông, quảng bá, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Bộ nhận diện thương hiệu và các quy định liên quan.

Những kết quả ấy thể hiện rõ tinh thần chủ động, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm và không ngừng đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời cho thấy việc học tập và làm theo Bác được cô cụ thể hóa bằng hiệu quả công việc, bằng những đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của Nhà trường.

Không ngừng học tập, nghiên cứu khoa học và lan tỏa tinh thần sáng tạo

Xác định việc học tập là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, cô Hoàng Thị Ngọc Hà luôn chú trọng tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực nghiên cứu khoa học. Với quan điểm kiến thức phải gắn liền với thực tiễn, cô tích cực tham gia nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, tìm kiếm những giải pháp mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Trong quá trình công tác, cô đã chủ trì 1 sáng kiến cấp tỉnh, chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu khoa học và 4 sáng kiến cấp cơ sở; công bố 17 bài báo khoa học tại các hội thảo quốc gia và tạp chí khoa học thuộc danh mục do Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận. Bên cạnh đó, cô còn tham gia biên soạn sách chuyên khảo Phát triển du lịch Tuyên Quang trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, góp phần kết nối hoạt động nghiên cứu khoa học với yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Gương mẫu, đoàn kết, trách nhiệm với tập thể và cộng đồng

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, cô Hoàng Thị Ngọc Hà còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, phong trào thi đua và công tác xây dựng Đảng. Trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Tân Trào, cô luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình tham gia các hoạt động, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, sẻ chia và cùng phát triển.

Trong công tác xây dựng Đảng, cô đã tích cực hướng dẫn, giúp đỡ 3 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây không chỉ là sự đóng góp trong công tác phát triển đảng viên mà còn thể hiện ý thức trách nhiệm của người viên chức đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức và phát triển đội ngũ.

Ở cô luôn hiện hữu tinh thần khiêm tốn, cầu thị, sự chân thành trong quan hệ đồng nghiệp và ý thức đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Cô quan niệm rằng, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, mỗi người cần có tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, chủ động học hỏi, không ngại đổi mới và đặc biệt phải biết chia sẻ, phối hợp, đoàn kết với đồng nghiệp.

Những phẩm chất ấy cũng chính là những biểu hiện thiết thực của việc học tập và làm theo Bác trong môi trường công tác, được thể hiện qua từng hành động, từng nhiệm vụ và cách ứng xử hằng ngày.

Những thành tích là sự ghi nhận cho quá trình phấn đấu bền bỉ

Với những nỗ lực không ngừng trong công tác và rèn luyện, cô Hoàng Thị Ngọc Hà đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Cô có 8 năm liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2022–2024; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen năm học 2020-2021; Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen toàn diện năm 2026 và Bằng khen điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023–2025. Năm 2025, cô đạt Giải C Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. Năm học 2025–2026, cô tiếp tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Đây là những phần thưởng xứng đáng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp bền bỉ của cô đối với Nhà trường và xã hội.

Chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác, cô Hoàng Thị Ngọc Hà cho rằng mỗi người cần luôn giữ tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, chủ động học hỏi, thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ mới. Cô cũng bày tỏ sự trân trọng, biết ơn trước sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường, sự đồng hành, hỗ trợ của đồng nghiệp, sự tin tưởng của phụ huynh, sinh viên và sự động viên của gia đình. Theo cô, những kết quả đạt được không chỉ là nỗ lực của cá nhân mà còn là thành quả từ sự đoàn kết, đồng lòng và hỗ trợ của tập thể.

Tấm gương cô Hoàng Thị Ngọc Hà cho thấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao mà có thể được vun đắp từ chính những công việc thường ngày, từ tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học, sự tận tụy, sáng tạo và hết lòng vì tập thể, vì người học.

Là người con dân tộc Cao Lan, bằng tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, cô đã và đang góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của đội ngũ viên chức trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo.

Cô Hoàng Thị Ngọc Hà luôn gần gũi, thân thiện với học sinh, sinh viên

Cô Hoàng Thị Ngọc Hà thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7

Cô Hoàng Thị Ngọc Hà nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh về điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023–2025.

Năm học 2025-2026 cô Ngọc Hà tiếp tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.