Không chỉ siết chặt quản lý các sản phẩm thuốc lá mới, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá còn đặt ra trách nhiệm rõ ràng hơn đối với người kinh doanh, bảo vệ trẻ em và quyền được sống trong môi trường không khói thuốc. Bởi phòng, chống tác hại của thuốc lá không đơn thuần là ngăn chặn một sản phẩm có hại, mà còn là bảo vệ sức khỏe và tương lai của cả cộng đồng.

Trong đời sống hiện đại, thuốc lá không còn chỉ tồn tại dưới hình thức truyền thống. Thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, với mẫu mã và cách thức sử dụng đa dạng, đang tạo ra những thách thức mới cho công tác quản lý. Đáng lo ngại, sự mới lạ trong hình thức và cách tiếp cận có thể khơi gợi sự tò mò của trẻ em và thanh thiếu niên, khiến nguy cơ tiếp xúc với thuốc lá ngày càng khó kiểm soát.

Trước thực tế đó, việc Quốc hội khóa XVI thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Kỳ họp thứ 2 là một bước hoàn thiện cần thiết. Luật mở rộng phạm vi kiểm soát đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm có tính chất, cách thức sử dụng tương tự; đồng thời nghiêm cấm các hành vi sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các sản phẩm thuộc diện bị cấm.

Đáng chú ý, Luật nghiêm cấm bán thuốc lá trên môi trường điện tử, bao gồm các sàn thương mại điện tử và các phương thức giao dịch điện tử khác, trừ giao dịch giữa các thương nhân kinh doanh thuốc lá hợp pháp theo quy định. Trong bối cảnh môi trường số ngày càng trở thành kênh giao dịch phổ biến, việc thu hẹp các con đường quảng bá, phân phối cũng là cách ngăn chặn nguy cơ từ sớm, thay vì chỉ xử lý khi hậu quả đã xảy ra.

Một trong những điểm đáng chú ý của Luật là việc tăng cường các quy định bảo vệ trẻ em dưới 18 tuổi. Không chỉ nghiêm cấm nhóm đối tượng này sử dụng, mua, bán thuốc lá, Luật còn nghiêm cấm việc sử dụng người chưa đủ tuổi để mua, bán thuốc lá và hành vi bán, cung cấp thuốc lá cho các em.

Không được bán thuốc lá nếu người mua không chứng minh đủ tuổi để mua. (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá phải kiểm tra, xác minh độ tuổi nếu người mua không chứng minh được mình đủ 18 tuổi. Quy định này cho thấy trách nhiệm bảo vệ trẻ em không thể chỉ đặt lên vai gia đình và nhà trường. Người trực tiếp kinh doanh cũng phải trở thành một mắt xích trong việc ngăn chặn rủi ro. Sẽ rất khó nói đến hiệu quả của công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá nếu những sản phẩm có hại vẫn dễ dàng đến tay trẻ em, còn người bán chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà bỏ qua trách nhiệm xã hội.

Cùng với đó, cơ sở giáo dục tiếp tục được xác định là địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong khuôn viên. Đây không chỉ là quy định bảo vệ sức khỏe của học sinh, giáo viên mà còn là yêu cầu xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Nhà trường không thể chỉ dạy học sinh về tác hại của thuốc lá qua những bài học trên lớp, trong khi môi trường thực tế chưa được bảo đảm an toàn. Một không gian không khói thuốc cần bắt đầu từ sự gương mẫu của người lớn. Khi thầy cô, phụ huynh và những người xung quanh cùng nghiêm túc thực hiện, bài học về bảo vệ sức khỏe mới thực sự có sức thuyết phục.

Luật cũng tiếp tục khẳng định quyền của mọi người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương, được sống, học tập, làm việc trong môi trường không khói thuốc. Đáng chú ý, hành vi đe dọa, cản trở, xúc phạm hoặc xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người nhắc nhở, phản ánh, tố giác hành vi hút thuốc tại nơi cấm đều bị nghiêm cấm. Quy định này không chỉ bảo vệ người lên tiếng mà còn góp phần khẳng định, việc bảo vệ môi trường sống chung là trách nhiệm của mỗi cá nhân, không phải việc riêng của bất kỳ ai.

Bên cạnh đó, việc chú trọng truyền thông về tác hại thuốc lá bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số, với nội dung và hình thức phù hợp, cũng cho thấy yêu cầu đưa chính sách đến gần hơn với người dân. Bởi nhận thức chỉ có thể thay đổi khi thông tin được truyền tải đầy đủ, dễ hiểu và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, một số nội dung có thời điểm áp dụng riêng. Từ nay đến khi các quy định được thực thi, công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát cần được triển khai đồng bộ để tránh tình trạng luật đã có nhưng việc chấp hành còn mang tính hình thức.

Suy cho cùng, giá trị của một đạo luật không chỉ nằm ở những hành vi bị nghiêm cấm hay chế tài được đặt ra, mà còn ở những thay đổi tích cực mà nó tạo ra trong đời sống. Một đứa trẻ không phải tiếp xúc với khói thuốc ở trường học; một người chưa đủ tuổi không dễ dàng mua được thuốc lá; một người dân có thể tự tin nhắc nhở hành vi hút thuốc nơi công cộng… đó đều là những biểu hiện cụ thể của một xã hội biết tôn trọng sức khỏe con người.

Pháp luật có thể đặt ra giới hạn, nhưng để những giới hạn ấy trở thành ý thức tự giác thì cần sự chuyển biến từ mỗi cá nhân. Đừng đợi đến khi một đứa trẻ chịu ảnh hưởng, một người thân mắc bệnh hay một môi trường sống bị tổn hại mới nhận ra giá trị của việc phòng ngừa. Bảo vệ sức khỏe cộng đồng phải bắt đầu từ những lựa chọn có trách nhiệm ngay hôm nay: không sử dụng thuốc lá, không tiếp tay cho việc kinh doanh trái quy định và không thờ ơ trước những nguy cơ ảnh hưởng đến người khác.