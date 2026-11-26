Sau hơn 5 tháng triển khai, Ban Tổ chức tiếp nhận hơn 400 tác phẩm dự thi, trong đó có 357 bài hợp lệ gửi về từ các tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, cuộc thi thu hút nhiều tác giả không chuyên, đến từ các nhóm đối tượng khác nhau trong xã hội như cha mẹ, ông bà, người buôn bán nhỏ, doanh nhân, nhà giáo, cán bộ làm công tác an sinh xã hội, nông dân, người nghỉ hưu, học sinh, sinh viên.

Các tác phẩm tiếp cận vấn đề giáo dục tài chính từ nhiều góc độ, gắn với những tình huống trong đời sống gia đình, nhà trường và xã hội. Qua đó, nội dung giáo dục tài chính không chỉ được đề cập dưới góc độ quản lý, sử dụng tiền bạc mà còn gắn với ý thức lao động, trách nhiệm cá nhân và khả năng nhận diện rủi ro.

Nhà báo Tô Quang Phán, Tổng Biên tập Tạp chí Công dân và Khuyến học, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Tô Quang Phán, Tổng Biên tập Tạp chí Công dân và Khuyến học, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh, một trong những nội dung được quan tâm ở cuộc thi là trang bị cho người trẻ kỹ năng nhận diện các cạm bẫy tài chính như tín dụng đen, cho vay trực tuyến không rõ nguồn gốc, đầu tư tài chính ảo và lừa đảo trên không gian mạng. Theo ông, giáo dục tài chính cần gắn với giáo dục lao động, giúp người trẻ hiểu giá trị đồng tiền, trân trọng thành quả lao động và có trách nhiệm trong chi tiêu. Đây cũng là nền tảng góp phần hình thành năng lực công dân số, thúc đẩy xã hội học tập và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tác giả Lương Thị Xuyên nhận Giải Đặc biệt cho tác phẩm "Phá vỡ "bẫy nghèo'" luẩn quẩn: Vì sao trẻ em miền núi cần được giáo dục tài chính sớm?" tại Lễ trao giải Cuộc thi viết Giáo dục tài chính thông minh.

Đánh giá về ý nghĩa của cuộc thi, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng, giáo dục tài chính không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức mà cần hướng đến cách ứng xử lành mạnh trong sử dụng tiền bạc, nhất là trong bối cảnh các giao dịch tài chính ngày càng gắn với môi trường số.

Theo ông Lê Mạnh Hùng, việc làm ra đồng tiền chính đáng và sử dụng đồng tiền có ích không chỉ mang lại giá trị cho cá nhân, gia đình mà còn góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Giá trị của giáo dục tài chính vì thế không nằm riêng ở kiến thức quản lý tiền bạc mà còn thể hiện ở mục đích và trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng nguồn lực kinh tế.

Tác giả Trần Thúy Hà đạt giải Nhất với tác phẩm "Từ bài toán gian hàng xanh đến bài học giữ tiền của học trò".

GS.TS Phạm Tất Dong, nguyên Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo cho rằng, giáo dục tài chính cần đổi mới để phù hợp với các thế hệ trẻ trong bối cảnh kinh tế số. Không chỉ trang bị kỹ năng quản lý tiền bạc, người trẻ cần được hướng dẫn quản trị rủi ro, tối ưu dòng tiền. Đồng thời, cha mẹ, ông bà cũng cần chủ động cập nhật kiến thức, đổi mới tư duy tài chính để đồng hành cùng con cháu.

Tác giả Nguyễn Thị Diễm Hương đạt giải Nhì với bài viết "Bố mẹ từng ném vàng qua cửa sổ, tôi quyết không đi vào vết xe đổ".

Chia sẻ tại buổi lễ, cô giáo Trần Thúy Hà, tác giả đạt giải Nhất với tác phẩm “Từ bài toán gian hàng xanh đến bài học giữ tiền của học trò”, bày tỏ xúc động khi những nỗ lực đổi mới phương pháp giáo dục được ghi nhận. Theo tác giả, cuộc thi là dịp để giáo viên, phụ huynh chia sẻ kinh nghiệm giáo dục tài chính từ thực tiễn, góp phần giúp học sinh hình thành thói quen sử dụng tiền hợp lý. Cô kỳ vọng những tác phẩm đạt giải sẽ tiếp tục được lan tỏa, để các kinh nghiệm hay được vận dụng trong gia đình và nhà trường.

Tác giả Nguyễn Thị Minh đạt giải Ba với bài viết "Kinh nghiệm 40 năm giáo dục con về tài chính thông minh".

Bà Nguyễn Thị Minh, tác giả ngoài 70 tuổi đạt giải Ba với tác phẩm “Kinh nghiệm 40 năm giáo dục con về tài chính thông minh của người mẹ đã hơn 70 tuổi”. Bà cho biết, bà rất xúc động khi những kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm được Ban Tổ chức ghi nhận và trao giải. Bà kỳ vọng những chia sẻ từ thực tiễn gia đình sẽ góp phần giúp các bậc cha mẹ, nhất là những gia đình trẻ, quan tâm hơn đến giáo dục tài chính cho con từ sớm, bắt đầu từ những việc nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày.

Tác giả Nguyễn Quang Minh đạt giải ba với tác phẩm "Con muốn giữ tiền, hay muốn tiền sẽ đẻ ra tiền?".

Ở góc nhìn của người trẻ, Nguyễn Quang Minh, học sinh Trường THPT Phạm Hồng Thái (Hà Nội), đạt giải Ba với bài viết “Con muốn giữ tiền, hay muốn tiền sẽ đẻ ra tiền?”. Minh cho rằng, cuộc thi đã tạo cơ hội để học sinh thể hiện quan điểm, chia sẻ những kiến thức tài chính học hỏi từ gia đình, nhà trường. Em mong muốn ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên tham gia các sân chơi tương tự, chủ động tìm hiểu và lan tỏa kiến thức tài chính trong cộng đồng.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng cho những tác phẩm xuất sắc. Giải Đặc biệt thuộc về tác phẩm "Phá vỡ 'bẫy nghèo' luẩn quẩn: Vì sao trẻ em miền núi cần được giáo dục tài chính sớm?" của tác giả Lương Thị Xuyến (Trường Tiểu học THCS Hùng Sơn, xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn). Giải Nhất được trao cho tác phẩm "Từ bài toán gian hàng xanh đến bài học giữ tiền của học trò" của tác giả Trần Thúy Hà (Trường THCS Bắc Giang, phường Bắc Giang, tỉnh Quảng Trị). Ban Tổ chức còn trao các giải Nhì, Ba, giải Khuyến khích và các giải thưởng dành cho tập thể có nhiều bài dự thi, cá nhân có tác phẩm thu hút đông đảo độc giả.