Ngày 26/11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết, cán bộ của Trạm CSGT Hòa Phước đã hỗ trợ một nam sinh đạp xe hành trình từ Huế vào TP.HCM dưới mưa lớn.

Trước đó, khoảng 18h40 ngày 25/11, tại Km 941 quốc lộ 1A, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác Trạm CSGT Hòa Phước do trung tá Thiều Ngọc Tiến làm Tổ trưởng phát hiện dưới trời mưa lớn có một nam thanh niên đi xe đạp, tổ công tác chủ động tiếp cận và hỏi thăm, nắm bắt tình hình.

Nam sinh viên N.H.V. đạp xe dưới mưa trở lại TP.HCM học tập sau khi về thăm bà tại TP Huế.

Qua trao đổi, nam thanh niên tên N.H.V (SN 2007), hiện là sinh viên đang học tập tại TP Hồ Chí Minh.

Theo lời nam sinh kể, do bà ngoại đang nằm viện, V từ TP.HCM về Huế thăm bà. Sau đó trở lại trường học nhưng vì không đủ kinh phí đi xe khách, em đành chọn cách đạp xe.

Qua tìm hiểu, lực lượng chức năng cho hay, đáng thương hơn, cả cha và mẹ em V đều đã qua đời trong đại dịch Covid-19.

Trước tình hình trên, Tổ công tác đã ân cần động viên, hỗ trợ em đón xe trở lại TP.HCM, đồng thời trao tặng một khoản kinh phí giúp em trang trải cuộc sống trước mắt.

Việc làm tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và lòng nhân ái sâu sắc. Qua đó, tiếp tục khẳng định tinh thần “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba Nhất”, góp phần lan tỏa những hành động đẹp, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CSGT Đà Nẵng bản lĩnh, nhân văn, tận tụy, luôn gần gũi và hết lòng vì nhân dân phục vụ.