Gieo chữ ở vùng khó

Học trò thêm động lực đến trường

Tại điểm trường Làng Cát, Trường tiểu học và THCS Đakrông, xã Đakrông, năm học mới 2026-2027 bắt đầu với một niềm vui đặc biệt. Những phòng học từng xuống cấp, trở thành nỗi lo của thầy cô, học sinh và phụ huynh mỗi khi mùa mưa bão về, nay đã được sửa chữa, cải tạo khang trang, sạch đẹp hơn.

Điểm trường Làng Cát-Trường Trường tiểu học và THCS Đakrông khang trang hơn trong năm học mới 2026-2027 - M.H

Để có được diện mạo mới cho điểm trường, Ban Giám hiệu nhà trường đã chủ động kết nối, vận động các nguồn lực xã hội hóa. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng Công ty Unilever đã hỗ trợ hơn 300 triệu đồng để sửa chữa cơ sở vật chất, góp phần tạo dựng môi trường học tập an toàn, thuận lợi hơn cho học sinh vùng khó. Với những học sinh nơi đây, sự thay đổi ấy không chỉ là những bức tường được sơn sửa hay phòng học được chỉnh trang. Đó còn là sự quan tâm, là niềm tin mà cộng đồng dành cho các em.

Em Hồ Thị Hồng Đào, lớp 8, điểm trường Làng Cát, Trường tiểu học và THCS Đakrông chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui mừng khi nhà trường được sửa sang, cải tạo khang trang và sạch đẹp hơn. Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo và nhà trường đã luôn quan tâm, chăm lo cho chúng em. Em quyết tâm sẽ nỗ lực học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động của trường và nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung”.

Niềm vui của Hồng Đào cũng là niềm vui của những bậc phụ huynh nơi đây. Bởi với họ, mỗi phòng học được sửa chữa, mỗi công trình trường lớp được hoàn thiện thêm là một phần lo toan được sẻ chia. Chị Hồ Thị Cư, phụ huynh học sinh, thôn Làng Cát, xã Đakrông cho biết: “Chúng tôi rất vui khi thấy ngôi trường đã được quan tâm, đầu tư cải tạo ngay từ đầu năm học mới, giúp không gian học tập của các con trở nên sạch sẽ và đẹp đẽ hơn.

Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên cũng rất tận tâm với học sinh. Khi các em gặp khó khăn, thầy cô giáo chủ nhiệm đã chủ động đến tận nhà thăm hỏi, động viên và hướng dẫn gia đình thông báo với nhà trường. Từ đó, Ban Giám hiệu có thể kết nối, đề xuất các dự án hỗ trợ nhằm kịp thời trợ cấp cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt”.

Tiếp sức giáo dục vùng cao

Ở vùng cao Đakrông, để một học sinh đến được trường đều đặn không phải lúc nào cũng là chuyện đơn giản. Sau mỗi kỳ nghỉ dài, mỗi đợt mưa lũ, hay khi một học sinh có nguy cơ nghỉ học, những người giáo viên lại chia nhau tìm đến từng gia đình. Từ việc nắm bắt hoàn cảnh từng em, trò chuyện với phụ huynh, phối hợp với trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng đến kết nối các nguồn lực hỗ trợ, những việc làm tưởng như rất nhỏ ấy lại có ý nghĩa lớn trong việc duy trì sĩ số, hạn chế học sinh bỏ học.

Cô giáo Lê Thị Đông, giáo viên Trường tiểu học và THCS Đakrông cho hay: “Đối với địa bàn miền núi, để nâng cao chất lượng giáo dục, nhiệm vụ cốt lõi đầu tiên là phải duy trì sĩ số học sinh. Muốn thực hiện tốt điều này, mỗi giáo viên cần phải bám sát, nắm bắt chi tiết hoàn cảnh và tình hình của từng em. Thứ hai, đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên, nhà trường thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng chuyên môn và đẩy mạnh chuyển đổi số, giúp học sinh sớm tiếp cận với công nghệ, từ đó trở nên tự tin hơn trong học tập”.

Cô và trò trường Mầm non A Dơi-Phân hiệu Xy - Ảnh: M.H

Ở những địa bàn vùng cao, giáo dục không chỉ là câu chuyện của một tiết học, một lớp học hay một năm học. Đó là con đường để con em đồng bào dân tộc thiểu số từng bước tiếp cận tri thức, mở rộng cơ hội học tập, nghề nghiệp và cải thiện cuộc sống.

Để nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó, sự nỗ lực của nhà trường và giáo viên là chưa đủ, cần có sự đồng hành của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thầy giáo Nguyễn Bá Nam, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Đakrông cho biết: Nhà trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh, chính quyền địa phương, các thôn bản, người có uy tín trong cộng đồng.

Mục tiêu là nâng cao tỉ lệ chuyên cần, duy trì sĩ số ổn định trong các buổi học hằng ngày. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học. Chi bộ và Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể tích cực vận động, đồng thời quán triệt tinh thần "không để bất kỳ học sinh nào bị bỏ lại phía sau”.

Ở một góc khác của hành trình ấy, công tác khuyến học, khuyến tài đang trở thành cầu nối để đưa thêm nhiều nguồn lực đến với giáo dục vùng khó. Thực tế những năm qua cho thấy, Hội Khuyến học tỉnh không chỉ vận động học bổng, hỗ trợ học sinh nghèo mà còn kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia xây dựng phòng học, sân chơi, bếp ăn và hỗ trợ điều kiện học tập cho học sinh vùng sâu, vùng xa.

Một số chương trình đã góp phần cải thiện cơ sở vật chất tại các điểm trường và hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số có thêm điều kiện đến lớp. Trường mầm non A Dơi, phân hiệu Xy và các điểm trường lẻ như Ra Man 2, Ra Man 1 là một minh chứng rõ nét cho sự thay đổi ấy. Từ những phòng học còn nhiều khó khăn, đến nay nhà trường đã có hệ thống cơ sở vật chất tương đối đồng bộ, phòng học kiên cố, nhà đa năng, bếp bán trú, nước sạch và tường rào khép kín. Nhà trường duy trì tổ chức bán trú, chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ và kết nối thêm các nguồn lực hỗ trợ từ cộng đồng.

Đáng chú ý, trong nhiều năm, Hội Khuyến học tỉnh đã trở thành một trong những kênh kết nối nguồn lực xã hội đến với học sinh vùng khó. Không chỉ trao học bổng, hội còn phối hợp vận động hỗ trợ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Bà Dương Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh nhấn mạnh: “Đối với vùng khó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sự đồng hành của xã hội có ý nghĩa rất quan trọng.

Hội Khuyến học mong muốn tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay chăm lo cho giáo dục. Không chỉ hỗ trợ học bổng, đồ dùng học tập mà những công trình như phòng học, bếp ăn bán trú, sân chơi hay các thiết bị phục vụ dạy và học đều rất cần thiết. Khi điều kiện học tập được bảo đảm, các em sẽ có thêm động lực đến trường và thầy cô cũng yên tâm hơn trong công tác giảng dạy”.