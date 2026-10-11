Lạng Sơn tổ chức thành công Cuộc thi 'Công dân số Xứ Lạng'

Hôm qua 10/10, UBNDtỉnh Lạng Sơn tổ chức Ngày hội toàn dân học tập số, trao giải Cuộc thi “Công dân số Xứ Lạng” năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn phát biểu tại sự kiện. Ảnh: HM

Theo ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện kỹ năng số trong toàn xã hội; tạo cơ hội để cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh được tìm hiểu, tiếp cận, thực hành và trải nghiệm các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ số thiết yếu; đồng thời là dịp để tỉnh giới thiệu những kết quả, mô hình chuyển đổi số tiêu biểu, chia sẻ những câu chuyện chuyển đổi số từ thực tiễn và biểu dương, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong Cuộc thi “Công dân số Xứ Lạng” năm 2026.

Theo lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, cuộc thi “Công dân số Xứ Lạng” năm 2026 được triển khai nhằm góp phần phổ cập kiến thức, kỹ năng số, nâng cao nhận thức và thúc đẩy tinh thần học tập, ứng dụng công nghệ số trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn trao 4 giải Nhất cá nhân Cuộc thi “Công dân số Xứ Lạng” năm 2026. Ảnh: HM

Kết quả, sau 4 tuần tổ chức, cuộc thi đã thu hút 37.575 người đăng ký tham gia, hơn 303.000 lượt làm bài và trên 30.000 bài thi đạt điểm tuyệt đối. Đáng chú ý, cuộc thi đã thúc đẩy 38.600 lượt cài đặt mới ứng dụng Công dân số Xứ Lạng, biến công nghệ thành công cụ học tập và rèn luyện kỹ năng số gần gũi cho mọi lứa tuổi.

“Mỗi lượt tham gia, mỗi kết quả đạt được không chỉ là một con số, mà còn thể hiện sự quan tâm, tinh thần học hỏi và quyết tâm thích ứng với yêu cầu của thời đại số”, ông Đoàn Thanh Sơn nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã tiến hành vinh danh và trao giải cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Theo đó, giải thưởng “Cộng đồng lan tỏa” (dành cho cấp xã, phường), Giải Nhất thuộc về UBND xã Chi Lăng; 2 giải Nhì trao cho xã Bình Gia và phường Lương Văn Tri; 3 giải Ba trao cho các phường Kỳ Lừa, Đông Kinh và Tam Thanh.

Giải Nhất cá nhân đã vinh danh 4 quán quân xuất sắc qua 4 tuần thi gồm ông Nguyễn Văn Dũng (xã Tân Tri - Tuần 1), bà Nguyễn Thị Lan Hương (xã Đồng Đăng - Tuần 2), bà Nguyễn Thị Thu Trang (xã Thiện Thuật - Tuần 3) và ông Hoàng Minh Tuấn (xã Chi Lăng - Tuần 4).

Ban Tổ chức đã trao 5 giải Nhì, 06 giải Ba, 18 giải Khuyến khích cá nhân và trao Giấy chứng nhận biểu dương cho 6 tập thể tiêu biểu có đóng góp xuất sắc trong công tác tuyên truyền, triển khai cuộc thi (Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Sở Y tế, UBND các xã Vạn Linh, Tân Tri, Đồng Đăng).

Đại biểu tham quan thiết bị không người lái. Ảnh: HM

Theo ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, sự kiện Ngày hội toàn dân học tập số tỉnh Lạng Sơn năm 2026 – Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10 – Tổng kết, trao giải Cuộc thi “Công dân số Xứ Lạng” sẽ tạo động lực để việc học tập, thực hành và ứng dụng công nghệ số trở thành hoạt động thường xuyên trong đời sống của mỗi người dân, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.