Gần 2.000 giáo viên THCS tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực kiểm tra, đánh giá theo chương trình mới

Báo cáo viên trình bày nội dung bồi dưỡng

Các giáo viên tham gia tập huấn môn Giáo dục công dân

Tham dự lớp bồi dưỡng có gần 2.000 giáo viên cấp THCS giảng dạy các môn: Toán; Tiếng Anh; Khoa học tự nhiên; Lịch sử; Địa lý; Giáo dục công dân; Tin học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Tại đây, các giáo viên được tiếp thu những chuyên đề mang tính thực tế cao do các báo cáo viên là các chuyên gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ uy tín đến từ Vụ Giáo dục Trung học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Thái Nguyên và Đại học FPT trực tiếp lên lớp truyền đạt kiến thức.

Nội dung bồi dưỡng gồm: kỹ năng đặt câu hỏi, xây dựng đề kiểm tra đảm bảo đúng, đủ các dạng thức, các cấp độ và tỉ lệ điểm theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thống nhất ma trận, đặc tả đề kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ 4 khối lớp cho từng môn học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý và kiểm tra, đánh giá các môn học, bảo đảm tính thiết thực, khả thi và gắn với các tình huống phát sinh trong quá trình dạy học...

Báo cáo viên hướng dẫn giáo viên thực hành tại lớp bồi dưỡng môn Khoa học tự nhiên

Cùng đó, các giáo viên được trao đổi, thảo luận nhằm thống nhất cách thức triển khai các quy định hiện hành về đánh giá học sinh THCS, qua đó kịp thời tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục.

Lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ giáo viên THCS trong việc thực hiện kiểm tra, đánh giá học sinh theo đúng định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tạo tiền đề để các nhà trường triển khai đồng bộ, tạo sự thống nhất cao trong toàn ngành giáo dục tỉnh, từ đó từng bước nâng cao chất lượng dạy và học đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.