Thiếu hơn 4.400 giáo viên, Gia Lai khó bố trí nhân lực vùng khó

Gia Lai còn thiếu hơn 4.400 giáo viên.

Ngày 11/10, thông tin từ Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết, toàn tỉnh còn thiếu hơn 4.400 giáo viên.

Theo Sở GD&ĐT Gia Lai, sau sắp xếp, toàn tỉnh có 717 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, cùng 588 phân hiệu.

Toàn ngành có 21.178 lớp với 739.528 học sinh, học viên, trong đó 157.446 học sinh dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 21,3%.

Nhu cầu giáo viên theo định mức và tổ chức dạy học thực tế là 38.397 người, trong khi số giáo viên hiện có là 33.895 người, bao gồm 772 cán bộ quản lý được điều tiết sang vị trí giáo viên, còn thiếu 4.502 giáo viên. Sau khi điều tiết 4 giáo viên thừa có khả năng bố trí tại khối giáo dục thường xuyên, số giáo viên cần tuyển dụng hoặc hợp đồng còn 4.498 người.

Tình trạng thiếu giáo viên tập trung ở cấp mầm non với 1.930 người, tiểu học 766 người, THCS 875 người, THPT 894 người và giáo dục thường xuyên 37 người.

Theo Sở GD&ĐT, nguyên nhân chủ yếu dẫn tình trạng thiếu giáo viên là số biên chế được giao chưa đáp ứng định mức, công tác tuyển dụng chưa bù đắp đủ số giáo viên còn thiếu. Việc sắp xếp mạng lưới trường lớp giúp giảm đầu mối cán bộ quản lý, tuy nhiên một số vị trí bổ trợ không thể giảm.

Bên cạnh đó, Gia Lai có địa bàn rộng, nhiều khu vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gây khó khăn cho việc điều động, biệt phái giáo viên giữa các trường. Việc bảo đảm kinh phí hợp đồng giáo viên tại các trường vùng biên giới, địa bàn khó khăn cũng là vấn đề cần tháo gỡ.

Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, Sở GD&ĐT Gia Lai kiến nghị Bộ GD&ĐT báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung biên chế giáo viên cho địa phương trên cơ sở nhu cầu theo định mức và khả năng cân đối biên chế.

Trường hợp chưa thể bổ sung đủ biên chế, ngành giáo dục đề nghị nghiên cứu cơ chế bảo đảm kinh phí thực hiện hợp đồng giáo viên theo Nghị định 235 của Chính phủ, nhất là tại cơ sở giáo dục thuộc vùng khó khăn. Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn về tổ chức, vị trí việc làm và quản trị cơ sở giáo dục phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.