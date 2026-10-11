Không để trẻ em đơn độc trước cạm bẫy trên không gian mạng

Chiều 11/10, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Câu lạc bộ (CLB) Niềm tin số Cà Mau và các đơn vị đồng hành tổ chức họp mặt người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) lần thứ 1 và phát động chiến dịch “Không một mình 2026 – Kết nối không tổn thương”.

Các đại biểu dự họp mặt.

Không gian mạng mở ra nhiều cơ hội học tập, giao lưu, tiếp cận tri thức cho trẻ em, nhưng cũng tiềm ẩn những nguy cơ như lừa đảo, bắt nạt trực tuyến, xâm phạm dữ liệu cá nhân, dụ dỗ và thao túng tâm lý. Những cạm bẫy này đôi khi bắt đầu từ một lời mời kết bạn, cuộc trò chuyện tưởng chừng vô hại hoặc việc chia sẻ thông tin cá nhân thiếu cảnh giác.

Khi chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng nhận diện và xử lý tình huống, trẻ em dễ trở thành mục tiêu của các đối tượng xấu. Hậu quả không chỉ dừng lại ở thiệt hại vật chất mà còn có thể gây tổn thương tinh thần, ảnh hưởng đến việc học tập và sự phát triển tâm lý của các em. Vì vậy, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng chức năng, gia đình, nhà trường và toàn xã hội, với những giải pháp thiết thực, gần gũi và có tính lâu dài.

Các KOL tại buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, Ban tổ chức tiến hành kiện toàn tổ chức CLB Niềm tin số Cà Mau; thảo luận, góp ý dự thảo quy chế hoạt động và triển khai bộ tiêu chuẩn dành cho KOL, quản trị viên (QTV) và nhà sáng tạo nội dung số. Việc chuẩn hóa danh sách thành viên, phân chia nhóm chuyên môn theo thế mạnh và địa bàn hoạt động nhằm phát huy năng lực từng thành viên, nâng cao hiệu quả phối hợp trong các hoạt động truyền thông cộng đồng.

Từ nay đến cuối năm 2026, CLB đặt mục tiêu tổ chức từ 1 đến 2 chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội về phòng, chống tội phạm mạng; đồng thời triển khai các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng an toàn trực tuyến cho học sinh tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

Để thông điệp “Kết nối không tổn thương” đến gần hơn với cộng đồng, CLB huy động KOL, QTV và các nhà sáng tạo nội dung tham gia truyền thông trên nhiều nền tảng. Các thành viên CLB sẽ đồng hành cùng trường học triển khai phong trào “5 phút cùng em”, thông qua việc đăng tải bài viết, video hưởng ứng chiến dịch; tham gia giao lưu, lớp học và hoạt động trải nghiệm về an toàn trực tuyến, phòng, chống xâm hại trên không gian mạng.

Qua đó, giúp học sinh nhận diện dấu hiệu bất thường, cảnh giác trước những lời mời gọi đáng ngờ, biết bảo vệ thông tin cá nhân, ứng xử có trách nhiệm trên mạng và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ người lớn đáng tin cậy khi gặp nguy hiểm.

Sự bình tĩnh, thấu hiểu của gia đình, thầy cô và những người có trách nhiệm có thể giúp trẻ mạnh dạn chia sẻ, từ đó ngăn chặn nguy cơ và hạn chế những tổn thương kéo dài.

Quang cảnh buổi họp mặt.

Trước đó, sáng 10/10, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phát động chiến dịch “Không một mình 2026 – Cùng nhau an toàn trực tuyến” tại Trường Đại học Bạc Liêu, với sự tham gia của hơn 150 sinh viên.

Tại chương trình, báo cáo viên Phòng An ninh mạng trực tiếp thông tin về tình hình tội phạm mạng, những phương thức, thủ đoạn lừa đảo tinh vi đang nhắm vào giới trẻ; đồng thời hướng dẫn sinh viên nhận diện nguy cơ, nâng cao cảnh giác và chủ động bảo vệ thông tin cá nhân khi tham gia môi trường số….

“Không một mình – Kết nối không tổn thương” không chỉ là thông điệp của một chiến dịch, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người trước những nguy cơ trẻ em phải đối mặt trên không gian mạng.