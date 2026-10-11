'Bình dân học vụ số'- bệ đỡ đưa AI vào trường học

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, phường Bến Thành, chuyển đổi số được xem là điều kiện tiên quyết trong lộ trình đổi mới của giáo viên. Thế nhưng, không chỉ dừng ở việc sử dụng thành thục các kỹ năng tin học phục vụ việc thiết kế bài học, hoạt động giảng dạy, giáo viên đã rất chủ động “lấn sân” sang AI, đưa AI vào bài học, kể cả giáo viên lớn tuổi. Thầy cô mạnh dạn thiết kế giờ học lồng ghép các trò chơi công nghệ để tạo hứng thú cho học sinh; tận dụng công nghệ để biến việc dạy học của mình trở nên nhẹ nhàng, tiết giảm nhiều hoạt động.

Nhìn từ thực tế đơn vị, cô Bùi Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Huệ nhận định, chuyển đổi số không còn chỉ là ứng dụng thiết kế bài giảng điện tử, mà xa hơn là cần đưa AI vào để hỗ trợ tạo bài giảng sinh động, quản trị dễ dàng, hoàn thiện hệ sinh thái số trong trường học.

“Bình dân học vụ số” trở thành bệ đỡ đưa AI vào trường học tại TPHCM

“Với những yêu cầu rất mới trong chuyển đổi số và đổi mới giáo dục, nhà trường đưa “Bình dân học vụ số” trở thành cánh tay nối dài để đội ngũ thêm tự tin, chủ động ứng dụng công nghệ, AI trong thiết kế bài học, kiểm tra đánh giá, kết nối phụ huynh, học sinh, tạo ra giờ học số hạnh phúc…”, cô Thanh bày tỏ.

Từng có thời điểm, giáo viên lớn tuổi được xem là rào cản tiếp cận công nghệ tại Trường Tiểu học Võ Văn Tần, phường Bình Tây. Để xóa “hẫng nhịp” trong chuyển đổi số, cô Nguyễn Thị Lệ Hằng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường “tiếp sức” thầy cô lớn tuổi bằng cách hỗ trợ chi phí học tập và tạo điều kiện thuận lợi để thầy cô an tâm học tập. Kết quả, đến nay 100% đội ngũ đạt chuẩn và trên chuẩn;100% giáo viên nhà trường được bồi dưỡng năng lực số, tập huấn về AI, mạnh dạn ứng dụng công nghệ số vào bài giảng…

“Không dừng ở phổ cập công nghệ, nhà trường đã đưa “Bình dân học vụ số” vào phổ cập AI để thầy cô làm chủ AI trong dạy và học, qua đó hình thành và giáo dục năng lực số cho học sinh. Thầy cô khó ở đâu, nhà trường gỡ ở đó, với mục tiêu AI trở thành công cụ của từng giáo viên trong đổi mới dạy học chứ không phải là rào cản khi thầy cô đổi mới, kể cả với giáo viên lớn tuổi” - cô Hằng nhấn mạnh.

Tương tự, tại Trường THPT Bình Tân, phong trào “Bình dân học vụ số” được xây dựng gắn với nhiều hoạt động thiết thực trong công tác dạy học và quản trị nhà trường. Trong đó, đội ngũ được xác định đóng vai trò tiên phong nghiên cứu và ứng dụng các nội dung liên quan đến chuyển đổi số trong giảng dạy và quản lý.

Trong tiến trình “Bình dân học vụ số”, cô Nguyễn Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường xác định không chỉ xây dựng trường học số, lớp học số, giáo viên số, học sinh số mà còn phải là phụ huynh số. Do vậy, song song với tạo phong trào đổi mới dạy và học gắn liền với công nghệ, AI trong năm học, nhà trường tích cực hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh sử dụng công nghệ trong các hoạt động như: thanh toán học phí trực tuyến, theo dõi điểm danh và kết quả học tập của con em qua ứng dụng điện tử, tạo hệ sinh thái số hoàn chỉnh trong nhà trường.

“Đến nay, 100% học sinh nhà trường đều có tài khoản học tập trên hệ thống LMS, với kho học liệu số phong phú. Học sinh chủ động ôn tập, củng cố kiến thức, trải nghiệm các hoạt động ứng dụng AI trong thuyết trình, thiết kế mô hình học tập, và các dự án sáng tạo”, cô Huệ phấn khởi.

Năm học này, Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, phường Bến Thành cũng vận dụng phong trào “Bình dân học vụ số”, đưa thành nền tảng để ứng dụng hiệu quả AI trong dạy học và quản trị nhà trường.

Theo cô Nguyễn Thị Hồng Yến, Hiệu trưởng nhà trường, việc gắn “Bình dân học vụ số” với phong trào đưa AI vào dạy học được xác định là yêu cầu cấp thiết, bởi AI đã đi sâu vào đời sống ngành giáo dục. Bằng sự tự chủ này, giáo viên thêm tự tin, mạnh dạn đưa AI vào giờ học, qua đó nâng cao thêm hiệu quả giáo dục.

“Các khóa tập huấn, bồi dưỡng giáo viên về ứng dụng AI trong dạy học và kiểm tra đánh giá đã được nhà trường triển khai xuyên suốt, hướng tới mục tiêu mỗi giáo viên đều phải hiểu và sử dụng AI hợp lý, hiệu quả. Giáo viên được hướng dẫn vận dụng các công cụ AI thiết kế bài giảng, làm mới tiết học”, cô Yến cho hay.

Thay đổi phương pháp dạy và học truyền thống Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, tri thức đã vượt ra khỏi giới hạn của những bức tường lớp học, cô Nguyễn Thị Kim Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Thọ, phường Phú Thọ khẳng định, “Bình dân học vụ số” sẽ góp phần thay đổi phương pháp dạy và học truyền thống. Bà dẫn chứng: “Bình dân học vụ số” khi đi vào đời sống ngành giáo dục sẽ giúp thầy cô có thêm nhiều công cụ để bài giảng sáng tạo và hiệu quả hơn. Học sinh có thể xem lại bài giảng, tìm hiểu thêm kiến thức mới, trở thành những công dân số thông minh, tự tin, sáng tạo phát triển kỹ năng số, xây dựng một môi trường học tập hiện đại, công bằng và hiệu quả”.