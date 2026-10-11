Trường THPT Thái Nguyên kỷ niệm 30 năm thành lập

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chúc mừng Trường THPT Thái Nguyên tại Lễ kỷ niệm.

Qua 30 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Thái Nguyên từng bước khẳng định chất lượng giáo dục, đổi mới quản lý và giảng dạy, phát huy vai trò cơ sở thực hành trong đào tạo giáo viên của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

Nhà trường đã phối hợp tốt với các khoa chuyên môn của Trường Đại học Sư phạm triển khai nghiên cứu, thực nghiệm khoa học giáo dục, ứng dụng phương pháp tiên tiến trong dạy và học.

Từ mái trường này, hàng nghìn học sinh các thế hệ đã trưởng thành, tham gia công tác trên nhiều lĩnh vực, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trường THPT Thái Nguyên.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ thầy và trò; khẳng định thành tích của Trường THPT Thái Nguyên góp phần vào sự phát triển chung của Trường Đại học Sư phạm.

Đồng thời đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường tiếp tục xây dựng tập thể đoàn kết; rà soát, đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới; phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và thực hành sư phạm; phấn đấu trở thành mô hình trường thực hành tiêu biểu, đóng góp thiết thực vào công tác đào tạo giáo viên của khu vực và cả nước.