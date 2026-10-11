An Giang: Hỗ trợ 49 trẻ em mồ côi dân tộc Chăm tiếp bước đến trường

Trao kinh phí hỗ trợ cho trẻ em mồ côi dân tộc Chăm

Theo Chương trình “Nâng bước em đến trường”, mỗi trẻ em mồ côi được nhận đỡ đầu sẽ được hỗ trợ 800.000 đồng/tháng, từ lớp 1 (hoặc thời điểm được tiếp nhận hỗ trợ) đến khi hoàn thành chương trình lớp 12. Qua đó, tạo điều kiện để các em vượt qua khó khăn, duy trì việc học tập và có thêm cơ hội phát triển tương lai.

Tại buổi trao hỗ trợ, 49 trẻ em được nhận kinh phí 2,4 triệu đồng/em, tương đương 3 tháng hỗ trợ, với tổng số tiền 117,6 triệu đồng. Nguồn kinh phí do Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh An Giang vận động, nhằm tiếp sức cho các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

Em Sa La Mách Bu Sa Lam, học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đa Phước, xã Vĩnh Hậu, nhận kinh phí hỗ trợ từ chương trình

Đại diện các em được nhận hỗ trợ, em Sa La Mách Bu Sa Lam, học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đa Phước, xã Vĩnh Hậu, bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, chăm lo của chính quyền địa phương, các tổ chức và nhà hảo tâm.

Em hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, giúp đỡ những bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời luôn ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”.

Bà Sity Hara, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Hậu, trao kinh phí hỗ trợ cho trẻ em mồ côi dân tộc Chăm

Bà Sity Hara, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Hậu cho biết, với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, những phần quà, suất học bổng và nguồn kinh phí hỗ trợ không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để trẻ em mồ côi dân tộc Chăm yên tâm học tập, vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự chung tay của cộng đồng trong công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần tiếp thêm động lực để các em phấn đấu học tập, rèn luyện, trở thành những công dân có ích, đóng góp vào sự phát triển của gia đình và cộng đồng dân tộc Chăm tại địa phương.