Hình ảnh loạt trận sáng 11-10

Chiến sĩ muốn đọc sách mới, đơn vị liên hệ với nhà trường, địa phương để mượn và bổ sung. Người còn ngại sinh hoạt tập thể được khuyến khích bắt đầu bằng việc giới thiệu một bài báo, chia sẻ điều đã đọc với đồng đội. Tại Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 12), những việc này đang được duy trì để phòng Hồ Chí Minh trở thành nơi bộ đội thường xuyên tìm đến trong giờ nghỉ, ngày nghỉ.