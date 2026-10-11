Hình ảnh loạt trận sáng 11-10

Bảng BB: THPT Phan Đình Phùng 1-0 THPT Marie Curie Hà Đông
Bảng BB: THPT Hà Nội Amsterdam 5-0 THPT Đống Đa
Bảng CC: THPT Nguyễn Siêu 0-4 THPT Green City Academy
Bảng CC: THPT Quang Trung Đống Đa 1-0 THPT Khương Đình
Bảng A: THPT Vinschool Times City 0-1 THPT Đại Mỗ
Bảng A: THPT Nguyễn Trãi Thường Tín 2-6 THPT Quốc Oai
Bảng C: THPT Hoài Đức C 3-1 THPT Khương Hạ
Bảng C: THPT Việt Nam Ba Lan 1-0 THPT Xuân Đỉnh
Bảng Đ: THPT Phạm Văn Đồng 0-2 THPT Wellspring
Bảng F: THPT Nguyễn Quốc Trinh 1-0 THPT Cầu Giấy
Bảng F: THPT Việt Đức 2-4 THPT Nhân Chính
Bảng H: THPT Trần Quốc Tuấn 1-0 THPT Thượng Cát
Bảng J: THPT FPT 2-2 THPT Hoàng Cầu
Bảng Đ: THPT Huỳnh Thúc Kháng 1-1 THPT Trần Phú
Bảng H: THPT Marie Curie Mỹ Đình 0-1 THPT Lương Thế Vinh