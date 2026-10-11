Giáo dục

Hình ảnh loạt trận sáng 11-10

Hình ảnh 15 trận đấu sáng 11-10 của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.

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4 liên quanGốc
Bảng BB: THPT Phan Đình Phùng 1-0 THPT Marie Curie Hà Đông

Bảng BB: THPT Phan Đình Phùng 1-0 THPT Marie Curie Hà Đông

Bảng BB: THPT Hà Nội Amsterdam 5-0 THPT Đống Đa

Bảng BB: THPT Hà Nội Amsterdam 5-0 THPT Đống Đa

Bảng CC: THPT Nguyễn Siêu 0-4 THPT Green City Academy

Bảng CC: THPT Nguyễn Siêu 0-4 THPT Green City Academy

Bảng CC: THPT Quang Trung Đống Đa 1-0 THPT Khương Đình

Bảng CC: THPT Quang Trung Đống Đa 1-0 THPT Khương Đình

Bảng A: THPT Vinschool Times City 0-1 THPT Đại Mỗ

Bảng A: THPT Vinschool Times City 0-1 THPT Đại Mỗ

Bảng A: THPT Nguyễn Trãi Thường Tín 2-6 THPT Quốc Oai

Bảng A: THPT Nguyễn Trãi Thường Tín 2-6 THPT Quốc Oai

Bảng C: THPT Hoài Đức C 3-1 THPT Khương Hạ

Bảng C: THPT Hoài Đức C 3-1 THPT Khương Hạ

Bảng C: THPT Việt Nam Ba Lan 1-0 THPT Xuân Đỉnh

Bảng C: THPT Việt Nam Ba Lan 1-0 THPT Xuân Đỉnh

Bảng Đ: THPT Phạm Văn Đồng 0-2 THPT Wellspring

Bảng Đ: THPT Phạm Văn Đồng 0-2 THPT Wellspring

Bảng F: THPT Nguyễn Quốc Trinh 1-0 THPT Cầu Giấy

Bảng F: THPT Nguyễn Quốc Trinh 1-0 THPT Cầu Giấy

Bảng F: THPT Việt Đức 2-4 THPT Nhân Chính

Bảng F: THPT Việt Đức 2-4 THPT Nhân Chính

Bảng H: THPT Trần Quốc Tuấn 1-0 THPT Thượng Cát

Bảng H: THPT Trần Quốc Tuấn 1-0 THPT Thượng Cát

Bảng J: THPT FPT 2-2 THPT Hoàng Cầu

Bảng J: THPT FPT 2-2 THPT Hoàng Cầu

Bảng Đ: THPT Huỳnh Thúc Kháng 1-1 THPT Trần Phú

Bảng Đ: THPT Huỳnh Thúc Kháng 1-1 THPT Trần Phú

Bảng H: THPT Marie Curie Mỹ Đình 0-1 THPT Lương Thế Vinh

Bảng H: THPT Marie Curie Mỹ Đình 0-1 THPT Lương Thế Vinh

Lê Vinh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hinh-anh-loat-tran-sang-11-10-post671633.antd