Từ 10/11, không cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống ngoài giờ học

Các cơ sở giáo dục không được tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa. Ảnh: Khương Nguyễn.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT ngày 30/9/2026, quy định việc tổ chức các hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại trường phổ thông.

Thông tư nêu rõ hoạt động giáo dục tăng cường là những nội dung nhà trường tổ chức thêm ngoài chương trình học chính khóa, nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức, thực hành, trải nghiệm và phát triển kỹ năng.

Các hoạt động này được tổ chức trong thời gian học 2 buổi/ngày hoặc theo lộ trình học 2 buổi/ngày đối với những trường chưa đủ điều kiện triển khai đầy đủ.

Trong khi đó, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học là những hoạt động được tổ chức ngoài giờ học chính khóa và các hoạt động giáo dục tăng cường, nhằm đáp ứng sở thích, năng khiếu hoặc nhu cầu phát triển cá nhân của học sinh. Việc tham gia các hoạt động này dựa trên tinh thần tự nguyện của học sinh và cha mẹ hoặc người giám hộ.

Thông tư 85 cũng quy định về cách tổ chức, nội dung hoạt động, các điều kiện thực hiện, nguồn kinh phí và trách nhiệm quản lý, kiểm tra của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Cụ thể, đối với các chương trình giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoài giờ chính khóa đã được phê duyệt nội dung hoặc đang triển khai theo văn bản, hợp đồng ký trước ngày 10/11/2026, nhà trường được tiếp tục thực hiện đến hết năm học 2026-2027.

Tuy nhiên, các hoạt động này phải bảo đảm nội dung, cách tổ chức, mức thu và những điều kiện liên quan phù hợp với quy định mới và pháp luật hiện hành.

Nếu chương trình đang triển khai không đáp ứng yêu cầu, nhà trường phải điều chỉnh từ ngày 10/11/2026. Việc sửa đổi hoặc chấm dứt hợp đồng (nếu có) phải tuân thủ quy định pháp luật, thỏa thuận giữa các bên và bảo đảm quyền lợi của học sinh.

Cũng từ ngày 10/11/2026, các trường không thực hiện thủ tục xin cấp phép tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa theo Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT. Những giấy phép đã được cấp trước đó vẫn có giá trị để tiếp tục tổ chức hoạt động đến hết năm học 2026-2027.