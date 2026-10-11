Sư đoàn 5 lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng

Tại Tiểu đoàn 25 (Sư đoàn 5), mô hình “10 phút tạo thế chủ động trên không gian số” được duy trì nền nếp, giúp cán bộ, chiến sĩ cập nhật tin tức chính thống, chia sẻ những câu chuyện đẹp, hình ảnh ý nghĩa về Bộ đội Cụ Hồ. Qua đó, bộ đội từng bước nâng cao kỹ năng và ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội.

Theo Trung tá Vũ Ngọc Huy, Chính trị viên Tiểu đoàn 25, đơn vị hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ dành khoảng 10 phút mỗi ngày để tiếp nhận, chọn lọc thông tin, phân biệt đúng, sai và chia sẻ những nội dung tích cực. Duy trì thói quen ấy giúp mỗi quân nhân trở thành một “điểm lan tỏa” tích cực trên không gian mạng.

Sĩ quan trẻ Sư đoàn 5 lan tỏa các thông tin tích cực trên mạng xã hội.

Ở Sư đoàn 5, các đơn vị còn thành lập “tổ định hướng”. Vào 19 giờ hằng ngày, tổ rà soát kết quả đăng tải, chia sẻ, tương tác trên mạng xã hội; rút kinh nghiệm và xác định nhiệm vụ ngày tiếp theo. Hình thức tuyên truyền thường xuyên được đổi mới, kết hợp tin, bài với video, hình ảnh trực quan, sinh động.

Đại úy Bùi Xuân Vượng, Chính trị viên Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4 cho rằng, để hoạt động hiệu quả, “tổ định hướng” phải nắm chắc tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Trên cơ sở đó, lựa chọn nội dung, cách thể hiện phù hợp với người tiếp nhận, bảo đảm tính đấu tranh và sức thuyết phục.

Cùng với phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ, Sư đoàn 5 chú trọng kết nối với gia đình quân nhân, khuyến khích thân nhân cùng chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội. Dịp cuối tuần, khi các gia đình đến thăm chiến sĩ, cán bộ đơn vị thông tin về kết quả huấn luyện, rèn luyện, đời sống bộ đội; đồng thời hướng dẫn nhận diện tin giả, tin sai lệch. Những cuộc gặp gỡ gần gũi giúp thân nhân hiểu, tin tưởng hơn vào môi trường quân ngũ, góp phần đưa những câu chuyện đẹp từ đơn vị đến cộng đồng.

Cán bộ, chiến sĩ tìm hiểu thông tin trên mạng quân sự.

Chị Võ Thị Duyên, mẹ của Binh nhất Hoàng Trọng Hiếu, chiến sĩ Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Sư đoàn 5 cho biết, theo dõi các trang, nhóm của đơn vị giúp chị hiểu hơn về cuộc sống và sự trưởng thành của con. Chị cũng thận trọng hơn khi tiếp nhận tin tức trên mạng, chủ động chia sẻ những hình ảnh, câu chuyện ý nghĩa đến người thân, bạn bè.

Theo thống kê, mỗi tuần, lực lượng chức năng của Sư đoàn biên tập, đăng tải trung bình khoảng 2.200 tin, bài, video clip trên các trang, nhóm mạng xã hội. Trong hệ thống này, trang Facebook “Quả đấm thép miền Đông Nam Bộ” có hơn 119.000 lượt theo dõi; nhóm Facebook “Tổ quốc Việt Nam - Đất thép thành đồng” có hơn 68.000 thành viên. Đây là những kênh góp phần đưa thông tin chính thống đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Cán bộ đơn vị giới thiệu về các trang, nhóm, mạng xã hội của Sư đoàn 5 đến thân nhân chiến sĩ.

Đại tá Trần Hoàng Giang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 5 cho biết, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cá nhân, tập thể; gắn đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với giáo dục chính trị, bồi dưỡng bản lĩnh và khả năng “tự đề kháng” cho bộ đội trước thông tin xấu độc. Sư đoàn đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền.

Việc duy trì nền nếp các mô hình, cách làm thiết thực, kết hợp bồi dưỡng kỹ năng cho bộ đội giúp Sư đoàn 5 phát huy trách nhiệm của mỗi quân nhân trên không gian số. Từ đó, lan tỏa hình ảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.