Nghĩa tình ở thôn Ấp Bắc

Chúng tôi đến thôn Ấp Bắc cũng là lúc ông Hoàng Văn Ngân, Bí thư Chi bộ thôn và bà con nhân dân đang đem nước chè xanh tới từng điểm có học viên của Trường Sĩ quan Lục quân 1 giúp thôn vệ sinh môi trường. Vừa đi, ông Ngân vừa kể: ''Địa bàn thôn sau sáp nhập rộng hơn, lượng công việc nhiều, thật may chúng tôi được đón cán bộ, học viên của Trường Sĩ quan Lục quân 1 về làm công tác dân vận. Sự nhiệt tình, trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, vất vả của các chú bộ đội là niềm vui, động lực lớn đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân thôn Ấp Bắc chúng tôi''.

Đại diện đoàn công tác thực hiện công tác dân vận của Trường Sĩ quan Lục quân 1 tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn thôn Ấp Bắc, xã Đoài Phương, TP Hà Nội.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, trong đợt làm công tác dân vận này, cán bộ, học viên của Tiểu đoàn 3 và Tiểu đoàn 4, Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã tổ chức làm sạch vệ sinh môi trường, chăm sóc vườn cây, dọn dẹp nhà cửa giúp những hộ neo người; cắt tóc miễn phí cho người cao tuổi, trẻ em và hướng dẫn bà con sử dụng các tiện ích trên điện thoại thông minh; giao lưu thể thao cùng thanh niên trong thôn và dạy kèm con em các gia đình trong thôn học bài. Những hoạt động ấy khiến bộ đội và người dân thêm gần gũi, tạo không khí vui tươi trong những ngày đơn vị về làm công tác dân vận.

Quân y Nhà trường khám bệnh cho đối tượng chính sách.

Bà Phùng Thị Tèo, 67 tuổi người dân ở thôn Ấp Bắc vui vẻ kể vừa được các bác sĩ đo huyết áp, kiểm tra tim mạch và tư vấn sức khỏe. Với bà, việc được các cán bộ, nhân viên Quân y Nhà trường về khám bệnh ngay tại thôn là sự quan tâm thiết thực, nhất là đối với những người cao tuổi.

Được biết trong đợt thực hiện công tác dân vận này, cán bộ, học viên của Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 72 gia đình chính sách, hộ nghèo và tặng quà học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Những hoạt động ấy vừa góp phần chăm lo đời sống người dân, vừa động viên các em học sinh tiếp tục nỗ lực trong học tập.

Học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 chăm sóc vườn cây ăn quả của người dân.

Thượng sĩ Nguyễn Việt Hoàng, học viên Trung đội 8, Đại đội 7, Tiểu đoàn 3 chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh tham gia hành quân dã ngoại làm công tác dân vận. Đợt dân vận này đã giúp anh và đồng đội có thêm trải nghiệm thực tiễn, hiểu hơn cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 tổ chức cắt tóc cho người dân tại nhà văn hóa thôn Ấp Bắc.

Các học viên của Trường Sĩ quan Lục quân 1 giao lưu thể thao với người dân ở thôn Ấp Bắc.

Còn với Thượng sĩ Nguyễn Minh Trí, học viên Trung đội 6, Đại đội 11, Tiểu đoàn 4, những ngày cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân ở thôn Ấp Bắc đã để lại cho anh nhiều trải nghiệm và ấn tượng sâu sắc. Trong đó đặc biệt là những hoạt động giúp nhân dân và chương trình giao lưu văn nghệ với nhân dân. Sự đón nhận, quý mến của bà con cũng trở thành nguồn động lực để Minh Trí cùng đồng đội hoàn thành tốt những nội dung còn lại của chương trình học tập, sớm trở thành người sĩ quan của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.