IMF cảnh báo kinh tế toàn cầu sắp chạm 'giới hạn chịu đựng'

Cuộc họp thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới diễn ra tại Bangkok, Thái Lan ngày 12-10-2026

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế thế giới công bố tại Hội nghị thường niên IMF - Ngân hàng Thế giới ở Bangkok ngày 12-10, IMF dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 3,1% năm 2026 và 3,4% năm 2027.

Kinh tế thế giới vẫn đứng vững trước xung đột Trung Đông và giá năng lượng cao, nhưng những nguồn lực giúp hấp thụ các cú sốc đang nhanh chóng thu hẹp.

Kinh tế trưởng IMF Silvana Tenreyro cảnh báo nếu không củng cố năng lực cung ứng và khôi phục dư địa chính sách, kinh tế toàn cầu có thể sớm chạm “giới hạn chịu đựng”.

Lạm phát toàn cầu được dự báo ở mức 4,7% trong năm 2026, trước khi giảm xuống 4,1% vào năm tới.

Theo IMF, thế giới đã hạn chế phần nào tác động của cú sốc năng lượng bằng cách chuyển hướng nguồn cung, tăng sản lượng tại một số quốc gia, sử dụng kho dự trữ và đẩy mạnh năng lượng tái tạo.

Tuy nhiên, dự trữ dầu toàn cầu đang giảm khoảng 2,7 triệu thùng/ngày, làm gia tăng nguy cơ giá năng lượng biến động mạnh nếu xuất hiện thêm bất ổn địa chính trị.

Một động lực quan trọng khác là làn sóng đầu tư vào AI, giúp thúc đẩy hoạt động kinh tế và thương mại quốc tế.

Những quốc gia cung cấp hạ tầng và phần cứng AI như Hàn Quốc, Malaysia, Mexico và Thái Lan nằm trong nhóm được IMF nâng dự báo tăng trưởng.

Tuy nhiên, IMF cảnh báo hoạt động đầu tư công nghệ đang tập trung rủi ro vào một số ít doanh nghiệp, ngành và nền kinh tế.

Nếu lợi ích năng suất từ AI không đạt kỳ vọng, đầu tư có thể đảo chiều và kéo theo sự điều chỉnh mạnh trên thị trường tài chính.

Trong kịch bản tiêu cực, sự thoái trào của làn sóng AI có thể khiến GDP toàn cầu năm 2028 thấp hơn 1,1% so với dự báo cơ sở; riêng GDP Mỹ có thể thấp hơn 1,8%.

Ngược lại, nếu đầu tư AI tiếp tục tăng và tạo ra cải thiện năng suất rõ rệt, GDP toàn cầu năm 2029 có thể cao hơn 0,6% so với dự báo.

IMF nhận định rủi ro tăng trưởng hiện nghiêng về chiều hướng tiêu cực, gồm chiến sự kéo dài, giá năng lượng và lương thực cao, căng thẳng thương mại, nợ công gia tăng và khả năng thị trường đánh giá lại triển vọng sinh lời của AI.

Những nền kinh tế nhập khẩu năng lượng nhưng nằm ngoài chuỗi giá trị công nghệ được dự báo đối mặt triển vọng khó khăn nhất.

Theo Axios