Thuế tỉnh Khánh Hòa tuyên dương người nộp thuế tiêu biểu, xuất sắc năm 2025

Sáng 13-10, Thuế tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ tuyên dương người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế và các doanh nghiệp (DN) tiêu biểu, xuất sắc có đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước năm 2025.

Các đại biểu tham dự lễ tuyên dương.

Ông Nguyễn Ngọc Tú - Trưởng Thuế tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng đại diện Công ty Cổ phần Hồ Tiên Nha Trang.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Khánh Hòa trao giấy khen của Cục Thuế cho các doanh nghiệp.

Tại buổi lễ, ngành thuế tuyên dương, khen thưởng 49 DN, tổ chức, người nộp thuế. Trong đó, Cục Thuế tuyên dương 8 DN thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế, gồm: Công ty TNHH Bia Sài Gòn - Ninh Thuận; Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Sài Gòn tại Ninh Thuận; Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh (Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam); Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn - Cam Ranh; Công ty Cổ phần Quốc tế Biển Xanh; Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế; Công ty TNHH Komega-X; Công ty Cổ phần Libra Nha Trang.

Lãnh đạo Thuế tỉnh trao giấy khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu, xuất sắc có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước.

Lãnh đạo Thuế tỉnh trao giấy khen cho các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế.

Lãnh đạo Thuế tỉnh trao giấy khen cho các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế.

Thuế tỉnh Khánh Hòa tuyên dương 11 DN tiêu biểu, xuất sắc có đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước năm 2025, gồm: Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH Một thành viên; Công ty Cổ phần VinWonders Nha Trang; Công ty Cổ phần Vinpearl; Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa; Công ty TNHH Điện lực Vân Phong; Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa; Công ty Xăng dầu Quân đội Khu vực 3; Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam; Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam; Công ty Cổ phần Vega City và Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam.

Ngoài ra, Thuế tỉnh khen thưởng 29 DN, người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025. Riêng Công ty Cổ phần Hồ Tiên Nha Trang được Thuế tỉnh đề nghị Bộ Tài chính tuyên dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách, pháp luật thuế liên tục từ 3 năm trở lên, đồng thời duy trì tăng trưởng doanh thu và đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước giai đoạn 2023 - 2025.

Ông Nguyễn Ngọc Tú - Trưởng Thuế tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Tú - Trưởng Thuế tỉnh Khánh Hòa ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp của cộng đồng DN, doanh nhân đối với sự phát triển của tỉnh. Ông Nguyễn Ngọc Tú nhấn mạnh, DN không chỉ tạo ra của cải, việc làm mà còn đóng góp nguồn lực quan trọng để tỉnh đầu tư phát triển hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Thời gian tới, Thuế tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục chuyển từ tư duy quản lý sang đồng hành, phục vụ người nộp thuế; đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ thuế điện tử; chủ động đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn và triển khai đầy đủ các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế theo quy định. Đồng thời, ngành Thuế tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý, xử lý nghiêm các hành vi gian lận, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, tạo điều kiện để DN phát triển bền vững.