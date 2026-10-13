Hải Phòng đồng hành cùng doanh nghiệp, chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo và phục vụ

Hải Phòng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, chuyển mạnh sang kiến tạo và phục vụ

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu chúc mừng, biểu dương và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân đối với sự phát triển bứt phá của Hải Phòng.

Ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng phát biểu khai mạc hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định thành phố luôn nhất quán quan điểm lấy doanh nghiệp làm trung tâm, là động lực tăng trưởng; sự phát triển, thành công và mức độ hài lòng của doanh nghiệp là thước đo quan trọng đánh giá năng lực lãnh đạo, điều hành của chính quyền.

Nhấn mạnh mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 tăng trưởng GRDP bình quân từ 13%/năm trở lên và hướng tới xây dựng Hải Phòng thành siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tập trung thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Chuyển đổi thực chất từ tư duy quản lý sang kiến tạo và phục vụ theo phương châm “6 rõ”, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn; quy hoạch phát triển có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ để phát huy hiệu quả các không gian phát triển mới như Khu kinh tế ven biển phía Nam, Khu kinh tế chuyên biệt và Khu Thương mại tự do; khẩn trương nghiên cứu thành lập cơ quan đầu mối xúc tiến và hỗ trợ đầu tư có đủ thẩm quyền đồng hành xuyên suốt cùng doanh nghiệp từ khâu chuẩn bị dự án đến khi hoàn thành đi vào hoạt động.

Lãnh đạo TP Hải Phòng, đại diện VCCI cùng hơn 600 đại biểu, trong đó có hơn 400 đại diện doanh nghiệp tiêu biểu, tham dự hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng, nâng cao năng lực quản trị, liên kết chuỗi cung ứng bền vững giữa khối FDI và doanh nghiệp nội địa, chung sức đưa Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững.

Tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng Nguyễn Ngọc Tú thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026 của thành phố tiếp tục ghi nhận đà bứt phá ấn tượng với nhiều chỉ tiêu dẫn đầu cả nước: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 12,08% (cao nhất trong 6 năm qua, xếp thứ 3 toàn quốc), thu ngân sách nhà nước đạt gần 164 nghìn tỷ đồng, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vượt 3,6 tỷ USD và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 83,4% kế hoạch.

Đóng góp vào kết quả chung đó có vai trò trụ cột của gần 55 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, tạo việc làm cho 98% lực lượng lao động và đóng góp gần 36% tổng thu ngân sách thành phố.

Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng Nguyễn Ngọc Tú báo cáo tại hội nghị.

Đồng thời, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng thông tin chi tiết kết quả giải quyết 24 kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, tập trung vào 5 nhóm nội dung trọng tâm: Tiếp cận thị trường và mở rộng mặt bằng sản xuất; chính sách tiền thuê đất và thủ tục thuế; tháo gỡ vốn tín dụng linh hoạt theo dòng tiền hợp đồng; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực nghề chất lượng cao; cùng với đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính, tư vấn pháp lý và xây dựng quy trình liên thông dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các doanh nghiệp tiêu biểu có thành tích xuất sắc năm 2026.

Tại hội nghị, đại diện các hội, hiệp hội và doanh nghiệp đã sôi nổi trao đổi, hiến kế các giải pháp phát triển kinh tế.

Trong đó, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Trần Văn Thắng đã trình bày Đề án "Nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp Hải Phòng giai đoạn 2027 - 2030, tầm nhìn 2035".

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Hải Phòng nhân ngày truyền thống 13/10, đồng thời đánh giá rất cao sự quan tâm, chỉ đạo và tinh thần đồng hành thực chất của lãnh đạo thành phố trong suốt những năm qua.

Ông Nguyễn Quang Vinh chí nhấn mạnh kết quả PCI nhiều năm liền nằm trong top đầu cả nước cùng vị trí dẫn đầu các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, FTA Index và chỉ số đổi mới sáng tạo PII là minh chứng rõ nét cho chất lượng điều hành kinh tế vượt trội của Hải Phòng.

Trước bối cảnh doanh nghiệp còn đối mặt nhiều thách thức về vốn, mặt bằng sản xuất, chi phí và áp lực cạnh tranh, ông Nguyễn Quang Vinh đề nghị lãnh đạo thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ kịp thời vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng; nâng cao tính ổn định, minh bạch của chính sách và tăng cường kết nối doanh nghiệp nội địa với các tập đoàn FDI lớn.

Về phía VCCI, đơn vị cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hải Phòng và các hiệp hội doanh nghiệp để kịp thời tổng hợp kiến nghị, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tự tin vươn ra thị trường quốc tế.

Ông Lê Trung Kiên, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tổng kết và bế mạc hội nghị.

Phát biểu tổng kết và bế mạc hội nghị, ông Lê Trung Kiên, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng trân trọng cảm ơn, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Bí thư Thành ủy cũng như các đề xuất, hiến kế tâm huyết của VCCI và cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, UBND thành phố sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo thành chương trình, kế hoạch hành động quyết liệt ngay trong quý IV năm 2026, gắn chặt với các nhiệm vụ của Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; đồng thời trực tiếp làm việc, đối thoại với từng nhóm doanh nghiệp để giải quyết dứt điểm các kiến nghị phát sinh, kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, thuận lợi và minh bạch nhất để doanh nghiệp yên tâm gắn bó lâu dài cùng sự phát triển của thành phố.

Duy Thanh