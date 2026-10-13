Vietbank liên tục bổ nhiệm 'tướng' mới, báo cáo tài chính cho thấy gì?

"Tướng" mới của Vietbank từng tham gia quản lý ở SeABank, NCB

Ngày 12/10/2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Vietbank (VBB) đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Thanh Hải giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Ông Lê Thanh Hải giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Vietbank.

Ông Lê Thanh Hải tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý Kinh tế của Trường Đại học Khoa học Ứng dụng và Nghệ thuật Tây Bắc Thụy Sĩ (FHNW) và bằng Cử nhân Tài chính – Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU).

Trước khi gia nhập Vietbank, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại SeABank, bao gồm Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Ban Chuyển đổi, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân, Phó Giám đốc Khối Bán lẻ, Giám đốc Trung tâm Thẻ và Giám đốc Ban Truyền thông. Ông cũng từng giữ chức vụ Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ tại NCB và Trưởng phòng Quản lý Đại lý tại VIB.

Trước đó, Vietbank cũng đã tiến hành bổ nhiệm ông Chester Gorski, hó Tổng Giám đốc, giữ chức Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 29/9/2026.

Ông Chester Gorski tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), với các chuyên ngành Kinh tế học, Marketing và Chiến lược tại Đại học Chicago (Mỹ). Ông đồng thời có bằng Cử nhân Khoa học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Phân tích hệ thống tại Đại học Taylor (Mỹ).

Tổng số dư nợ xấu giảm mạnh

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Vietbank. Ảnh: Phước Nguyên

Về bức tranh tài chính của Vietbank, tại thời điểm 30/06, tổng tài sản Vietbank đạt gần 205 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 4% so với cuối năm 2025. Trong đó, cho vay khách hàng tăng trưởng 11%, đạt 120,3 nghìn tỷ đồng.

Tiền gửi của khách hàng đạt gần 104 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4% so với cuối năm 2025.

Đáng chú ý trong cơ cấu tiền gửi khách hàng, trong khi thị trường chứng kiến nhiều nhà băng sụt giảm mạnh tiền gửi không kỳ hạn (CASA), thì ở Vietbank lại tăng tới 78% so với cùng kỳ.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, thu nhập từ lãi thuần tiếp tục là động lực tăng trưởng chính mang lại lợi nhuận lớn nhất cho Vietbank quý II và 6 tháng đầu năm. Cụ thể, thu nhập lãi thuần quý 2 đạt 994 tỷ đồng, tăng 44,5% so với cùng kỳ năm trước và lũy kế 6 tháng đầu năm tăng 26,7% đạt 1.762 tỷ đồng.

Các mảng kinh doanh khác cũng ghi nhận kết quả tích cực, trong đó kinh doanh chứng khoán trong quý II lãi gấp 10 lần cùng kỳ năm trước, đạt 98 tỷ đồng và lũy kế 6 tháng tăng gấp hơn 4,3 lần. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối quý II tăng hơn 13,3% đạt 34 tỷ đồng.

Trong quý II, tổng lợi nhuận trước dự phòng của Vietbank đạt 668 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 85,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, chỉ tiêu này đạt gần 1.030 tỷ đồng, tăng 41,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng quý II năm nay, gấp 2,9 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 777 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm lợi nhuận trước thuế đạt 944 tỷ, tăng 83,4% so với cùng kỳ.

Tổng số dư nợ xấu đến cuối quý 2 giảm mạnh 27% so với đầu năm, đưa tỷ lệ nợ xấu chỉ còn 1,86% cho thấy Vietbank đã cải thiện chất lượng tín dụng và kiểm soát chất lượng tín dụng tốt.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (VietBank) được thành lập vào năm 2006. Ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực huy động vốn, cho vay, cung cấp các dịch vụ ngân hàng liên quan. VietBank trở thành công ty đại chúng từ năm 2016. VietBank được giao dịch trên thị trường UPCOM từ cuối tháng 07/2019. Năm 2025, so với cùng kỳ, biên lãi thuần (NIM) ở mức 1.91%, giảm 0.01%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2.92%, tăng 0.16%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 47.63%, tăng 3.27%. Ngày 14/07/2026, VBB chính thức giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietbank là ông Dương Nhất Nguyên với tỷ lệ sở hữu 4,79% cổ phần của ngân hàng này.