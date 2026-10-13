Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam phục vụ hơn 94 triệu lượt hành khách trong 9 tháng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT ACV Nguyễn Cao Cường phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PV

Hội nghị có sự tham dự của đại diện Ban Nội chính Trung ương, Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Một số điểm chính tại Hội nghị gồm: tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và sản xuất, kinh doanh trong 9 tháng, xác định các giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2026, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Tổng công ty.

Theo báo cáo tại Hội nghị, cùng với tăng trưởng hành khách, sản lượng hàng hóa qua mạng lưới cảng đạt 1,4 triệu tấn, tăng 9,8%; số lượt cất, hạ cánh đạt 568.445 lượt, tăng 7,1%. Về tài chính, doanh thu Công ty mẹ ACV tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi lợi nhuận trước thuế vượt 31% kế hoạch cả năm.

Bên cạnh duy trì hoạt động khai thác an toàn, thông suốt, ACV đang tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó ưu tiên Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Trọng tâm trong quý IV là đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình, đồng thời chuẩn bị đồng bộ hệ thống công nghệ, trang thiết bị, quy trình khai thác và nhân lực, đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn, hiệu quả. Theo kế hoạch được công bố, sân bay Long Thành hướng tới khai thác thương mại trong tháng 12-2026.

Tổng Công ty cũng xác định chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, cải thiện chất lượng dịch vụ, mở rộng hợp tác quốc tế và thúc đẩy chuyển đổi xanh là những nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai nhằm nâng cao hiệu quả khai thác trên toàn mạng lưới.