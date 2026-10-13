Định hình sản phẩm du lịch đặc trưng để tạo sức hút cho Đồng Nai

Du khách khám phá Vườn quốc gia Nam Cát Tiên. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Ngày 13/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp du lịch về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, định hình sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo điểm nhấn riêng cho du lịch thành phố Đồng Nai.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai, trong 9 tháng của năm 2026, tổng lượt khách đến địa phương đạt 4,4 triệu lượt (nội địa đạt 4,3 triệu lượt, quốc tế đạt hơn 118.000 lượt).

Tổng doanh thu đạt hơn 3.400 tỷ đồng. Ngành du lịch Đồng Nai đặt mục tiêu trong 3 tháng cuối năm 2026 tiếp tục thu hút hơn 1,5 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 1.200 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp đã đóng góp ý kiến, đề xuất chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trong đó có những vấn đề về đất đai, đầu tư nguồn lực nâng cao chất lượng, dịch vụ; xây dựng các điểm đến hấp dẫn, chương trình, sản phẩm du lịch đẳng cấp nhằm thu hút thêm du khách.

Các doanh nghiệp trực tiếp hoạt động du lịch cũng hiến kế để cùng cơ quan quản lý Nhà nước đưa du lịch Đồng Nai phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế, phát triển sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh, tăng cường liên kết, nâng cao chất lượng dịch vụ và thu hút du khách.

Ông Nguyễn Nho Kiên, Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch Meerkat Travel chỉ ra rằng Đồng Nai cần định hình sản phẩm du lịch đặc trưng, có sức nhận diện riêng để khi nhắc đến địa phương, du khách sẽ nghĩ ngay đến một điểm đến hoặc trải nghiệm nổi bật.

Chẳng hạn, nhắc đến Đà Nẵng, nhiều người nghĩ đến Bà Nà Hills; nhắc đến Đà Lạt, du khách liên tưởng đến thành phố ngàn hoa. Vì vậy, Đồng Nai cần nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch có bản sắc riêng, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế mà không phải địa phương nào cũng có được.

Đồng Nai sở hữu nhiều tài nguyên du lịch đặc sắc như Vườn quốc gia Cát Tiên, hồ Trị An và các di tích lịch sử gắn với Chiến khu Đ. Đây là cơ sở để phát triển các tuyến du lịch liên kết, kết hợp nhiều loại hình trải nghiệm như chạy bộ xuyên rừng, chèo thuyền trên hồ Trị An và khám phá các giá trị lịch sử, văn hóa.

Khi định hình được sản phẩm du lịch đặc trưng, địa phương cần tiếp tục phát huy lợi thế bằng việc tổ chức các giải đấu thể thao quy mô quốc gia và quốc tế, qua đó quảng bá hình ảnh, thu hút du khách, từ đó khi nhắc tới Đồng Nai du khách sẽ nghĩ ngay tới điểm du lịch trải nghiệm này.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn đồng ý với đóng góp trên và cho biết, đây cũng là chủ trương Đồng Nai đang hướng tới và hoàn toàn có cơ sở để triển khai. Đồng Nai có lợi thế về tự nhiên, do đó ông Lê Trường Sơn đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, cụ thể hóa đề xuất, sớm xây dựng phương án triển khai nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh và dấu ấn riêng cho Đồng Nai.

Qua ý kiến góp ý, hiến kế của doanh nghiệp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan cần tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động của các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành và hướng dẫn viên; theo dõi, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu về lượng khách và doanh thu.

Các bên liên quan kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các mô hình du lịch nhà vườn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ.

Hiệp hội Du lịch và doanh nghiệp chủ động xây dựng định hướng phát triển, đẩy mạnh quảng bá điểm đến, thu hút du khách, tổng hợp vướng mắc, đề xuất giải pháp thiết thực, đồng hành cùng thành phố thúc đẩy tăng trưởng du lịch trong thời gian tới./.