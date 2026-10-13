Giải mã tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất nước của Quảng Ninh

Tại hội nghị giao ban báo chí sáng 13/10, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh cho biết GRDP Quảng Ninh quý III/2026 ước tăng 15,04%, tính chung 9 tháng tăng 12,54%, đứng đầu cả nước ở cả hai chỉ tiêu. Kết quả này tạo nền tảng để địa phương phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 13%.

Quang cảnh hội nghị giao ban báo chí sáng 13/10.

Điều hành tăng trưởng theo từng tháng

Chia sẻ kinh nghiệm đạt được kết quả trên, bà Nguyễn Thị Hạnh cho biết, ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xác định chủ đề công tác năm 2026 là “Đột phá trong tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương”.

Trên cơ sở đó, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt chú trọng cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương thành những nhiệm vụ có mục tiêu rõ ràng.

Theo bà Hạnh, điểm khác biệt là các nhiệm vụ không được triển khai chung chung mà phải có chỉ tiêu cụ thể, đo đếm và kiểm tra được.

Quảng Ninh đặc biệt coi trọng nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả”, đồng thời áp dụng phương thức điều hành bám sát các chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI), theo dõi đến từng kết quả và số liệu cụ thể.

Một trong những kinh nghiệm được bà Nguyễn Thị Hạnh nhấn mạnh là xây dựng và điều hành kịch bản tăng trưởng kinh tế theo từng quý, từng tháng, chủ động điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Theo đó, khi một lĩnh vực xuất hiện điều kiện thuận lợi, địa phương chủ động điều chỉnh kịch bản để khai thác tối đa dư địa tăng trưởng. Ngược lại, nếu một ngành gặp khó khăn, các lĩnh vực khác phải được thúc đẩy để bù đắp, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng chung.

Chẳng hạn, khi hoạt động nhập khẩu xăng dầu gặp khó khăn hoặc chịu tác động từ chính sách thuế, Quảng Ninh chủ động tìm kiếm dư địa tăng trưởng từ những ngành, lĩnh vực khác.

“Hằng tháng, kết quả thực hiện được kiểm đếm, đánh giá và gắn với trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh cũng được kịp thời xem xét, điều chỉnh để bảo đảm tiến độ và mục tiêu tăng trưởng”, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh nói.

Giải phóng gần 10.000 ha đất

Một kinh nghiệm khác được Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh đề cập là chủ động tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, quy hoạch, đất đai và đầu tư. Quảng Ninh xác định quy hoạch phải đi trước một bước để tạo không gian phát triển và thu hút các nguồn lực đầu tư.

Địa phương đã hoàn thành phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai các quy hoạch đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp và nhiều đề án phát triển chiến lược.

Trong đó có đề án xác lập mô hình tăng trưởng mới, thí điểm khu kinh tế đặc biệt, khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng, cơ chế chính sách đặc thù phát triển khu kinh tế Vân Đồn, Công viên biển Bái Tử Long và phát triển kinh tế di sản công nghiệp văn hóa.

Bà Nguyễn Thị Hạnh nhấn mạnh, các đề án phải là đề án hành động, xác định cụ thể nhiệm vụ, giải pháp và nguồn lực thực hiện, không phải xây dựng đề án chỉ để có đề án.

Đáng chú ý, Quảng Ninh xác định giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư.

Trên địa bàn có hàng trăm dự án cần giải phóng mặt bằng, nhưng thành phố lựa chọn 32 dự án động lực với tổng diện tích gần 10.000 ha để tập trung nguồn lực triển khai. Hằng tháng, Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức kiểm điểm tiến độ, xác định rõ thời hạn hoàn thành đối với từng dự án.

“Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng tại nhóm dự án này đã hoàn thành khoảng 90%, tương đương 9.000 ha”, bà Hạnh nói và cho rằng việc tạo được quỹ đất sạch có ý nghĩa quan trọng, giúp nhà đầu tư “xuống vốn được ngay”.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh tập trung xử lý các dự án chậm triển khai, tồn đọng nhiều năm. Trong tổng số 198 dự án thuộc diện rà soát, địa phương đã tháo gỡ hoàn toàn vướng mắc cho 150 dự án. Đối với 48 dự án còn lại, các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát pháp lý để giải quyết dứt điểm.

Thành phố cũng tổ chức nhiều cuộc làm việc chuyên đề với từng nhóm doanh nghiệp nhằm giải quyết những khó khăn về thủ tục đầu tư, quy hoạch, vật liệu san lấp, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giá đất và giải phóng mặt bằng.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh, những vướng mắc này không chỉ xuất hiện ở Quảng Ninh mà nhiều địa phương khác cũng gặp phải. Vấn đề quan trọng là cách ứng xử và khả năng giải quyết dứt điểm để sớm đưa nguồn lực đầu tư vào nền kinh tế.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phấn đấu mỗi xã/phường có ít nhất 1 cụm công nghiệp

Cùng với tháo gỡ khó khăn cho các dự án, Quảng Ninh chú trọng phát triển các cụm công nghiệp nhằm mở rộng không gian sản xuất, thu hút đầu tư và tạo thêm động lực tăng trưởng.

Theo bà Nguyễn Thị Hạnh, trong 9 tháng đầu năm, địa phương thành lập 6 cụm công nghiệp với tổng diện tích 363,28 ha, khởi công 9 cụm công nghiệp mới với diện tích 516 ha, 7 cụm công nghiệp đang hoạt động thu hút thêm 38 doanh nghiệp, tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

“Dự kiến quý IV thì chúng tôi sẽ thành lập thêm 5 cụm công nghiệp nữa với cái mục tiêu mỗi xã/phường sẽ có 1 cụm công nghiệp. 54 xã/phường/đặc khu thì ít nhất mỗi nơi sẽ có 1 cụm công nghiệp”, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh nói.

Cải cách hành chính ở Quảng Ninh (Ảnh minh họa AI).

Một kinh nghiệm khác của Quảng Ninh được bà Nguyễn Thị Hạnh nhắc đến là cải cách hành chính. Theo đó, toàn bộ 2.128 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền địa phương đã được cung cấp trực tuyến.

Đặc biệt, Quảng Ninh cắt giảm 40% thời gian giải quyết đối với 1.249 thủ tục hành chính do Trung ương quy định và giảm 39% thời gian giải quyết đối với 703 thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Đây là cái chìa khóa”, bà Hạnh nhấn mạnh khi đề cập việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Cùng với đó, địa phương bãi bỏ 21 thủ tục, điều kiện không còn phù hợp. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%.

Trong 9 tháng đầu năm, các trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn tiếp nhận 652.503 hồ sơ, trong đó có 16.532 hồ sơ được giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính.

Theo bà Hạnh, cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, đầu tư và sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh khẳng định kết quả tăng trưởng kinh tế tạo thêm nguồn lực để Quảng Ninh triển khai các chính sách về giáo dục, y tế và an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Trong lĩnh vực giáo dục, địa phương ban hành chính sách cho học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí, sử dụng trong năm học và hoàn trả vào cuối năm. Học sinh mầm non và tiểu học được uống miễn phí một hộp sữa 200 ml mỗi ngày đến trường.

Đặc biệt, học sinh tại 22 đơn vị cấp xã thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo được hỗ trợ tiền ăn trưa. Tại các xã, phường đô thị, chính sách này áp dụng đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn và con công nhân khu công nghiệp.

Quảng Ninh cũng đang thí điểm xe buýt đưa đón học sinh miễn phí tại ba khu vực đô thị; đồng thời xây dựng đề án thí điểm mô hình bệnh viện xã hội chủ nghĩa và ba trường học xã hội chủ nghĩa. Về y tế, bà Hạnh cho biết đến hết tháng 9, địa phương đã hoàn thành việc khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân trên địa bàn.