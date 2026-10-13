Giá vàng ngày 13/10: Vàng SJC giảm gần 1 triệu đồng mỗi lượng

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Trong phiên giao dịch hôm nay (13/10), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước giảm gần 1 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp đà lao dốc, giao dịch quanh ngưỡng 4.100 USD/ounce.​

​Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 13/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 13/10.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 140 triệu đồng/lượng, bán ra 143 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra 143,5 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.​

​Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 139,5-143,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả hai chiều so với mức kết phiên giao dịch hôm qua.

​Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 140 triệu đồng/lượng và bán ra mức 143 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

​Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 139,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

​Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 139-143 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.​

​Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 13/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 13,9 USD/ounce so kết phiên hôm trước, xuống mức 4.179,7 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 13/10. (Ảnh: kitco.com)

Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục chịu áp lực giảm trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và đẩy giá dầu lên cao.

Đà tăng của giá năng lượng gây áp lực lên mặt bằng giá cả và làm dấy lên lo ngại lạm phát sẽ nóng trở lại, qua đó có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến, thậm chí cân nhắc tăng lãi suất. Lãi suất cao sẽ đẩy chỉ số DXY (sức mạnh đồng USD) và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên. Vàng là kim loại quý không tạo ra lãi suất, vì vậy khi lãi suất cao, nhiều nhà đầu tư có xu hướng chuyển tiền sang các tài sản có thể sinh lời như trái phiếu hoặc tiền gửi, kéo giá kim loại quý đi xuống.

Tâm điểm chú ý của thị trường trong tuần này là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến công bố ngày 14/10, tiếp theo là chỉ số giá sản xuất (PPI) vào ngày 15/10. Các dữ liệu này sẽ cung cấp thêm tín hiệu về xu hướng lạm phát và định hướng lãi suất của FED.

Hôm nay, chỉ số USD-Index tăng lên mức 102,41 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 5,189%. Thị trường chứng khoán Mỹ biến phân hóa khi chỉ số S&P 500 giảm 0,06%, còn 7.807,24 điểm; chỉ số Nasdaq trượt 0,44%, còn 27.245,9 điểm; riêng chỉ số Dow Jones tăng 0,38%, đạt 51.850,55 điểm. Giá dầu thế giới tăng mạnh, giao dịch quanh mức 105,38 USD/thùng đối với dầu Brent và 92,64 USD/thùng với dầu WTI.