Giả mạo website Oxalis để lừa bán tour Sơn Đoòng

Ngày 8/10, ông Nguyễn Châu Á, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Oxalis cho biết, thời gian gần đây xuất hiện nhiều website giả mạo thương hiệu Oxalis Adventure, quảng cáo bán tour thám hiểm Sơn Đoòng và Hang Én trên Google cùng các nền tảng mạng xã hội.

Website giả mạo để lừa bán tour thám hiểm Sơn Đoòng.

Các website này sử dụng tên miền gần giống trang chính thức, sao chép giao diện, hình ảnh và bài viết chuyên môn của doanh nghiệp nhằm tạo lòng tin, tiếp cận người có nhu cầu đặt tour.

Theo đại diện Oxalis, toàn bộ suất thám hiểm Sơn Đoòng đã được đăng ký kín đến hết năm 2028. Tình trạng khan hiếm chỗ bị các đối tượng lợi dụng để chào bán tour, dụ du khách chuyển tiền.

Nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tour thám hiểm Sơn Đoòng giới hạn tối đa khoảng 1.000 khách mỗi năm nhằm bảo vệ hệ sinh thái hang động. Tour được tổ chức từ tháng 1 đến tháng 8, với yêu cầu nghiêm ngặt về sức khỏe, thể lực. Do nhu cầu lớn, du khách thường phải đăng ký trước từ 1-2 năm.

Đại diện Oxalis lưu ý, quy trình đăng ký tour Sơn Đoòng không yêu cầu khách thanh toán ngay sau khi gửi thông tin. Doanh nghiệp sẽ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin sức khỏe, thể lực; chỉ sau khi xác nhận mới gửi hướng dẫn thanh toán.

Toàn bộ suất thám hiểm Sơn Đoòng đã được đăng ký kín đến hết năm 2028.

Để tránh mất tiền và lộ thông tin cá nhân, du khách được khuyến cáo không chuyển khoản theo lời chào mời từ các website chưa được xác minh, không nhấp vào đường link lạ trên quảng cáo hoặc hội nhóm mạng xã hội.

Trước khi giao dịch, khách cần kiểm tra kỹ tên miền, đối chiếu thông tin liên hệ và chủ động xác minh qua các kênh chính thức của Oxalis Adventure.